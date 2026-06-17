El papa recibe un balón del Mundial 2026 en el Vaticano

 El Papa Recibe Balón del Mundial 2026 en el Vaticano
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17 junio / 11:00
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USA Australia Turkey Paraguay
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
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Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Belgium Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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El papa recibe un balón del Mundial 2026 en el Vaticano

por Amilcar Avila
El papa León XIV recibió un balón del Mundial de manos de los embajadores de México, EE. UU. y Canadá, Vaticano
El papa León XIV recibió un balón del Mundial de manos de los embajadores de México, EE. UU. y Canadá / FOTO: Vaticano

León XIV recibió en el Vaticano un balón mundialista por parte de los embajadores de los países organizadores del torneo: México, Estados Unidos, y Canadá.

El papa León XIV recibió este miércoles un balón del Mundial firmado por los embajadores de México, Estados Unidos y Canadá ante la Santa Sede, como anfitriones del torneo, un regalo que acogió con agrado y como símbolo de cómo los países pueden mantener la unión en torno a un acontecimiento relevante.

La entrega tuvo lugar al finalizar la audiencia general del pontífice en la plaza de San Pedro, donde el embajador de México ante la Santa Sede, Alberto Barranco Chavarría, y sus homólogos estadounidense, Brian Burch, y canadiense, Joyce Napier, le entregaron personalmente el esférico.

"Al Santo Padre le dio mucho gusto el gesto, dijo que esto es una muestra de que los países pueden tener objetivos comunes, pueden de alguna forma mantener una integración frente a un acontecimiento importante como es el deporte", afirmó a EFE el diplomático mexicano.

El pontífice expresó además su deseo de que ese espíritu de cooperación trascienda el ámbito deportivo: "Dijo también que esto es un aliciente para esperar que los países también puedan integrarse para la paz", añadió el embajador mexicano.

Según aseveró Barranco, la intención era transmitir al papa León la idea de que "se puede tener una anfitrionía común" entre los países de América del Norte en torno a un acontecimiento internacional de gran relevancia.

"Se decidió que la forma más idónea sería llevar el balón. El problema es que como él estaba en gira apostólica (en España), no pudimos hacerlo justamente en coincidencia con el inicio del campeonato. Todo lo hicimos una semana después, pero bueno, fue un gesto que le gustó mucho. Sentí que le dio mucha alegría haber recibido este obsequio", subrayó.

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El papa León XIV en la plaza de San Pedro del Vaticano - EFE

Los representantes de los distintos países decidieron firmarlo en los espacios asociados a los emblemas nacionales de cada país anfitrión.

"Cada uno de los embajadores firmamos justamente en la parte donde está el emblema de su país, la hoja de arce de Canadá, el símbolo azul de los Estados Unidos y nosotros el símbolo verde, blanco y rojo", detalló el embajador a esta agencia.

"Finalmente se coronó algo que es muy sentido, muy simbólico porque representa justamente que los países pueden cuando hay un objetivo común tener acuerdos importantes", concluyó.

El Mundial de 2026 es el primero organizado conjuntamente por más de dos países, en este caso, Estados Unidos, México y Canadá, y también el primero que cuenta con la participación de 48 selecciones nacionales. Con información de EFE

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