La modelo Gracie Bon paraliza las redes con su llamativo apoyo a la Selección de Panamá

La popular influencer compartió una sesión de fotos inspirada en la bandera panameña que rápidamente se viralizó y provocó miles de reacciones entre sus seguidores.

La expectativa por el debut de Panamá en el Mundial 2026 no solo se vivió dentro de la cancha. En las horas previas al encuentro frente a Ghana, una de las personalidades más conocidas de las redes sociales panameñas logró captar la atención de miles de aficionados.

Se trata de Gracie Bon, la influencer y creadora de contenido que volvió a revolucionar Instagram tras compartir una sesión fotográfica inspirada en los colores nacionales.

Las imágenes muestran a la modelo luciendo un bikini con los tonos de la bandera de Panamá mientras posa junto a elementos representativos del país como racimos de plátanos, cajas de mercado y un balón de futbol.

La publicación estuvo acompañada por un mensaje de orgullo nacional. "Panamá es GRANDE. Orgullosa de ser panameña hoy y siempre", escribió la influencer.

Las fotos no tardó en acumular miles de reacciones y comentarios, convirtiéndose en uno de los contenidos más comentados entre los aficionados que seguían la previa del compromiso mundialista.

Un fenómeno de las redes sociales

Gracie Bon se ha consolidado como una de las influencers más populares de Panamá y América Latina.

Con millones de seguidores distribuidos entre Instagram, TikTok y otras plataformas digitales, la creadora de contenido ha construido una comunidad basada en mensajes de autoestima, aceptación corporal y empoderamiento femenino.

Su crecimiento en redes sociales ha sido meteórico durante los últimos años, convirtiéndola en una de las figuras digitales más reconocidas de la región.

Panamá Gracie Bon - Redes sociales

Gracias a su enorme popularidad, cada una de sus publicaciones suele generar conversación y alcanzar cifras millonarias de visualizaciones.

Las polémicas que la han acompañado

A lo largo de su carrera, Gracie Bon también ha protagonizado diversos debates en redes sociales. Uno de los más recordados ocurrió cuando denunció públicamente las dificultades que enfrentan las personas con cuerpos grandes en espacios públicos, vehículos y asientos de avión.

Aquellas declaraciones provocaron opiniones divididas entre usuarios que apoyaban su mensaje de inclusión y quienes consideraban polémicas algunas de sus propuestas.

También ha generado titulares por responder a críticas relacionadas con su imagen física, defendiendo constantemente la importancia de la aceptación personal y el respeto hacia todos los tipos de cuerpo.

Lejos de alejarse de la controversia, la influencer suele utilizar esos momentos para abrir conversaciones sobre diversidad corporal y autoestima.

Gracie Bon redes sociales - Redes sociales

Orgullo panameño en plena fiesta futbolera

Más allá de las reacciones que generan sus publicaciones, Gracie Bon aprovechó esta ocasión para mostrar su apoyo a la selección nacional.

La sesión fotográfica fue interpretada por muchos seguidores como una muestra de respaldo al equipo canalero en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

El Mundial 2026 representa una nueva oportunidad para Panamá de competir frente a algunas de las selecciones más importantes del futbol internacional, motivo por el que el entusiasmo se ha apoderado de aficionados, celebridades e influencers del país.

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