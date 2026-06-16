Serpiente venenosa alarma a la selección de Alemania

Por el momento, la mayor amenaza para Alemania no ha estado dentro de la cancha, sino entre la vegetación que rodea su concentración mundialista.



La Selección de Alemania vivió un momento inesperado durante su estancia en Carolina del Norte, Estados Unidos, donde instaló su campamento para disputar el Mundial 2026. El susto no llegó desde el terreno de juego, sino por la aparición de una serpiente de cascabel, considerada una de las especies más peligrosas de la región.

La situación fue revelada por el capitán alemán, Joshua Kimmich, quien explicó en declaraciones al diario alemán Bild que el reptil fue encontrado dentro de las instalaciones donde se hospeda la delegación.

Según relató el mediocampista, el hallazgo generó preocupación entre los integrantes del equipo después de que les informaran sobre el riesgo que representa una mordedura de este tipo de serpientes.

Vimos una serpiente ayer y nos dijeron que era venenosa. En caso de una mordedura, hay que ir inmediatamente al hospital", comentó Kimmich al medio alemán.

Alemanes son más cautelosos

El futbolista reconoció que la experiencia le ha hecho ser más cauteloso durante su estancia en territorio estadounidense. Además, señaló que en Alemania no están acostumbrados a convivir con animales potencialmente peligrosos como los que pueden encontrarse en algunas zonas de Norteamérica.

Si pisas una serpiente así, el resultado puede ser malo. Por eso intentamos mantenernos un poco al margen con respecto a los animales y guardar distancia", añadió.

Aunque el incidente no pasó a mayores, el hallazgo obligó a reforzar las medidas de precaución en el campamento alemán para evitar cualquier encuentro inesperado con la fauna local durante el torneo.

Mientras tanto, Alemania mantiene su enfoque en la competición. El conjunto europeo comenzó de forma contundente su participación en la Copa del Mundo tras golear 7-1 a Curazao en su debut, un resultado que lo colocó entre los equipos más destacados de la primera jornada.

Ahora, los dirigidos por Julian Nagelsmann se preparan para su segundo compromiso del torneo, programado para el próximo 20 de junio frente a Costa de Marfil, en un encuentro que podría acercarlos a la clasificación a la siguiente ronda.

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