¿Qué es el parche Legacy del Mundial 2026 que portan Messi y Cristiano Ronaldo?

Messi, Cristiano y otras leyendas estrenan el parche Legacy en el Mundial 2026.

La Copa del Mundo de 2026 ha estrenado un nuevo distintivo reservado para un grupo selecto de futbolistas que han dejado huella en la máxima competición del fútbol. Se trata del denominado parche Legacy, creado por la FIFA para rendir homenaje a los jugadores que han disputado cinco Mundiales o más.

El emblema apareció por primera vez en la camiseta de Lionel Messi durante el partido entre Argentina y Argelia y también será utilizado por Cristiano Ronaldo con Portugal. Ambos astros forman parte de una reducida lista de futbolistas que han logrado mantenerse en la élite durante dos décadas y participar en seis ediciones de la Copa del Mundo.

El parche está ubicado en la manga de la camiseta e incluye la inscripción "FIFA World Cup Legacy", el nombre del jugador homenajeado y la silueta de un futbolista celebrando un gol. Más allá de su diseño, el distintivo busca destacar la constancia, longevidad y aporte de quienes han construido una trayectoria excepcional en el torneo más importante del balompié internacional.

Otros cuatro jugadores portan esta insignia

Además de Messi y Cristiano Ronaldo, la FIFA eligió a otros cuatro jugadores para portar esta insignia. Entre ellos destacan el croata Luka Modric, el alemán Manuel Neuer, el japonés Yuto Nagatomo y el mexicano Guillermo Ochoa, todos con una extensa trayectoria defendiendo a sus selecciones nacionales.

No obstante, la iniciativa también ha generado controversia. Uno de los casos más discutidos es el del guardameta uruguayo Fernando Muslera, quien ha sido convocado a cinco Copas del Mundo y disputó encuentros en cuatro de ellas, pero quedó fuera del grupo de homenajeados. La decisión abrió un debate sobre si el criterio para otorgar el reconocimiento debe basarse en el número de convocatorias o en la cantidad de partidos jugados.

El parche Legacy se suma a otros distintivos especiales presentes en el Mundial 2026, como las insignias doradas que lucen las selecciones campeonas del mundo y los reconocimientos para ganadores de premios individuales en ediciones anteriores.

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