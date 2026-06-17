Declan Rice rompe el silencio sobre el bullying que recibe “por su pareja”

 Declan Rice habla sobre el bullying por su pareja
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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
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Czech Republic CRZ
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Qatar QAT
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13/06 16:00 HS
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Scotland SCO
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Morocco MOR
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Haiti HAI
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Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
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Finalizado
USA USA
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Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
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14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
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Ivory Coast ICV
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Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
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Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
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20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
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D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
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7
Portugal POR
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Uzbekistan UZB
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23/06 20:00 HS
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Colombia COL
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Portugal POR
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27/06 17:30 HS
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17/06 17:00 HS
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England ENG
23/06 14:00 HS
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Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
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27/06 15:00 HS
Ghana GHA
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Declan Rice rompe el silencio sobre el bullying que recibe “por su pareja”

por Sandy Sandoval
Declan Rice, Redes sociales
Declan Rice / FOTO: Redes sociales

Mientras Inglaterra concentra toda su atención en el Mundial 2026, una de sus principales figuras decidió abrir su corazón para hablar de un tema que lo acompaña desde hace años y que poco tiene que ver con el futbol.

Declan Rice, mediocampista del Arsenal y pieza clave de la selección inglesa, confesó en diversas entrevistas que le resulta difícil comprender el nivel de ataques que recibe su pareja, Lauren Fryer, a través de redes sociales.

El futbolista considera que muchas de las críticas que han aparecido en internet son injustas y reflejan los problemas que enfrentan actualmente las figuras públicas y sus familias en la era digital.

Una historia de amor que nació en la adolescencia

La relación entre Declan Rice y Lauren Fryer comenzó mucho antes de que el futbolista alcanzara la fama internacional.

Ambos se conocieron cuando eran adolescentes y construyeron una relación sólida lejos de los reflectores que hoy rodean la vida del jugador.

A diferencia de otras parejas de estrellas del futbol, Lauren siempre ha preferido mantener un perfil discreto y alejado de la exposición mediática.

Durante años evitó protagonizar entrevistas o participar activamente en el mundo de las celebridades, concentrándose en su vida familiar. Sin embargo, esa decisión no impidió que se convirtiera en blanco de comentarios ofensivos en internet.

El acoso que generó indignación

Las críticas hacia Lauren comenzaron a multiplicarse conforme Declan Rice fue ganando notoriedad en la Premier League y posteriormente con la selección inglesa.

Algunos usuarios cuestionaban su aspecto físico y realizaban comparaciones ofensivas que rápidamente generaron rechazo entre aficionados.

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Declan Rice y su pareja - Redes sociales

La situación alcanzó tal nivel que Lauren decidió eliminar gran parte de su presencia en redes sociales para proteger su bienestar emocional.

La medida fue respaldada por miles de seguidores que denunciaron el comportamiento tóxico de algunos usuarios.

Rice no ocultó su molestia ante la situación

En varias ocasiones ha defendido públicamente a la madre de su hijo y ha dejado claro que considera inaceptable cualquier tipo de acoso.

"Es la persona que amo", es lo que el mediocampista inglés ha reiterado en muchas ocasiones y ha agregado que las opiniones externas no modifican lo que siente por su pareja.

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Declan Rice - Redes sociales

Para Rice, Lauren ha estado presente durante todos los momentos importantes de su vida, incluyendo las etapas más difíciles de su carrera deportiva. Por ello considera especialmente doloroso que alguien que ha permanecido alejado de la exposición pública sea objeto de ataques constantes.

Las declaraciones del jugador generaron una ola de apoyo en redes sociales, donde miles de aficionados destacaron la importancia de defender a las personas frente al acoso digital.

Concentrado en el Mundial 2026

Mientras Inglaterra avanza en su participación mundialista, Rice continúa siendo uno de los líderes del equipo dirigido por Gareth Southgate.

Su rendimiento dentro del campo lo mantiene como una de las piezas más importantes de la selección inglesa, que aspira a conquistar el título.

Sin embargo, sus recientes declaraciones también han servido para abrir un debate sobre los límites de las redes sociales y el impacto que pueden tener los comentarios negativos en la vida de los deportistas y sus familias.

Etiquetas
redes socialesbullyingDeclan Riceapoyo emocionalacoso digitalLauren Fryer

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