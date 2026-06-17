Pato Merlín y delfín Hidalgo predicen al ganador del México vs. Corea del Sur

Dos inesperados pronosticadores revelan el resultado del México vs .Corea del Sur.

El Mundial 2026 sigue sumando historias curiosas fuera de la cancha. Mientras la Selección de México se prepara para su segundo compromiso de la fase de grupos ante Corea del Sur, dos "oráculos" poco tradicionales ya dieron su veredicto sobre el resultado: el pato Merlín y el delfín Hidalgo.

El duelo se disputará este jueves 18 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Guadalajara, en un partido clave para que el Tri encamine su clasificación a los dieciseisavos de final tras su victoria en el debut ante Sudáfrica.

El primero en pronunciarse fue el pato Merlín, un animal que se volvió viral tras celebrar el triunfo mexicano en la Ciudad de México y que ahora ha sido adoptado por aficionados como una especie de mascota no oficial del combinado nacional. Consultado sobre el partido, el ave no dudó en alinearse con los colores del Tri y anticipó un triunfo mexicano por 3-1.

Su popularidad ha crecido en redes sociales, donde se le ha visto acompañando a su entorno en actividades cotidianas e incluso participando en eventos públicos, lo que ha reforzado su estatus de "aficionado emplumado" de la Selección Mexicana.

Predicción del delfín Hidalgo

Sin embargo, no es el único con reputación predictiva. En el Caribe mexicano, el delfín Hidalgo también ha ganado notoriedad por sus pronósticos previos, algunos de los cuales han coincidido con resultados reales del torneo. Ante la misma consulta, el cetáceo respondió de forma clara a favor de México, descartando a Corea del Sur como ganador.

Hidalgo, que reside en un parque acuático en Quintana Roo, ha sido seguido por sus supuestas rachas acertadas en partidos anteriores del Mundial, lo que ha alimentado el debate entre curiosidad y superstición futbolera.

Mientras tanto, el equipo dirigido por Javier "Vasco" Aguirre llega al encuentro con confianza tras su debut victorioso, aunque con ajustes obligados en la defensa debido a la suspensión de César Montes.

Entre predicciones animales y la realidad del terreno de juego, México buscará confirmar su buen arranque en un Mundial que, dentro y fuera del campo, ya ha dejado historias insólitas.

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