El capitán de Senegal denuncia barreras para la afición africana en el Mundial

 Koulibaly denuncia barreras para la afición africana
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Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
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USA Australia Turkey Paraguay
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
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Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
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Norway France Senegal Iraq
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Argentina Austria Jordan Algeria
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D.R. Congo Portugal Colombia Uzbekistan
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England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Belgium Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
7
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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El capitán de Senegal denuncia barreras para la afición africana en el Mundial

por Oliver Paniagua
Koulibaly estalla por las trabas a hinchas africanos en el Mundial., Redes sociales.
Koulibaly estalla por las trabas a hinchas africanos en el Mundial. / FOTO: Redes sociales.

Koulibaly critica restricciones migratorias que afectan a aficionados africanos en la Copa del Mundo 2026.

El capitán de la selección de Senegal, Kalidou Koulibaly, expresó su inconformidad por las dificultades que enfrentan familiares y aficionados africanos para viajar y asistir a los partidos del Mundial 2026.

El defensor senegalés aseguró que la federación de su país realizó importantes gestiones para facilitar la presencia de los familiares de los jugadores durante el torneo, pero lamentó que muchas personas continúen encontrando obstáculos para obtener permisos y completar los trámites necesarios para ingresar a los países anfitriones.

Koulibaly señaló que le cuesta comprender por qué los seguidores africanos deben enfrentar mayores complicaciones para acompañar a sus selecciones, al considerar que el futbol es un espectáculo global que debe ser disfrutado por aficionados de todas las regiones del mundo.

Pide mayor presencia de aficionados africanos 

El zaguero evitó profundizar en cuestiones políticas relacionadas con las políticas migratorias de Estados Unidos, México y Canadá, sedes de la Copa del Mundo de 2026, aunque dejó clara su postura sobre la importancia de que las gradas reflejen la diversidad y pasión que caracteriza al torneo.

El internacional senegalés manifestó su deseo de ver una mayor presencia de seguidores africanos en los estadios, especialmente tomando en cuenta el crecimiento que han mostrado las selecciones del continente en las últimas ediciones mundialistas.

Las declaraciones del futbolista han generado reacciones en redes sociales y entre aficionados de distintas nacionalidades, quienes consideran que la presencia de las familias y seguidores es un elemento fundamental para el ambiente de la Copa del Mundo.

Senegal es una de las selecciones africanas que busca consolidarse como protagonista en el Mundial 2026, mientras que su capitán se ha convertido en una de las voces más visibles al pedir igualdad de oportunidades para que los aficionados del continente puedan acompañar a sus equipos en la máxima cita del futbol internacional.

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SenegalMundial 2026fútbol globalKoulibalyaficionados africanosbarreras migratorias

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