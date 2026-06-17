“¿Me extrañaron?” La broma de Neymar en el entrenamiento de Brasil

 Neymar bromea en Brasil: ¿me extrañaron?
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03 England England Croatia Croatia 02
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Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
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USA Australia Turkey Paraguay
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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Bosnia & Herzegovina BHO
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Qatar QAT
Switzerland SWI
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Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
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Turkey TUR
Finalizado
USA USA
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Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
77
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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“¿Me extrañaron?” La broma de Neymar en el entrenamiento de Brasil

por Amilcar Avila
Neymar se entrenó con el resto del grupo de la selección de Brasil, EFE
Neymar se entrenó con el resto del grupo de la selección de Brasil / FOTO: EFE

Neymar, máximo goleador histórico de la selección brasileña, se entrenó este miércoles al mismo ritmo que el resto de sus compañeros de la Canarinha, en su primera aparición pública desde que empezó la concentración para el Mundial 2026, a finales de mayo.

Neymar volvió este miércoles a entrenar junto al resto de sus compañeros y protagonizó una de las imágenes más esperadas por la prensa desde el inicio de la concentración de la Canarinha para el Mundial 2026.

El delantero del Santos hizo su primera aparición pública desde que llegó a Estados Unidos y no tardó en acaparar la atención. Sonriente, relajado y rodeado de cámaras, lanzó una pregunta a los periodistas que lo aguardaban tras las vallas del centro de entrenamiento en Morristown, Nueva Jersey.

"¿Me extrañaron ?", soltó Neymar entre risas. La respuesta llegó de inmediato. Algunos reporteros celebraron su regreso con expresiones de alivio y entusiasmo, reflejo de la expectativa que genera una de las grandes estrellas del fútbol mundial.

El atacante, que se recupera de una lesión en el gemelo derecho sufrida el pasado 17 de mayo, completó la sesión al mismo ritmo que el resto de sus compañeros. Su presencia en el entrenamiento supone un paso importante hacia su regreso a la competición y aumenta las posibilidades de que pueda estar disponible para el partido del viernes ante Haití.

La vuelta de Neymar también fue recibida con entusiasmo dentro del vestuario brasileño. Antes de comenzar los trabajos, sus compañeros le dedicaron un aplauso y lo recibieron con un tradicional pasillo de collejas, una muestra del cariño que mantiene dentro del grupo.

Foto embed
Neymar junto con todo el grupo de la selección de Brasil - EFE

La lesión del número 10 había generado dudas sobre su participación en la Copa del Mundo. Incluso después de que las pruebas médicas revelaran una dolencia más seria de lo previsto, el seleccionador Carlo Ancelotti decidió mantenerlo en la convocatoria, convencido de que su experiencia podría resultar decisiva para las aspiraciones de Brasil.

A sus 34 años, Neymar busca volver a sentirse protagonista con la selección después de una larga ausencia. Su último encuentro con la camiseta de Brasil se produjo en octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de rodilla durante un partido de eliminatorias sudamericanas frente a Uruguay.

Ahora, con una sonrisa de vuelta y entrenando junto al grupo, el máximo goleador histórico de Brasil parece estar cada vez más cerca de regresar al escenario donde siempre ha querido estar: el Mundial.

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Estados UnidosBrasilNeymarMundial 2026Destacadas

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