Sofía Prado: Influencer que homenajea a Messi en sus viajes

Desde Asia hasta África, de Europa a América Latina, este video reúne historias reales de personas unidas por un mismo ídolo: Lionel Messi.

La devoción por el astro argentino Lionel Messi lleva a los aficionados a tomar decisiones extremas para verlo de cerca o rendirle tributo.

Una de las historias más virales recientes sobre este tema es la de la influencer argentina Sofía Prado, quien recorrió varios continentes durante diez años para grabar un video homenaje en el que reúne a fanáticos de todo el mundo.

Desde Asia hasta África, de Europa a América Latina, este video reúne historias reales de personas unidas por un mismo ídolo: Lionel Messi.

Su objetivo fue demostrar cómo Lionel Messi logró conectar culturas. A través de su travesía, entrevistó a seguidores de distintas nacionalidades (como Ladakh o Nigeria) que, sin conocerse ni hablar el mismo idioma, comparten su profunda admiración por el futbolista argentino.

"Fanáticos de Messi de todo el mundo, unidos por una sola pasión. No es solo fútbol. Es una emoción que cruza fronteras. Durante mis viajes conocí personas de distintos países que quizás nunca se vieron, nunca hablaron el mismo idioma y viven a miles de kilómetros de distancia... pero todas comparten la misma admiración: Lionel Messi. ???", escribió la influencer en su publicación.

Y añadió a su publicación: "Porque Messi no es solo un futbolista. Es un lenguaje universal.

⚽ Momentos, reacciones, emoción real.

⚽ Gente llorando, gritando, soñando.

⚽ Historias que cruzan fronteras.

Este video no es editado para entretener. Es editado para demostrar algo: Messi conecta al mundo entero sin hablar una sola palabra.".

El último tango

La espera terminó y el planeta entero se detiene para ver, una vez más, a la Selección Argentina en una Copa del Mundo. Sin embargo, en esta oportunidad, la previa del debut de mañana frente a Argelia adquirió un tinte profundamente emotivo e íntimo gracias a las redes sociales de nuestro capitán.

Lionel Messi encendió la mecha de la pasión con un posteo en Instagram que no tardó en volverse viral y en emocionar hasta las lágrimas a millones de fanáticos.

"Me acompañaron desde el principio. ¡¡Vamos una vez más!! ? Esta Copa del Mundo, ¡con mis botines El Último Tango!", escribió Leo, acompañando un video publicitario de la firma Adidas que se clava directo en el corazón de la memoria futbolera argentina.

Todo arranca con el sonido profundo y melancólico de un bandoneón tocado en medio de la cancha, mientras un viejo relato nos traslada en el tiempo: "Desde Rosario, Lionel Messi, de 18 años, debuta en la Copa del Mundo".

A partir de allí, el video se transforma en un tango que repasa la montaña rusa que ha sido el viaje de Leo con la camiseta albiceleste.

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