El Mundial bate récords de audiencia en los tres países anfitriones

Según datos de la FIFA, el Mundial 2026 presenta audiencias récord apenas a una semana de haber iniciado el torneo.

El Mundial de la FIFA 2026 ha comenzado con cifras históricas de audiencia televisiva en los tres países anfitriones. Más de 54 millones de espectadores siguieron los partidos inaugurales de Estados Unidos, México y Canadá, según los datos difundidos por la organización, confirmando el enorme impacto global del torneo desde su arranque.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, calificó estos números como un "momento verdaderamente histórico", destacando especialmente el debut de Estados Unidos ante Paraguay, que se convirtió en el partido mundialista más visto en la historia del país. El dirigente subrayó que el fenómeno no solo se refleja en la televisión, sino también en la respuesta masiva del público en los estadios.

El Mundial 2026 rompe récords

En el caso de Estados Unidos, el encuentro alcanzó 27,5 millones de espectadores combinando emisiones en inglés y español, estableciendo un récord absoluto para el fútbol en ese mercado. Por su parte, el duelo de México frente a Sudáfrica reunió a 23,4 millones de televidentes en territorio mexicano, convirtiéndose en la emisión deportiva más vista del siglo en el país y sumando además una fuerte audiencia adicional en Estados Unidos.

Canadá también aportó a este balance récord con 3,1 millones de espectadores en su estreno ante Bosnia y Herzegovina, entre transmisiones en inglés y francés. Paralelamente, el torneo ha superado ya el millón de asistentes en los estadios durante sus primeros días, con niveles de ocupación cercanos al lleno total, lo que anticipa un Mundial que podría romper todas las marcas históricas de asistencia y audiencia global.

Celebración de Suiza ante Catar en el Mundial 2026 - Agencia EFE

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