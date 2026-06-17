¿Qué es el parche Legacy del Mundial 2026 que portan Messi y Cristiano Ronaldo?

 ¿Qué es el parche Legacy del Mundial 2026 ?
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
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18/06 19:00 HS
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South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
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Qatar QAT
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13/06 16:00 HS
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Finalizado
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Scotland SCO
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Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
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Haiti HAI
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Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
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19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Medio Tiempo
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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¿Qué es el parche Legacy del Mundial 2026 que portan Messi y Cristiano Ronaldo?

por Oliver Paniagua
FIFA homenajea a Messi y Cristiano con el exclusivo parche Legacy., Redes sociales.
FIFA homenajea a Messi y Cristiano con el exclusivo parche Legacy. / FOTO: Redes sociales.

Messi, Cristiano y otras leyendas estrenan el parche Legacy en el Mundial 2026.

La Copa del Mundo de 2026 ha estrenado un nuevo distintivo reservado para un grupo selecto de futbolistas que han dejado huella en la máxima competición del fútbol. Se trata del denominado parche Legacy, creado por la FIFA para rendir homenaje a los jugadores que han disputado cinco Mundiales o más.

El emblema apareció por primera vez en la camiseta de Lionel Messi durante el partido entre Argentina y Argelia y también será utilizado por Cristiano Ronaldo con Portugal. Ambos astros forman parte de una reducida lista de futbolistas que han logrado mantenerse en la élite durante dos décadas y participar en seis ediciones de la Copa del Mundo.

El parche está ubicado en la manga de la camiseta e incluye la inscripción "FIFA World Cup Legacy", el nombre del jugador homenajeado y la silueta de un futbolista celebrando un gol. Más allá de su diseño, el distintivo busca destacar la constancia, longevidad y aporte de quienes han construido una trayectoria excepcional en el torneo más importante del balompié internacional.

Otros cuatro jugadores portan esta insignia

Además de Messi y Cristiano Ronaldo, la FIFA eligió a otros cuatro jugadores para portar esta insignia. Entre ellos destacan el croata Luka Modric, el alemán Manuel Neuer, el japonés Yuto Nagatomo y el mexicano Guillermo Ochoa, todos con una extensa trayectoria defendiendo a sus selecciones nacionales.

No obstante, la iniciativa también ha generado controversia. Uno de los casos más discutidos es el del guardameta uruguayo Fernando Muslera, quien ha sido convocado a cinco Copas del Mundo y disputó encuentros en cuatro de ellas, pero quedó fuera del grupo de homenajeados. La decisión abrió un debate sobre si el criterio para otorgar el reconocimiento debe basarse en el número de convocatorias o en la cantidad de partidos jugados.

El parche Legacy se suma a otros distintivos especiales presentes en el Mundial 2026, como las insignias doradas que lucen las selecciones campeonas del mundo y los reconocimientos para ganadores de premios individuales en ediciones anteriores.

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