La modelo Gracie Bon paraliza las redes con su llamativo apoyo a la Selección de Panamá

 Gracie Bon Impacta Redes con Apoyo a Selección de Panamá
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
01 Uzbekistan Uzbekistan Colombia Colombia 02
78:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
D.R. Congo Portugal Colombia Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Belgium Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
77
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

La modelo Gracie Bon paraliza las redes con su llamativo apoyo a la Selección de Panamá

por Sandy Sandoval
Gracie Bon, Redes sociales
Gracie Bon / FOTO: Redes sociales

La popular influencer compartió una sesión de fotos inspirada en la bandera panameña que rápidamente se viralizó y provocó miles de reacciones entre sus seguidores.

La expectativa por el debut de Panamá en el Mundial 2026 no solo se vivió dentro de la cancha. En las horas previas al encuentro frente a Ghana, una de las personalidades más conocidas de las redes sociales panameñas logró captar la atención de miles de aficionados.

Se trata de Gracie Bon, la influencer y creadora de contenido que volvió a revolucionar Instagram tras compartir una sesión fotográfica inspirada en los colores nacionales.

Las imágenes muestran a la modelo luciendo un bikini con los tonos de la bandera de Panamá mientras posa junto a elementos representativos del país como racimos de plátanos, cajas de mercado y un balón de futbol.

La publicación estuvo acompañada por un mensaje de orgullo nacional. "Panamá es GRANDE. Orgullosa de ser panameña hoy y siempre", escribió la influencer.

Las fotos no tardó en acumular miles de reacciones y comentarios, convirtiéndose en uno de los contenidos más comentados entre los aficionados que seguían la previa del compromiso mundialista.

Un fenómeno de las redes sociales

Gracie Bon se ha consolidado como una de las influencers más populares de Panamá y América Latina.

Con millones de seguidores distribuidos entre Instagram, TikTok y otras plataformas digitales, la creadora de contenido ha construido una comunidad basada en mensajes de autoestima, aceptación corporal y empoderamiento femenino.

Su crecimiento en redes sociales ha sido meteórico durante los últimos años, convirtiéndola en una de las figuras digitales más reconocidas de la región.

Foto embed
Panamá Gracie Bon - Redes sociales

Gracias a su enorme popularidad, cada una de sus publicaciones suele generar conversación y alcanzar cifras millonarias de visualizaciones.

Las polémicas que la han acompañado

A lo largo de su carrera, Gracie Bon también ha protagonizado diversos debates en redes sociales. Uno de los más recordados ocurrió cuando denunció públicamente las dificultades que enfrentan las personas con cuerpos grandes en espacios públicos, vehículos y asientos de avión.

Aquellas declaraciones provocaron opiniones divididas entre usuarios que apoyaban su mensaje de inclusión y quienes consideraban polémicas algunas de sus propuestas.

También ha generado titulares por responder a críticas relacionadas con su imagen física, defendiendo constantemente la importancia de la aceptación personal y el respeto hacia todos los tipos de cuerpo.

Lejos de alejarse de la controversia, la influencer suele utilizar esos momentos para abrir conversaciones sobre diversidad corporal y autoestima.

Foto embed
Gracie Bon redes sociales - Redes sociales

Orgullo panameño en plena fiesta futbolera

Más allá de las reacciones que generan sus publicaciones, Gracie Bon aprovechó esta ocasión para mostrar su apoyo a la selección nacional.

La sesión fotográfica fue interpretada por muchos seguidores como una muestra de respaldo al equipo canalero en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

El Mundial 2026 representa una nueva oportunidad para Panamá de competir frente a algunas de las selecciones más importantes del futbol internacional, motivo por el que el entusiasmo se ha apoderado de aficionados, celebridades e influencers del país.

Etiquetas
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