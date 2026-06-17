Cristiano Ronaldo reacciona tras el inesperado empate de Portugal ante Congo

Cristiano Ronaldo responde al inesperado resultado de Portugal en el Mundial 2026.

La selección de Portugal inició su participación en el Mundial con un inesperado empate 1-1 ante Congo en el NRG Stadium de Houston, un resultado que dejó sensaciones amargas en el conjunto luso y provocó la reacción de su capitán, Cristiano Ronaldo.

No era el arranque que queríamos, pero esto está lejos de haber acabado. Cabeza levantada y foco en el próximo juego", expresó el delantero portugués tras el encuentro, enviando un mensaje de confianza a sus compañeros y aficionados.

Portugal se adelantó rápidamente en el marcador gracias a João Neves, quien aprovechó un centro de Pedro Neto para marcar de cabeza al minuto seis. Sin embargo, Congo respondió antes del descanso con un histórico tanto de Yoane Wissa en el tiempo añadido de la primera mitad, convirtiéndose en el primer gol de la selección congoleña en una Copa del Mundo.

Empresa representa una sorpresa

El empate representa una de las sorpresas del torneo y confirma el buen momento de las selecciones africanas, luego de que Cabo Verde igualara sin goles frente a España en la jornada inicial.

Cristiano Ronaldo, quien disputó su sexto Mundial e igualó el registro de Lionel Messi como los únicos futbolistas presentes en seis ediciones del torneo, tuvo dos oportunidades claras para darle la victoria a Portugal, pero sus remates se marcharon desviados. Bruno Fernandes también desperdició una ocasión en los minutos finales.

Portugal incluso celebró un gol de João Cancelo en el segundo tiempo, aunque la acción fue invalidada por fuera de juego. Congo, por su parte, estuvo cerca de dar el golpe definitivo cuando un disparo de Cédric Bakambu se estrelló en el poste.

Pese al inesperado resultado, Portugal mantiene intactas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda, con Ronaldo insistiendo en que el equipo debe pasar página y concentrarse en su próximo compromiso.

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