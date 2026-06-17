El capitán de Senegal denuncia barreras para la afición africana en el Mundial

Koulibaly critica restricciones migratorias que afectan a aficionados africanos en la Copa del Mundo 2026.

El capitán de la selección de Senegal, Kalidou Koulibaly, expresó su inconformidad por las dificultades que enfrentan familiares y aficionados africanos para viajar y asistir a los partidos del Mundial 2026.

El defensor senegalés aseguró que la federación de su país realizó importantes gestiones para facilitar la presencia de los familiares de los jugadores durante el torneo, pero lamentó que muchas personas continúen encontrando obstáculos para obtener permisos y completar los trámites necesarios para ingresar a los países anfitriones.

Koulibaly señaló que le cuesta comprender por qué los seguidores africanos deben enfrentar mayores complicaciones para acompañar a sus selecciones, al considerar que el futbol es un espectáculo global que debe ser disfrutado por aficionados de todas las regiones del mundo.

Pide mayor presencia de aficionados africanos

El zaguero evitó profundizar en cuestiones políticas relacionadas con las políticas migratorias de Estados Unidos, México y Canadá, sedes de la Copa del Mundo de 2026, aunque dejó clara su postura sobre la importancia de que las gradas reflejen la diversidad y pasión que caracteriza al torneo.

El internacional senegalés manifestó su deseo de ver una mayor presencia de seguidores africanos en los estadios, especialmente tomando en cuenta el crecimiento que han mostrado las selecciones del continente en las últimas ediciones mundialistas.

Las declaraciones del futbolista han generado reacciones en redes sociales y entre aficionados de distintas nacionalidades, quienes consideran que la presencia de las familias y seguidores es un elemento fundamental para el ambiente de la Copa del Mundo.

Senegal es una de las selecciones africanas que busca consolidarse como protagonista en el Mundial 2026, mientras que su capitán se ha convertido en una de las voces más visibles al pedir igualdad de oportunidades para que los aficionados del continente puedan acompañar a sus equipos en la máxima cita del futbol internacional.

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