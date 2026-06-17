Lionel Messi regala momento inolvidable a familia de un jugador de Argelia

 Messi sorprende a familia de jugador argelino
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01 Uzbekistan Uzbekistan Colombia Colombia 02
78:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
D.R. Congo Portugal Colombia Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Belgium Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
77
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Lionel Messi regala momento inolvidable a familia de un jugador de Argelia

por Sandy Sandoval
Lionel Messi, Redes sociales
Lionel Messi / FOTO: Redes sociales

Tras liderar la victoria de Argentina con una brillante actuación, Lionel Messi protagonizó uno de los momentos más tiernos de la jornada al cumplir el sueño de la hija de una de las figuras de Argelia.

Lionel Messi volvió a demostrar que su grandeza no se limita únicamente al futbol. Después de convertirse en la gran figura de Argentina durante el triunfo frente a Argelia, el capitán albiceleste protagonizó un emotivo momento que ha dado la vuelta al mundo y que tuvo como protagonista a la familia de uno de sus rivales.

Foto embed
Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

Tras el encuentro, la esposa del futbolista argelino Riyad Mahrez compartió varias imágenes en redes sociales mostrando algunos de los momentos vividos durante la jornada. Entre ellas destacó una fotografía que rápidamente enterneció a miles de aficionados: la pequeña Mila Mahrez posando junto a Lionel Messi.

La imagen muestra al astro argentino sonriendo junto a la hija del capitán argelino, quien lucía orgullosa la camiseta de su selección mientras cumplía el sueño de conocer a uno de los futbolistas más admirados del planeta.

Una fotografía para toda la vida

Las imágenes fueron compartidas por Taylor Ward, esposa de Riyad Mahrez, quien acompañó a la selección africana durante el partido.

La fotografía llamó la atención porque se produjo apenas minutos después de un encuentro intenso en el que Argentina logró imponerse con autoridad.

Mientras muchos jugadores abandonaban el terreno de juego para regresar a los vestidores, Messi encontró tiempo para detenerse y compartir con la familia de uno de sus rivales.

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Lionel Messi - Redes sociales

El gesto fue ampliamente celebrado por los aficionados, quienes destacaron la humildad y cercanía que el rosarino ha mantenido a lo largo de su carrera.

En redes sociales, miles de usuarios calificaron la escena como uno de los momentos más bonitos de la jornada futbolera.

Messi y su relación con los niños

No es la primera vez que el capitán argentino protagoniza este tipo de gestos. A lo largo de su trayectoria, Messi ha construido una reputación especial por la manera en que interactúa con niños y jóvenes aficionados.

Ya sea firmando camisetas, regalando fotografías o dedicando algunos minutos a quienes esperan conocerlo, el futbolista suele mostrar una faceta cercana que contrasta con la enorme dimensión de su figura deportiva.

Precisamente por ello, cada encuentro de este tipo suele convertirse rápidamente en noticia y generar una enorme reacción positiva entre los seguidores.

Para muchos niños alrededor del mundo, conocer a Messi representa un recuerdo que conservarán para siempre.

La admiración de Mahrez por Messi

Aunque han sido rivales en distintas ocasiones, Riyad Mahrez nunca ha ocultado la admiración que siente por el argentino.

El extremo argelino ha reconocido en varias entrevistas que Messi es uno de los futbolistas que más ha disfrutado ver jugar durante su carrera.

Por ello, el encuentro entre la pequeña Mila y el capitán argentino tuvo un significado especial para la familia del jugador africano.

Las imágenes reflejan la emoción de una niña que pudo conocer a uno de los máximos ídolos del futbol mundial en medio de una de las fiestas futboleras más importantes del planeta.

Una noche cargada de emociones

La jornada también tuvo un componente emocional para el propio Messi. Después de marcar tres goles y convertirse en la gran figura del encuentro, el delantero argentino se mostró visiblemente emocionado durante algunos momentos del partido.

Posteriormente explicó que había atravesado días difíciles a nivel personal y agradeció el apoyo constante de sus compañeros, cuerpo técnico y miembros de la delegación argentina. Sus palabras generaron una ola de mensajes de apoyo por parte de aficionados de todo el mundo.

Sin embargo, pese a las circunstancias personales que enfrenta, el rosarino volvió a responder dentro del campo con una actuación memorable.

Etiquetas
ArgentinaLionel MessiFútbolFamiliaRiyad Mahrezmomento inolvidable#ViralesMundial2026

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