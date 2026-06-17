Mundial 2026: Lumumba Vea, el aficionado más famoso de RD Congo, se pierde el sueño mundialista por el Ébola

 Lumumba Vea, fanático de RD Congo, ante el ébola
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Mexico MEX
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Finalizado
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Czech Republic CRZ
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Switzerland SWI
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Switzerland SWI
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Qatar QAT
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Scotland SCO
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Morocco MOR
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Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
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Turkey TUR
Finalizado
USA USA
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Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
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Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
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23/06 20:00 HS
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D.R. Congo DCR
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Finalizado
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Croatia CRO
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Mundial 2026: Lumumba Vea, el aficionado más famoso de RD Congo, se pierde el sueño mundialista por el Ébola

por Sandy Sandoval
Lumumba Vea, Redes sociales
Lumumba Vea / FOTO: Redes sociales

Mientras República Democrática del Congo celebraba un histórico empate ante Portugal en el Mundial 2026, uno de sus aficionados más emblemáticos vivía el partido a miles de kilómetros de distancia.

La participación de República Democrática del Congo en el Mundial 2026 representa uno de los momentos más importantes en la historia reciente del futbol africano. Sin embargo, la celebración del regreso de los Leopardos Celestes a una Copa del Mundo después de más de cinco décadas tuvo una ausencia imposible de ignorar: la de Lumumba Vea, considerado el aficionado más famoso del país.

El peculiar seguidor congoleño, conocido internacionalmente por permanecer inmóvil durante los partidos de su selección, no pudo viajar a Estados Unidos, México y Canadá para acompañar al equipo debido a las restricciones sanitarias impuestas por el brote de Ébola que afecta a varias regiones de África Central.

Mientras miles de aficionados celebraban el empate 1-1 frente a Portugal, Lumumba Vea observaba el encuentro desde casa, lejos de las tribunas que lo convirtieron en una figura viral.

Una crisis sanitaria que cambió sus planes

La ausencia de Lumumba Vea está directamente relacionada con la emergencia sanitaria que atraviesa República Democrática del Congo.

De acuerdo con reportes de organismos internacionales de salud, el país enfrenta un importante brote de Ébola que ha provocado cientos de contagios y decenas de fallecimientos durante los últimos meses.

Ante esta situación, las autoridades estadounidenses implementaron estrictas medidas migratorias para viajeros procedentes de las zonas afectadas.

Entre los requisitos establecidos se encontraba la necesidad de cumplir una cuarentena preventiva de 21 días en un tercer país antes de ingresar a territorio estadounidense.

Las restricciones impidieron que numerosos aficionados congoleños pudieran desplazarse al Mundial, incluido el propio Lumumba Vea.

La federación intentó ayudarlo

La Federación Congoleña de Futbol era consciente de la importancia simbólica que representa Lumumba para la afición nacional.

Por ello, intentó facilitar su presencia durante la Copa del Mundo incluyéndolo como parte de la delegación oficial de la selección.

La medida buscaba evitar problemas migratorios similares a los que ya había enfrentado en ocasiones anteriores. Sin embargo, la emergencia sanitaria terminó imponiéndose y frustró nuevamente el sueño del aficionado más reconocido del país.

No es la primera vez que las circunstancias le impiden acompañar a los Leopardos Celestes. En 2025 tampoco pudo asistir al repechaje intercontinental que otorgó a RD Congo su histórico boleto mundialista.

¿Quién es Lumumba Vea?

Aunque millones de personas lo conocen por su apodo, su nombre real es Michel Kuka Mboladinga.

Nació el 26 de septiembre de 1976 en lo que entonces era Zaire, nación que posteriormente adoptó el nombre de República Democrática del Congo.

Desde 2013 decidió dedicar gran parte de su vida a seguir a la selección nacional, convirtiéndose en una presencia habitual en partidos internacionales y competiciones africanas.

Con el paso de los años desarrolló un estilo único de apoyo que lo diferenció de cualquier otro aficionado.

Mientras otros cantan, saltan o agitan banderas, él permanece completamente inmóvil durante los encuentros. Su peculiar comportamiento le ha valido el sobrenombre de "La Estatua Humana".

Vestido con los colores de la bandera congoleña, Lumumba se coloca frente al campo de juego, levanta una mano y permanece inmóvil durante los 90 minutos.

La imagen resulta tan llamativa que se volvió viral durante la Copa Africana de Naciones de 2025, cuando miles de usuarios comenzaron a compartir fotografías y videos de sus apariciones.

Desde entonces, medios internacionales han contado su historia y lo han convertido en uno de los aficionados más reconocidos del continente africano.

El homenaje a un héroe nacional

La razón detrás de su comportamiento tiene un profundo significado histórico. El apodo "Lumumba" es un homenaje a Patrice Lumumba, considerado uno de los personajes más importantes de la historia congoleña.

Patrice Lumumba fue líder independentista, fundador del Movimiento Nacional Congolés y primer ministro del país tras la independencia de Bélgica en 1960.

Su gobierno duró apenas unos meses antes de ser derrocado por un golpe de Estado, y posteriormente fue asesinado en 1961.

Para Michel Kuka Mboladinga, mantenerse inmóvil durante los partidos representa una forma de honrar la memoria de quien considera un símbolo de libertad y resistencia para su nación.

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ÉbolaMundial 2026crisis sanitariaFutbol Africano#ViralesMundial2026Lumumba Veaaficionado RD Congo

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