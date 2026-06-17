Lionel Messi regala momento inolvidable a familia de un jugador de Argelia

Tras liderar la victoria de Argentina con una brillante actuación, Lionel Messi protagonizó uno de los momentos más tiernos de la jornada al cumplir el sueño de la hija de una de las figuras de Argelia.

Lionel Messi volvió a demostrar que su grandeza no se limita únicamente al futbol. Después de convertirse en la gran figura de Argentina durante el triunfo frente a Argelia, el capitán albiceleste protagonizó un emotivo momento que ha dado la vuelta al mundo y que tuvo como protagonista a la familia de uno de sus rivales.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

Tras el encuentro, la esposa del futbolista argelino Riyad Mahrez compartió varias imágenes en redes sociales mostrando algunos de los momentos vividos durante la jornada. Entre ellas destacó una fotografía que rápidamente enterneció a miles de aficionados: la pequeña Mila Mahrez posando junto a Lionel Messi.

La imagen muestra al astro argentino sonriendo junto a la hija del capitán argelino, quien lucía orgullosa la camiseta de su selección mientras cumplía el sueño de conocer a uno de los futbolistas más admirados del planeta.

Una fotografía para toda la vida

Las imágenes fueron compartidas por Taylor Ward, esposa de Riyad Mahrez, quien acompañó a la selección africana durante el partido.

La fotografía llamó la atención porque se produjo apenas minutos después de un encuentro intenso en el que Argentina logró imponerse con autoridad.

Mientras muchos jugadores abandonaban el terreno de juego para regresar a los vestidores, Messi encontró tiempo para detenerse y compartir con la familia de uno de sus rivales.

Lionel Messi - Redes sociales

El gesto fue ampliamente celebrado por los aficionados, quienes destacaron la humildad y cercanía que el rosarino ha mantenido a lo largo de su carrera.

En redes sociales, miles de usuarios calificaron la escena como uno de los momentos más bonitos de la jornada futbolera.

Messi y su relación con los niños

No es la primera vez que el capitán argentino protagoniza este tipo de gestos. A lo largo de su trayectoria, Messi ha construido una reputación especial por la manera en que interactúa con niños y jóvenes aficionados.

Ya sea firmando camisetas, regalando fotografías o dedicando algunos minutos a quienes esperan conocerlo, el futbolista suele mostrar una faceta cercana que contrasta con la enorme dimensión de su figura deportiva.

Precisamente por ello, cada encuentro de este tipo suele convertirse rápidamente en noticia y generar una enorme reacción positiva entre los seguidores.

Para muchos niños alrededor del mundo, conocer a Messi representa un recuerdo que conservarán para siempre.

La admiración de Mahrez por Messi

Aunque han sido rivales en distintas ocasiones, Riyad Mahrez nunca ha ocultado la admiración que siente por el argentino.

El extremo argelino ha reconocido en varias entrevistas que Messi es uno de los futbolistas que más ha disfrutado ver jugar durante su carrera.

Por ello, el encuentro entre la pequeña Mila y el capitán argentino tuvo un significado especial para la familia del jugador africano.

Las imágenes reflejan la emoción de una niña que pudo conocer a uno de los máximos ídolos del futbol mundial en medio de una de las fiestas futboleras más importantes del planeta.

Una noche cargada de emociones

La jornada también tuvo un componente emocional para el propio Messi. Después de marcar tres goles y convertirse en la gran figura del encuentro, el delantero argentino se mostró visiblemente emocionado durante algunos momentos del partido.

Posteriormente explicó que había atravesado días difíciles a nivel personal y agradeció el apoyo constante de sus compañeros, cuerpo técnico y miembros de la delegación argentina. Sus palabras generaron una ola de mensajes de apoyo por parte de aficionados de todo el mundo.

Sin embargo, pese a las circunstancias personales que enfrenta, el rosarino volvió a responder dentro del campo con una actuación memorable.

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