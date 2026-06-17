¡Lo vuelve a hacer! Ivana Knoll deleita con provocativo look en el debut de Croacia

 Ivana Knoll sorprende con look en debut de Croacia
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03 England England Croatia Croatia 02
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Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
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USA Australia Turkey Paraguay
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
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Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
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Norway France Senegal Iraq
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Argentina Austria Jordan Algeria
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D.R. Congo Portugal Colombia Uzbekistan
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
77
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

¡Lo vuelve a hacer! Ivana Knoll deleita con provocativo look en el debut de Croacia

por Sandy Sandoval
Ivana Knoll, Instagram
Ivana Knoll / FOTO: Instagram

La modelo croata apareció en el debut de su selección con un llamativo atuendo que rápidamente se volvió viral entre los aficionados y las redes sociales.

Si hay una aficionada que ha logrado convertirse en un fenómeno mundial durante las grandes citas futbolísticas, esa es Ivana Knoll. La modelo e influencer croata volvió a captar la atención de miles de espectadores durante el debut de Croacia en el Mundial 2026 gracias a un llamativo look inspirado en los colores de su país.

Desde las gradas del estadio, Ivana compartió fotografías en sus redes sociales donde aparece posando frente al terreno de juego con un conjunto que combinaba los tradicionales cuadros rojiblancos de la bandera croata con prendas de estilo moderno que rápidamente despertaron reacciones entre sus millones de seguidores.

La publicación no tardó en viralizarse y volvió a colocar a la influencer entre los temas más comentados relacionados con la jornada mundialista.

Una presencia habitual en los grandes torneos

La historia de Ivana Knoll con el futbol internacional comenzó mucho antes de la actual Copa del Mundo.

Aunque ya era conocida en Croacia por su trabajo como modelo, fue durante el Mundial de Rusia 2018 cuando empezó a ganar notoriedad global gracias a sus constantes apariciones alentando a la selección balcánica.

Su popularidad explotó definitivamente en Qatar 2022, donde sus coloridos atuendos inspirados en la bandera croata dieron la vuelta al mundo y la convirtieron en una de las aficionadas más fotografiadas del torneo.

Desde entonces, su presencia en partidos internacionales genera expectativa entre los aficionados y medios de comunicación.

El look que volvió a conquistar las redes

Para el estreno de Croacia en el Mundial 2026, Ivana Knoll eligió un atuendo que no pasó desapercibido.

La influencer lució un corsé con detalles inspirados en la bandera croata combinado con pantalones cortos de mezclilla y accesorios en los colores nacionales.

Las imágenes fueron compartidas en Instagram acompañadas del mensaje: "Croacia, vamos", demostrando una vez más el apoyo incondicional que mantiene hacia la selección de su país.

En cuestión de minutos, la publicación acumuló miles de reacciones y comentarios provenientes de distintas partes del mundo.

Foto embed
Ivana Knoll - Redes sociales

Algunos usuarios elogiaron su estilo y fidelidad a la selección croata, mientras que otros destacaron cómo ha logrado convertirse en una de las figuras más reconocidas entre los aficionados del futbol internacional.

¿Quién es Ivana Knoll?

Ivana Knoll nació en Alemania, aunque tiene raíces croatas y pasó gran parte de su vida vinculada a Croacia.

Antes de alcanzar fama internacional trabajó como modelo profesional y participó en diversos certámenes de belleza.

Con el paso de los años construyó una sólida presencia en redes sociales gracias a contenidos relacionados con moda, viajes, estilo de vida y eventos deportivos.

Actualmente acumula millones de seguidores en Instagram, convirtiéndose en una de las influencers deportivas más populares del mundo.

Su imagen también ha sido utilizada por diversas marcas internacionales interesadas en aprovechar su enorme alcance digital.

Etiquetas
CroaciaMundial 2026influencerlook provocativoivana knollmoda deportiva#ViralesMundial2026

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