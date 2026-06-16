 Sofía Prado: Influencer que homenajea a Messi en sus viajes
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-- France France Senegal Senegal --
16 junio / 13:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Belgium Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Sofía Prado, la influencer que viajó por 10 años para homenajear a Messi con fans de todo el mundo

por Luisa Maria Godinez
Messi Influencer, Instagram
Messi Influencer / FOTO: Instagram

Desde Asia hasta África, de Europa a América Latina, este video reúne historias reales de personas unidas por un mismo ídolo: Lionel Messi.

La devoción por el astro argentino Lionel Messi lleva a los aficionados a tomar decisiones extremas para verlo de cerca o rendirle tributo.

Una de las historias más virales recientes sobre este tema es la de la influencer argentina Sofía Prado, quien recorrió varios continentes durante diez años para grabar un video homenaje en el que reúne a fanáticos de todo el mundo.

Desde Asia hasta África, de Europa a América Latina, este video reúne historias reales de personas unidas por un mismo ídolo: Lionel Messi.

Su objetivo fue demostrar cómo Lionel Messi logró conectar culturas. A través de su travesía, entrevistó a seguidores de distintas nacionalidades (como Ladakh o Nigeria) que, sin conocerse ni hablar el mismo idioma, comparten su profunda admiración por el futbolista argentino.

"Fanáticos de Messi de todo el mundo, unidos por una sola pasión. No es solo fútbol. Es una emoción que cruza fronteras. Durante mis viajes conocí personas de distintos países que quizás nunca se vieron, nunca hablaron el mismo idioma y viven a miles de kilómetros de distancia... pero todas comparten la misma admiración: Lionel Messi. ???", escribió la influencer en su publicación.

Y añadió a su publicación: "Porque Messi no es solo un futbolista. Es un lenguaje universal.

⚽ Momentos, reacciones, emoción real.

⚽ Gente llorando, gritando, soñando.

⚽ Historias que cruzan fronteras.

Este video no es editado para entretener. Es editado para demostrar algo: Messi conecta al mundo entero sin hablar una sola palabra.".

El último tango

La espera terminó y el planeta entero se detiene para ver, una vez más, a la Selección Argentina en una Copa del Mundo. Sin embargo, en esta oportunidad, la previa del debut de mañana frente a Argelia adquirió un tinte profundamente emotivo e íntimo gracias a las redes sociales de nuestro capitán. 

Lionel Messi encendió la mecha de la pasión con un posteo en Instagram que no tardó en volverse viral y en emocionar hasta las lágrimas a millones de fanáticos.

"Me acompañaron desde el principio. ¡¡Vamos una vez más!! ? Esta Copa del Mundo, ¡con mis botines El Último Tango!", escribió Leo, acompañando un video publicitario de la firma Adidas que se clava directo en el corazón de la memoria futbolera argentina.

Todo arranca con el sonido profundo y melancólico de un bandoneón tocado en medio de la cancha, mientras un viejo relato nos traslada en el tiempo: "Desde Rosario, Lionel Messi, de 18 años, debuta en la Copa del Mundo".

A partir de allí, el video se transforma en un tango que repasa la montaña rusa que ha sido el viaje de Leo con la camiseta albiceleste.

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