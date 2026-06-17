Pato Merlín y delfín Hidalgo predicen al ganador del México vs. Corea del Sur

 Pato Merlín y delfín Hidalgo predicen el México vs. Corea
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-- Czech Republic Czech Republic South Africa South Africa --
18 junio / 10:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
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Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
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New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
D.R. Congo Portugal Colombia Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Belgium Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Pato Merlín y delfín Hidalgo predicen al ganador del México vs. Corea del Sur

por Oliver Paniagua
México vs Corea del Sur: las curiosas predicciones de un pato y un delfín., Redes sociales.
México vs Corea del Sur: las curiosas predicciones de un pato y un delfín. / FOTO: Redes sociales.

Dos inesperados pronosticadores revelan el resultado del México vs .Corea del Sur.

El Mundial 2026 sigue sumando historias curiosas fuera de la cancha. Mientras la Selección de México se prepara para su segundo compromiso de la fase de grupos ante Corea del Sur, dos "oráculos" poco tradicionales ya dieron su veredicto sobre el resultado: el pato Merlín y el delfín Hidalgo.

El duelo se disputará este jueves 18 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Guadalajara, en un partido clave para que el Tri encamine su clasificación a los dieciseisavos de final tras su victoria en el debut ante Sudáfrica.

El primero en pronunciarse fue el pato Merlín, un animal que se volvió viral tras celebrar el triunfo mexicano en la Ciudad de México y que ahora ha sido adoptado por aficionados como una especie de mascota no oficial del combinado nacional. Consultado sobre el partido, el ave no dudó en alinearse con los colores del Tri y anticipó un triunfo mexicano por 3-1.

Su popularidad ha crecido en redes sociales, donde se le ha visto acompañando a su entorno en actividades cotidianas e incluso participando en eventos públicos, lo que ha reforzado su estatus de "aficionado emplumado" de la Selección Mexicana.

Predicción del delfín Hidalgo

Sin embargo, no es el único con reputación predictiva. En el Caribe mexicano, el delfín Hidalgo también ha ganado notoriedad por sus pronósticos previos, algunos de los cuales han coincidido con resultados reales del torneo. Ante la misma consulta, el cetáceo respondió de forma clara a favor de México, descartando a Corea del Sur como ganador.

Hidalgo, que reside en un parque acuático en Quintana Roo, ha sido seguido por sus supuestas rachas acertadas en partidos anteriores del Mundial, lo que ha alimentado el debate entre curiosidad y superstición futbolera.

Mientras tanto, el equipo dirigido por Javier "Vasco" Aguirre llega al encuentro con confianza tras su debut victorioso, aunque con ajustes obligados en la defensa debido a la suspensión de César Montes.

Entre predicciones animales y la realidad del terreno de juego, México buscará confirmar su buen arranque en un Mundial que, dentro y fuera del campo, ya ha dejado historias insólitas.

Etiquetas
prediccionesMundial 2026Selección mexicanapato MerlínDelfín HidalgoMéxico vs Corea del Sur

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