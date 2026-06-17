Aficionados colombianos toman el Ángel de la Independencia previo al debut de su selección en el Mundial

El Ángel de la Independencia se pinta de amarillo por la afición colombiana.

La pasión por la selección de Colombia se hizo sentir en la Ciudad de México, donde miles de aficionados se congregaron en el Ángel de la Independencia para alentar a su equipo a un día de su estreno en el Mundial 2026 frente a Uzbekistán.

El emblemático monumento ubicado sobre Paseo de la Reforma se tiñó de amarillo con la presencia de seguidores que llegaron portando camisetas, banderas, trompetas y otros artículos alusivos a la selección cafetera. Algunos incluso encendieron bengalas de colores, creando un ambiente festivo en uno de los puntos más representativos de la capital mexicana.

Operativo de seguridad

La concentración obligó a las autoridades a desplegar un operativo de seguridad para resguardar el monumento y mantener el orden en la zona. Policías preventivos fueron enviados al lugar y se colocaron vallas metálicas alrededor de la estructura, mientras que varias vías cercanas fueron cerradas temporalmente al tránsito vehicular.

Entre los aficionados predominó el optimismo de cara al debut de Colombia en la Copa del Mundo. Muchos consideran que el combinado sudamericano iniciará con una victoria ante Uzbekistán y esperan prolongar los festejos junto a aficionados mexicanos una vez concluido el encuentro.

La presencia de seguidores provenientes de distintas ciudades colombianas refleja la expectativa que ha generado el regreso de la selección a una Copa del Mundo, después de haber quedado fuera de la edición anterior.

El partido entre Uzbekistán y Colombia está programado para disputarse este miércoles en el Estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca. Con motivo del encuentro, las autoridades capitalinas pondrán en marcha el Operativo de Última Milla, que contempla accesos controlados para peatones y vehículos, así como cierres parciales y totales en diversas calles cercanas al inmueble para facilitar el ingreso de los asistentes y reforzar las medidas de seguridad.

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