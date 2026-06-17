Jude Bellingham vive momento incómodo previo al juego ante Croacia

Un momento inesperado se vivió durante la presentación de los jugadores de Inglaterra en el estadio de Dallas.

El centrocampista del Real Madrid, Jude Bellingham, fue abucheado cuando por la megafonía dijeron su nombre al anunciar las alineaciones de Inglaterra y Croacia, que se enfrentan en el estadio AT&T de Arlington.

La presencia del centrocampista o no en la alineación titular del conjunto que dirige Thomas Tuchel ha sido uno de los debates abiertos en la selección inglesa, entre los que le prefieren o los que se inclinan por Morgan Rogers, del Aston Villa.

Inglaterra alinea a Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Ezri Konsa, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. Seleccionador: Thomas Tuchel (GER).

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanicic, Josip Sutalo, Luka Vuskovic, Josko Gvardiol; Luka Modrid, Petar Sucic, Mario Pasalic, Martin Baturina, Ivan Perisic; Petar Musa. Seleccionador: Slatko Dalic.

Árbitro: Clement Turpin (FRA).

Estadio AT&T de Arlington.

Más de Jude Bellingham

Jude Bellingham disputó la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 y participa en el torneo de 2026 como una de las máximas figuras de la selección inglesa. En su trayectoria mundialista registra 1 gol, 1 asistencia y se consolidó como titular indiscutible.

Llegó a la justa norteamericana con 22 años, sumando su cuarto gran torneo internacional con Inglaterra (tras la Eurocopa 2020, el Mundial 2022 y la Eurocopa 2024), consolidado como líder del mediocampo.

Así le fue en Catar 2022:

Partidos jugados: 5 (todos como titular)

Minutos: 416

Goles: 1 (anotado ante Irán en la fase de grupos)

Asistencias: 1 (a Jordan Henderson contra Senegal en octavos de final)

Desempeño: Su gran nivel lo llevó a ser uno de los mediocampistas más destacados del torneo, lo que impulsó su fichaje posterior por el Real Madrid.

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