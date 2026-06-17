Colombia recibe apoyo de lujo: las estrellas que alentaron a la Tricolor en el Mundial 2026

 Colombia: Estrellas que Apoyan a la Tricolor en Mundial 2026
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-- Czech Republic Czech Republic South Africa South Africa --
18 junio / 10:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
D.R. Congo Portugal Colombia Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Belgium Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Colombia recibe apoyo de lujo: las estrellas que alentaron a la Tricolor en el Mundial 2026

por Sandy Sandoval
Famosos apoyan a Colombia, Redes sociales
Famosos apoyan a Colombia / FOTO: Redes sociales

Camilo, Juanes, Carlos Vives y otras figuras del espectáculo se volcaron a las redes sociales para enviar mensajes de apoyo a la Tricolor.

La pasión por la Selección de Colombia se hizo sentir dentro y fuera de la cancha durante su participación en el Mundial 2026. Mientras miles de aficionados seguían atentos cada jugada del combinado cafetero, varias de las figuras más reconocidas del país aprovecharon sus redes sociales para demostrar su apoyo al equipo nacional.

Entre los famosos que se sumaron a la fiesta futbolera destacó Sebastián Yatra, quien compartió una imagen desde las gradas del Estadio Azteca de Ciudad de México luciendo con orgullo la camiseta colombiana. El cantante publicó una fotografía en sus historias de Instagram mostrando los colores de la Tricolor mientras observaba el encuentro rodeado por miles de aficionados.

Foto embed
Sebastián Yatra - Redes sociales

La publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes celebraron ver al artista apoyando personalmente a la selección en uno de los escenarios más emblemáticos del futbol mundial.

Juanes envía mensaje de aliento

Otro de los artistas que se hizo presente fue Juanes. El intérprete de "La Camisa Negra" compartió una publicación acompañada de un mensaje breve pero cargado de emoción.

"Vamos con toda mi Selección Colombia", escribió el cantante junto a una fotografía relacionada con el combinado nacional.

La publicación acumuló miles de reacciones en pocas horas y recibió comentarios de seguidores de distintos países que celebraron el respaldo del artista antioqueño.

Juanes ha manifestado en numerosas ocasiones su pasión por el futbol y por la selección colombiana, especialmente durante los grandes torneos internacionales.

Carlos Vives lidera la barra virtual

Carlos Vives tampoco quiso quedarse fuera de la celebración futbolera.

El cantante samario apareció en una fotografía junto a Juanes, Camilo y Fonseca, todos vistiendo la camiseta amarilla de Colombia en una imagen que rápidamente se volvió viral entre los aficionados.

La instantánea fue compartida por la revista Billboard y mostró a cuatro de los artistas más importantes de la música colombiana unidos por una misma pasión: el futbol.

Camilo y Fonseca también se suman

Camilo, quien se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su carrera internacional, también formó parte de la imagen que conquistó las redes sociales. El cantante, conocido por éxitos como "Vida de Rico" e "Índigo", se ha caracterizado por expresar constantemente su orgullo por Colombia y en esta ocasión no fue la excepción.

Fonseca, por su parte, también apareció junto a sus colegas luciendo la camiseta de la selección y demostrando que la ilusión por un buen desempeño de la Tricolor se comparte en todos los rincones del país.

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Fonseca - Redes sociales

La música y el futbol vuelven a unirse

No es la primera vez que los artistas colombianos se unen para respaldar a la selección nacional.

A lo largo de los años, figuras como Shakira, Carlos Vives, Juanes, Maluma, J Balvin, Camilo y Sebastián Yatra han utilizado sus plataformas para enviar mensajes de apoyo durante eliminatorias, Copas América y Mundiales.

Foto embed
Shakira - Redes sociales

La conexión entre la música y el futbol ha sido una constante en Colombia, donde ambos representan importantes símbolos de identidad nacional.

Por ello, cada vez que la Tricolor disputa un torneo internacional, las celebridades suelen convertirse en una especie de barra virtual que acompaña al equipo desde distintos puntos del mundo.

Etiquetas
ColombiaFútbolApoyoMundial 2026Tricolorfiguras públicas#ViralesMundial2026

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