 Serpiente venenosa alarma a la selección de Alemania
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
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13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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Bosnia & Herzegovina BHO
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18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
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Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
38
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Intruso venenoso alarma a la selección de Alemania en el Mundial 2026

por Oliver Paniagua
Alemania encuentra una serpiente venenosa en su campamento del Mundial 2026., Germany Football Team﻿
Alemania encuentra una serpiente venenosa en su campamento del Mundial 2026. / FOTO: Germany Football Team﻿

Por el momento, la mayor amenaza para Alemania no ha estado dentro de la cancha, sino entre la vegetación que rodea su concentración mundialista.

La Selección de Alemania vivió un momento inesperado durante su estancia en Carolina del Norte, Estados Unidos, donde instaló su campamento para disputar el Mundial 2026. El susto no llegó desde el terreno de juego, sino por la aparición de una serpiente de cascabel, considerada una de las especies más peligrosas de la región.

La situación fue revelada por el capitán alemán, Joshua Kimmich, quien explicó en declaraciones al diario alemán Bild que el reptil fue encontrado dentro de las instalaciones donde se hospeda la delegación.

Según relató el mediocampista, el hallazgo generó preocupación entre los integrantes del equipo después de que les informaran sobre el riesgo que representa una mordedura de este tipo de serpientes.

Vimos una serpiente ayer y nos dijeron que era venenosa. En caso de una mordedura, hay que ir inmediatamente al hospital", comentó Kimmich al medio alemán.

Alemanes son más cautelosos 

El futbolista reconoció que la experiencia le ha hecho ser más cauteloso durante su estancia en territorio estadounidense. Además, señaló que en Alemania no están acostumbrados a convivir con animales potencialmente peligrosos como los que pueden encontrarse en algunas zonas de Norteamérica.

Si pisas una serpiente así, el resultado puede ser malo. Por eso intentamos mantenernos un poco al margen con respecto a los animales y guardar distancia", añadió.

Aunque el incidente no pasó a mayores, el hallazgo obligó a reforzar las medidas de precaución en el campamento alemán para evitar cualquier encuentro inesperado con la fauna local durante el torneo.

Mientras tanto, Alemania mantiene su enfoque en la competición. El conjunto europeo comenzó de forma contundente su participación en la Copa del Mundo tras golear 7-1 a Curazao en su debut, un resultado que lo colocó entre los equipos más destacados de la primera jornada.

Ahora, los dirigidos por Julian Nagelsmann se preparan para su segundo compromiso del torneo, programado para el próximo 20 de junio frente a Costa de Marfil, en un encuentro que podría acercarlos a la clasificación a la siguiente ronda.

Etiquetas
Carolina del NorteMundial 2026precaucionesSelección de AlemaniaJoshua Kimmichserpiente venenosa

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