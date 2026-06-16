Suzy Cortez celebra triplete de Messi con audaz look

Lionel Messi brilló con un triplete en el debut de Argentina y una de sus admiradoras más famosas no tardó en reaccionar.

La histórica admiradora de Lionel Messi volvió a acaparar la atención de las redes sociales. Suzy Cortez, modelo brasileña e influencer conocida por su constante apoyo al capitán argentino, compartió una serie de publicaciones para celebrar la espectacular actuación del número 10 durante el partido entre Argentina y Argelia en el Mundial 2026.

Tras el triplete conseguido por Messi, la brasileña publicó imágenes y videos vistiendo los colores de la Albiceleste, reafirmando una vez más la admiración que ha manifestado durante años hacia el campeón del mundo.

Sin embargo, además de los elogios dirigidos al futbolista argentino, las publicaciones provocaron una ola de comentarios relacionados con la apariencia de la modelo.

La celebración dedicada a Messi

En su cuenta de Instagram, Suzy Cortez compartió una fotografía luciendo un ajustado atuendo celeste y blanco inspirado en la camiseta argentina y con el número 10, el dorsal que ha acompañado a Messi durante gran parte de su carrera.

Junto a la publicación escribió un mensaje en portugués donde destacó la importancia del capitán argentino para la selección.

"Nunca duden de Argentina cuando tiene a Messi", escribió la influencer, acompañando la frase con referencias al triplete conseguido por el delantero durante el encuentro.

Suzy Cortez - Redes sociales

Posteriormente también difundió un video en TikTok donde aparece vistiendo una camiseta argentina mientras celebra el triunfo del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular entre aficionados argentinos y brasileños, acumulando miles de reacciones en cuestión de horas.

Una admiración que lleva años

El vínculo mediático entre Suzy Cortez y Lionel Messi no es nuevo. La modelo ganó notoriedad internacional después de coronarse como Miss BumBum Brasil y posteriormente comenzó a expresar públicamente su admiración por el futbolista argentino.

A lo largo de los años ha realizado numerosas sesiones fotográficas utilizando camisetas del Barcelona, de la selección argentina y prendas inspiradas en el astro rosarino.

Incluso en varias entrevistas ha asegurado que Messi es su futbolista favorito y uno de los deportistas que más admira por su disciplina, talento y trayectoria profesional.

Durante los últimos mundiales, Copas América y torneos internacionales, Suzy se ha convertido en una de las celebridades que con más frecuencia manifiesta su apoyo al capitán argentino.

Las redes ponen el foco en su apariencia

No obstante, en esta ocasión los comentarios sobre Messi compartieron protagonismo con otro tema. Varios usuarios señalaron que la modelo luce notablemente diferente a como aparecía en publicaciones de años anteriores.

Algunos seguidores afirmaron que el nivel de edición de las imágenes era tan elevado que parecía tratarse de fotografías generadas mediante inteligencia artificial.

Otros usuarios cuestionaron posibles retoques digitales o filtros extremos utilizados en las fotografías y videos compartidos recientemente. Las comparaciones con publicaciones antiguas comenzaron a multiplicarse en distintas plataformas, donde numerosos internautas debatieron sobre los cambios en su imagen.

Entre los comentarios más repetidos aparecieron frases como "parece creada por IA", "no parece la misma persona" o "los filtros son demasiado evidentes".

Sin embargo, también hubo seguidores que salieron en su defensa y destacaron que Suzy Cortez continúa manteniendo una imagen cuidada y una intensa rutina de ejercicio físico.

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