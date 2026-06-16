 Suzy Cortez celebra triplete de Messi con audaz look
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Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Belgium Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
32
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Suzy Cortez celebra el triplete de Messi con atrevido look y desata debate por su apariencia

por Sandy Sandoval
Suzy Cortez, Redes sociales
Suzy Cortez / FOTO: Redes sociales

Lionel Messi brilló con un triplete en el debut de Argentina y una de sus admiradoras más famosas no tardó en reaccionar.

La histórica admiradora de Lionel Messi volvió a acaparar la atención de las redes sociales. Suzy Cortez, modelo brasileña e influencer conocida por su constante apoyo al capitán argentino, compartió una serie de publicaciones para celebrar la espectacular actuación del número 10 durante el partido entre Argentina y Argelia en el Mundial 2026.

Tras el triplete conseguido por Messi, la brasileña publicó imágenes y videos vistiendo los colores de la Albiceleste, reafirmando una vez más la admiración que ha manifestado durante años hacia el campeón del mundo.

Sin embargo, además de los elogios dirigidos al futbolista argentino, las publicaciones provocaron una ola de comentarios relacionados con la apariencia de la modelo.

La celebración dedicada a Messi

En su cuenta de Instagram, Suzy Cortez compartió una fotografía luciendo un ajustado atuendo celeste y blanco inspirado en la camiseta argentina y con el número 10, el dorsal que ha acompañado a Messi durante gran parte de su carrera.

Junto a la publicación escribió un mensaje en portugués donde destacó la importancia del capitán argentino para la selección.

"Nunca duden de Argentina cuando tiene a Messi", escribió la influencer, acompañando la frase con referencias al triplete conseguido por el delantero durante el encuentro.

Foto embed
Suzy Cortez - Redes sociales

Posteriormente también difundió un video en TikTok donde aparece vistiendo una camiseta argentina mientras celebra el triunfo del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular entre aficionados argentinos y brasileños, acumulando miles de reacciones en cuestión de horas.

Una admiración que lleva años

El vínculo mediático entre Suzy Cortez y Lionel Messi no es nuevo. La modelo ganó notoriedad internacional después de coronarse como Miss BumBum Brasil y posteriormente comenzó a expresar públicamente su admiración por el futbolista argentino.

@suzycortez

Escalada #ForYou #Argentina 🇦🇷 #SelecciónArgentina #Messi10 #WorldCup2026

♬ sonido original - Chediakcz

A lo largo de los años ha realizado numerosas sesiones fotográficas utilizando camisetas del Barcelona, de la selección argentina y prendas inspiradas en el astro rosarino.

Incluso en varias entrevistas ha asegurado que Messi es su futbolista favorito y uno de los deportistas que más admira por su disciplina, talento y trayectoria profesional.

Durante los últimos mundiales, Copas América y torneos internacionales, Suzy se ha convertido en una de las celebridades que con más frecuencia manifiesta su apoyo al capitán argentino.

Las redes ponen el foco en su apariencia

No obstante, en esta ocasión los comentarios sobre Messi compartieron protagonismo con otro tema. Varios usuarios señalaron que la modelo luce notablemente diferente a como aparecía en publicaciones de años anteriores.

Algunos seguidores afirmaron que el nivel de edición de las imágenes era tan elevado que parecía tratarse de fotografías generadas mediante inteligencia artificial.

Otros usuarios cuestionaron posibles retoques digitales o filtros extremos utilizados en las fotografías y videos compartidos recientemente. Las comparaciones con publicaciones antiguas comenzaron a multiplicarse en distintas plataformas, donde numerosos internautas debatieron sobre los cambios en su imagen.

Entre los comentarios más repetidos aparecieron frases como "parece creada por IA", "no parece la misma persona" o "los filtros son demasiado evidentes".

Sin embargo, también hubo seguidores que salieron en su defensa y destacaron que Suzy Cortez continúa manteniendo una imagen cuidada y una intensa rutina de ejercicio físico.

@suzycortez

¿Cuándo juega Argentina su primer partido del Mundial? Estoy cansada de ver a estos equipos amateurs llenos de jugadores de redes sociales #foryoupage #fyp #foryou #fypシ #worldcup

♬ original sound - jibon ray
Etiquetas
Argentinaredes socialesSuzy Cortezinfluencer#ViralesMundial2026triplete Messidebate apariencia

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