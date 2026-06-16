EN VIVO: Minuto a minuto del Austria vs. Jordania

Conoce todo el mundo estadístico de este compromiso que cierra la jornada del martes 16 de junio.
Este duelo enfrenta a dos equipos que han tenido que esperar para competir en la Copa Mundial. Austria se presentó por última vez en este escenario en Francia 1998 y recién puso fin a una espera de 28 años gracias a una dramática campaña eliminatoria en la UEFA. Mientras que para Jordania este partido es su debut mundialista.
Al-Nashama dio continuidad a su histórica primera aparición en una final de la Copa Asiática de la AFC en 2024 con una brillante campaña de clasificación, en la que solo perdió tres de 16 partidos para asegurar su lugar en este torneo.
Este es el primer enfrentamiento entre ambos equipos a nivel absoluto.
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Austria
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01/06Austria 1 - 0 Tunisia
Friendlies | Finalizado
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31/03Austria 1 - 0 South Korea
Friendlies | Finalizado
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27/03Austria 5 - 1 Ghana
Friendlies | Finalizado
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18/11Austria 1 - 1 Bosnia & Herzegovina
UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado
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15/11Cyprus 0 - 2 Austria
UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado
Últimos de Jordan
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08/06Colombia 2 - 0 Jordan
Friendlies | Finalizado
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31/05Switzerland 4 - 1 Jordan
Friendlies | Finalizado
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31/03Jordan 2 - 2 Nigeria
Friendlies | Finalizado
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27/03Jordan 2 - 2 Costa Rica
Friendlies | Finalizado
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15/12Saudi Arabia 0 - 1 Jordan
Arab Cup | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Sin alineación disponible.
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