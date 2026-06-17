Declan Rice rompe el silencio sobre el bullying que recibe “por su pareja”

Mientras Inglaterra concentra toda su atención en el Mundial 2026, una de sus principales figuras decidió abrir su corazón para hablar de un tema que lo acompaña desde hace años y que poco tiene que ver con el futbol.

Declan Rice, mediocampista del Arsenal y pieza clave de la selección inglesa, confesó en diversas entrevistas que le resulta difícil comprender el nivel de ataques que recibe su pareja, Lauren Fryer, a través de redes sociales.

El futbolista considera que muchas de las críticas que han aparecido en internet son injustas y reflejan los problemas que enfrentan actualmente las figuras públicas y sus familias en la era digital.

Una historia de amor que nació en la adolescencia

La relación entre Declan Rice y Lauren Fryer comenzó mucho antes de que el futbolista alcanzara la fama internacional.

Ambos se conocieron cuando eran adolescentes y construyeron una relación sólida lejos de los reflectores que hoy rodean la vida del jugador.

A diferencia de otras parejas de estrellas del futbol, Lauren siempre ha preferido mantener un perfil discreto y alejado de la exposición mediática.

Durante años evitó protagonizar entrevistas o participar activamente en el mundo de las celebridades, concentrándose en su vida familiar. Sin embargo, esa decisión no impidió que se convirtiera en blanco de comentarios ofensivos en internet.

El acoso que generó indignación

Las críticas hacia Lauren comenzaron a multiplicarse conforme Declan Rice fue ganando notoriedad en la Premier League y posteriormente con la selección inglesa.

Algunos usuarios cuestionaban su aspecto físico y realizaban comparaciones ofensivas que rápidamente generaron rechazo entre aficionados.

Declan Rice y su pareja - Redes sociales

La situación alcanzó tal nivel que Lauren decidió eliminar gran parte de su presencia en redes sociales para proteger su bienestar emocional.

La medida fue respaldada por miles de seguidores que denunciaron el comportamiento tóxico de algunos usuarios.

Rice no ocultó su molestia ante la situación

En varias ocasiones ha defendido públicamente a la madre de su hijo y ha dejado claro que considera inaceptable cualquier tipo de acoso.

"Es la persona que amo", es lo que el mediocampista inglés ha reiterado en muchas ocasiones y ha agregado que las opiniones externas no modifican lo que siente por su pareja.

Declan Rice - Redes sociales

Para Rice, Lauren ha estado presente durante todos los momentos importantes de su vida, incluyendo las etapas más difíciles de su carrera deportiva. Por ello considera especialmente doloroso que alguien que ha permanecido alejado de la exposición pública sea objeto de ataques constantes.

Las declaraciones del jugador generaron una ola de apoyo en redes sociales, donde miles de aficionados destacaron la importancia de defender a las personas frente al acoso digital.

Concentrado en el Mundial 2026

Mientras Inglaterra avanza en su participación mundialista, Rice continúa siendo uno de los líderes del equipo dirigido por Gareth Southgate.

Su rendimiento dentro del campo lo mantiene como una de las piezas más importantes de la selección inglesa, que aspira a conquistar el título.

Sin embargo, sus recientes declaraciones también han servido para abrir un debate sobre los límites de las redes sociales y el impacto que pueden tener los comentarios negativos en la vida de los deportistas y sus familias.

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