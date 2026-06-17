Colombia recibe apoyo de lujo: las estrellas que alentaron a la Tricolor en el Mundial 2026

Camilo, Juanes, Carlos Vives y otras figuras del espectáculo se volcaron a las redes sociales para enviar mensajes de apoyo a la Tricolor.

La pasión por la Selección de Colombia se hizo sentir dentro y fuera de la cancha durante su participación en el Mundial 2026. Mientras miles de aficionados seguían atentos cada jugada del combinado cafetero, varias de las figuras más reconocidas del país aprovecharon sus redes sociales para demostrar su apoyo al equipo nacional.

Entre los famosos que se sumaron a la fiesta futbolera destacó Sebastián Yatra, quien compartió una imagen desde las gradas del Estadio Azteca de Ciudad de México luciendo con orgullo la camiseta colombiana. El cantante publicó una fotografía en sus historias de Instagram mostrando los colores de la Tricolor mientras observaba el encuentro rodeado por miles de aficionados.

Sebastián Yatra - Redes sociales

La publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes celebraron ver al artista apoyando personalmente a la selección en uno de los escenarios más emblemáticos del futbol mundial.

Juanes envía mensaje de aliento

Otro de los artistas que se hizo presente fue Juanes. El intérprete de "La Camisa Negra" compartió una publicación acompañada de un mensaje breve pero cargado de emoción.

"Vamos con toda mi Selección Colombia", escribió el cantante junto a una fotografía relacionada con el combinado nacional.

La publicación acumuló miles de reacciones en pocas horas y recibió comentarios de seguidores de distintos países que celebraron el respaldo del artista antioqueño.

Juanes ha manifestado en numerosas ocasiones su pasión por el futbol y por la selección colombiana, especialmente durante los grandes torneos internacionales.

Carlos Vives lidera la barra virtual

Carlos Vives tampoco quiso quedarse fuera de la celebración futbolera.

El cantante samario apareció en una fotografía junto a Juanes, Camilo y Fonseca, todos vistiendo la camiseta amarilla de Colombia en una imagen que rápidamente se volvió viral entre los aficionados.

La instantánea fue compartida por la revista Billboard y mostró a cuatro de los artistas más importantes de la música colombiana unidos por una misma pasión: el futbol.

Camilo y Fonseca también se suman

Camilo, quien se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su carrera internacional, también formó parte de la imagen que conquistó las redes sociales. El cantante, conocido por éxitos como "Vida de Rico" e "Índigo", se ha caracterizado por expresar constantemente su orgullo por Colombia y en esta ocasión no fue la excepción.

Fonseca, por su parte, también apareció junto a sus colegas luciendo la camiseta de la selección y demostrando que la ilusión por un buen desempeño de la Tricolor se comparte en todos los rincones del país.

Fonseca - Redes sociales

La música y el futbol vuelven a unirse

No es la primera vez que los artistas colombianos se unen para respaldar a la selección nacional.

A lo largo de los años, figuras como Shakira, Carlos Vives, Juanes, Maluma, J Balvin, Camilo y Sebastián Yatra han utilizado sus plataformas para enviar mensajes de apoyo durante eliminatorias, Copas América y Mundiales.

Shakira - Redes sociales

La conexión entre la música y el futbol ha sido una constante en Colombia, donde ambos representan importantes símbolos de identidad nacional.

Por ello, cada vez que la Tricolor disputa un torneo internacional, las celebridades suelen convertirse en una especie de barra virtual que acompaña al equipo desde distintos puntos del mundo.

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