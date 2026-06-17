“¿Me extrañaron?” La broma de Neymar en el entrenamiento de Brasil

Neymar, máximo goleador histórico de la selección brasileña, se entrenó este miércoles al mismo ritmo que el resto de sus compañeros de la Canarinha, en su primera aparición pública desde que empezó la concentración para el Mundial 2026, a finales de mayo.

Neymar volvió este miércoles a entrenar junto al resto de sus compañeros y protagonizó una de las imágenes más esperadas por la prensa desde el inicio de la concentración de la Canarinha para el Mundial 2026.

El delantero del Santos hizo su primera aparición pública desde que llegó a Estados Unidos y no tardó en acaparar la atención. Sonriente, relajado y rodeado de cámaras, lanzó una pregunta a los periodistas que lo aguardaban tras las vallas del centro de entrenamiento en Morristown, Nueva Jersey.

"¿Me extrañaron ?", soltó Neymar entre risas. La respuesta llegó de inmediato. Algunos reporteros celebraron su regreso con expresiones de alivio y entusiasmo, reflejo de la expectativa que genera una de las grandes estrellas del fútbol mundial.

El atacante, que se recupera de una lesión en el gemelo derecho sufrida el pasado 17 de mayo, completó la sesión al mismo ritmo que el resto de sus compañeros. Su presencia en el entrenamiento supone un paso importante hacia su regreso a la competición y aumenta las posibilidades de que pueda estar disponible para el partido del viernes ante Haití.

La vuelta de Neymar también fue recibida con entusiasmo dentro del vestuario brasileño. Antes de comenzar los trabajos, sus compañeros le dedicaron un aplauso y lo recibieron con un tradicional pasillo de collejas, una muestra del cariño que mantiene dentro del grupo.

Neymar junto con todo el grupo de la selección de Brasil - EFE

La lesión del número 10 había generado dudas sobre su participación en la Copa del Mundo. Incluso después de que las pruebas médicas revelaran una dolencia más seria de lo previsto, el seleccionador Carlo Ancelotti decidió mantenerlo en la convocatoria, convencido de que su experiencia podría resultar decisiva para las aspiraciones de Brasil.

A sus 34 años, Neymar busca volver a sentirse protagonista con la selección después de una larga ausencia. Su último encuentro con la camiseta de Brasil se produjo en octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de rodilla durante un partido de eliminatorias sudamericanas frente a Uruguay.

Ahora, con una sonrisa de vuelta y entrenando junto al grupo, el máximo goleador histórico de Brasil parece estar cada vez más cerca de regresar al escenario donde siempre ha querido estar: el Mundial.

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