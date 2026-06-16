EN VIVO: Minuto a minuto del Austria vs. Jordania

Conoce todo el mundo estadístico de este compromiso que cierra la jornada del martes 16 de junio.

Este duelo enfrenta a dos equipos que han tenido que esperar para competir en la Copa Mundial. Austria se presentó por última vez en este escenario en Francia 1998 y recién puso fin a una espera de 28 años gracias a una dramática campaña eliminatoria en la UEFA. Mientras que para Jordania este partido es su debut mundialista.

Al-Nashama dio continuidad a su histórica primera aparición en una final de la Copa Asiática de la AFC en 2024 con una brillante campaña de clasificación, en la que solo perdió tres de 16 partidos para asegurar su lugar en este torneo.

Este es el primer enfrentamiento entre ambos equipos a nivel absoluto.

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Austria Sistema: No disponible Estado: - Jordan Sistema: No disponible Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 1 Árbitro Dahane Beida, Mauritania Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Austria 01/06 Austria 1 - 0 Tunisia

Friendlies | Finalizado

31/03 Austria 1 - 0 South Korea

Friendlies | Finalizado

27/03 Austria 5 - 1 Ghana

Friendlies | Finalizado

18/11 Austria 1 - 1 Bosnia & Herzegovina

UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado

15/11 Cyprus 0 - 2 Austria

UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado Últimos de Jordan 08/06 Colombia 2 - 0 Jordan

Friendlies | Finalizado

31/05 Switzerland 4 - 1 Jordan

Friendlies | Finalizado

31/03 Jordan 2 - 2 Nigeria

Friendlies | Finalizado

27/03 Jordan 2 - 2 Costa Rica

Friendlies | Finalizado

15/12 Saudi Arabia 0 - 1 Jordan

Arab Cup | Finalizado Estadísticas generales Austria Jordan 0 Sin datos 0 Alineaciones Austria Austria Sin alineación disponible. Jordan Jordan Sin alineación disponible.

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