 Panamá aplaza otro hito mundialista y el camino se complica
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Grupo A
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Scotland Morocco Brazil Haiti
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USA Australia Turkey Paraguay
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
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New Zealand Iran Belgium Egypt
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Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
D.R. Congo Portugal Colombia Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Belgium Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
7
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Panamá aplaza otro hito mundialista y el camino se complica

por Oliver Paniagua
Acción de juego del Ghana vs. Panamá por el Mundial 2026
Acción de juego del Ghana vs. Panamá por el Mundial 2026 / FOTO: EFE

Panamá ve escapar un hito histórico y ahora enfrenta una misión casi imposible.

La historia tendrá que esperar una vez más para Panamá. Cuando parecía que la selección canalera estaba a instantes de conseguir el primer punto de su historia en una Copa del Mundo, un gol de Caleb Yirenkyi en el minuto 90+5 le dio a Ghana una victoria de 1-0 y dejó a los centroamericanos con una nueva deuda pendiente en los Mundiales.

Ocho años después de su debut en Rusia 2018, Panamá regresó al escenario mundialista con la intención de demostrar que ya no estaba satisfecha únicamente con participar. Bajo la dirección de Thomas Christiansen, el equipo llegó al Mundial 2026 con mayores aspiraciones y con el objetivo de empezar a escribir una nueva página en su historia.

Durante gran parte del encuentro disputado en el Toronto Stadium, los panameños estuvieron cerca de romper la racha negativa que arrastraban desde su primera participación mundialista, cuando cayeron ante Bélgica, Inglaterra y Túnez sin poder sumar unidades.

Panamá mostró orden defensivo, pero no fue suficiente 

Panamá mostró orden defensivo, disciplina táctica y un notable esfuerzo colectivo frente a una selección de Ghana que afrontó el compromiso con importantes ausencias, entre ellas las de Mohamed Kudus y Thomas Partey. El conjunto africano, sin embargo, hizo valer su experiencia en este tipo de torneos y mantuvo la presión hasta el último suspiro.

La ilusión panameña también se hizo sentir en las tribunas. Miles de aficionados vestidos de rojo acompañaron a un equipo que soñaba con dejar atrás una larga espera y celebrar un resultado inédito en la máxima cita del futbol.

Pero cuando el empate parecía inevitable y el ansiado primer punto estaba prácticamente asegurado, Yirenkyi apareció en tiempo agregado para cambiar el destino del partido y prolongar la sequía mundialista de Panamá.

La derrota deja a los dirigidos por Christiansen en una situación compleja dentro del Grupo L. Sus próximos rivales serán Croacia e Inglaterra, una de las selecciones favoritas al título, por lo que las opciones de alcanzar ese histórico primer punto parecen haberse reducido considerablemente tras la dolorosa caída sufrida en Toronto.

Etiquetas
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