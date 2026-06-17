Panamá aplaza otro hito mundialista y el camino se complica

Panamá ve escapar un hito histórico y ahora enfrenta una misión casi imposible.

La historia tendrá que esperar una vez más para Panamá. Cuando parecía que la selección canalera estaba a instantes de conseguir el primer punto de su historia en una Copa del Mundo, un gol de Caleb Yirenkyi en el minuto 90+5 le dio a Ghana una victoria de 1-0 y dejó a los centroamericanos con una nueva deuda pendiente en los Mundiales.

Ocho años después de su debut en Rusia 2018, Panamá regresó al escenario mundialista con la intención de demostrar que ya no estaba satisfecha únicamente con participar. Bajo la dirección de Thomas Christiansen, el equipo llegó al Mundial 2026 con mayores aspiraciones y con el objetivo de empezar a escribir una nueva página en su historia.

Durante gran parte del encuentro disputado en el Toronto Stadium, los panameños estuvieron cerca de romper la racha negativa que arrastraban desde su primera participación mundialista, cuando cayeron ante Bélgica, Inglaterra y Túnez sin poder sumar unidades.

Panamá mostró orden defensivo, pero no fue suficiente

Panamá mostró orden defensivo, disciplina táctica y un notable esfuerzo colectivo frente a una selección de Ghana que afrontó el compromiso con importantes ausencias, entre ellas las de Mohamed Kudus y Thomas Partey. El conjunto africano, sin embargo, hizo valer su experiencia en este tipo de torneos y mantuvo la presión hasta el último suspiro.

La ilusión panameña también se hizo sentir en las tribunas. Miles de aficionados vestidos de rojo acompañaron a un equipo que soñaba con dejar atrás una larga espera y celebrar un resultado inédito en la máxima cita del futbol.

Pero cuando el empate parecía inevitable y el ansiado primer punto estaba prácticamente asegurado, Yirenkyi apareció en tiempo agregado para cambiar el destino del partido y prolongar la sequía mundialista de Panamá.

La derrota deja a los dirigidos por Christiansen en una situación compleja dentro del Grupo L. Sus próximos rivales serán Croacia e Inglaterra, una de las selecciones favoritas al título, por lo que las opciones de alcanzar ese histórico primer punto parecen haberse reducido considerablemente tras la dolorosa caída sufrida en Toronto.

Etiquetas