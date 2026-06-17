¡Lo vuelve a hacer! Ivana Knoll deleita con provocativo look en el debut de Croacia

La modelo croata apareció en el debut de su selección con un llamativo atuendo que rápidamente se volvió viral entre los aficionados y las redes sociales.

Si hay una aficionada que ha logrado convertirse en un fenómeno mundial durante las grandes citas futbolísticas, esa es Ivana Knoll. La modelo e influencer croata volvió a captar la atención de miles de espectadores durante el debut de Croacia en el Mundial 2026 gracias a un llamativo look inspirado en los colores de su país.

Desde las gradas del estadio, Ivana compartió fotografías en sus redes sociales donde aparece posando frente al terreno de juego con un conjunto que combinaba los tradicionales cuadros rojiblancos de la bandera croata con prendas de estilo moderno que rápidamente despertaron reacciones entre sus millones de seguidores.

La publicación no tardó en viralizarse y volvió a colocar a la influencer entre los temas más comentados relacionados con la jornada mundialista.

Una presencia habitual en los grandes torneos

La historia de Ivana Knoll con el futbol internacional comenzó mucho antes de la actual Copa del Mundo.

Aunque ya era conocida en Croacia por su trabajo como modelo, fue durante el Mundial de Rusia 2018 cuando empezó a ganar notoriedad global gracias a sus constantes apariciones alentando a la selección balcánica.

Su popularidad explotó definitivamente en Qatar 2022, donde sus coloridos atuendos inspirados en la bandera croata dieron la vuelta al mundo y la convirtieron en una de las aficionadas más fotografiadas del torneo.

Desde entonces, su presencia en partidos internacionales genera expectativa entre los aficionados y medios de comunicación.

El look que volvió a conquistar las redes

Para el estreno de Croacia en el Mundial 2026, Ivana Knoll eligió un atuendo que no pasó desapercibido.

La influencer lució un corsé con detalles inspirados en la bandera croata combinado con pantalones cortos de mezclilla y accesorios en los colores nacionales.

Las imágenes fueron compartidas en Instagram acompañadas del mensaje: "Croacia, vamos", demostrando una vez más el apoyo incondicional que mantiene hacia la selección de su país.

En cuestión de minutos, la publicación acumuló miles de reacciones y comentarios provenientes de distintas partes del mundo.

Ivana Knoll - Redes sociales

Algunos usuarios elogiaron su estilo y fidelidad a la selección croata, mientras que otros destacaron cómo ha logrado convertirse en una de las figuras más reconocidas entre los aficionados del futbol internacional.

¿Quién es Ivana Knoll?

Ivana Knoll nació en Alemania, aunque tiene raíces croatas y pasó gran parte de su vida vinculada a Croacia.

Antes de alcanzar fama internacional trabajó como modelo profesional y participó en diversos certámenes de belleza.

Con el paso de los años construyó una sólida presencia en redes sociales gracias a contenidos relacionados con moda, viajes, estilo de vida y eventos deportivos.

Actualmente acumula millones de seguidores en Instagram, convirtiéndose en una de las influencers deportivas más populares del mundo.

Su imagen también ha sido utilizada por diversas marcas internacionales interesadas en aprovechar su enorme alcance digital.

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