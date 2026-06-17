EN VIVO: Minuto a minuto del Ghana vs. Panamá por el Mundial 2026

 EN VIVO: Minuto a minuto del Ghana vs. Panamá por el Mundial
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
00 Ghana Ghana Panama Panama 00
medio tiempo
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
D.R. Congo Portugal Colombia Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Netherlands Belgium Brazil Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Medio Tiempo
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

EN VIVO: Minuto a minuto del Ghana vs. Panamá por el Mundial 2026

por Oscar Coronado
Minuto a minuto del Ghana vs. Panamá
Minuto a minuto del Ghana vs. Panamá / FOTO: EU Digital

Conoce las estadísticas de este interesante partido que paraliza a Centroamérica.

Ghana afrontó en las últimas horas antes de su debut mundialista contra Panamá con ilusión, a pesar de la controvertida ausencia de una de sus figuras, Thomas Partey, y convencida de que deberá cuidar los detalles, como explicó el jugador Iñaki Williams.

El encuentro, correspondiente al grupo L del Mundial 2026, se jugará este miércoles en el Toronto Stadium y aparece como una cita importante para las dos selecciones antes de medirse posteriormente a Inglaterra y Croacia, los dos grandes favoritos del grupo.

Poco antes del último entrenamiento en Toronto de las "Estrellas Negras", como se apoda al equipo ghanés, el debut en el Mundial 2026 se vive como una mezcla de responsabilidad y sueño cumplido.

Worldcup | World Cup - World ChampionshipWorldcup | World Cup - World Championship
Ghana
Sistema: 4-4-1-1
Estado: medio tiempo
0 - 0
17/06/2026 - 17:00
Actualizar marcador
Panama
Sistema: 3-4-3
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 1
Árbitro
Glenn Nyberg, Sweden

Incidencias del partido

16'
card
C. Yirenkyi ve tarjeta amarilla

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • 16'
    Tarjeta
    C. Yirenkyi - tarjeta amarilla

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de Ghana

  • 02/06
    Wales
    Wales 1 - 1 Ghana
    Friendlies | Finalizado
  • 23/05
    Mexico
    Mexico 2 - 0 Ghana
    Friendlies | Finalizado
  • 30/03
    Germany
    Germany 2 - 1 Ghana
    Friendlies | Finalizado
  • 27/03
    Austria
    Austria 5 - 1 Ghana
    Friendlies | Finalizado
  • 18/11
    South Korea
    South Korea 1 - 0 Ghana
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Panama

  • 06/06
    Panama
    Panama 1 - 1 Bosnia & Herzegovina
    Friendlies | Finalizado
  • 04/06
    Panama
    Panama 4 - 2 Dominican Republic
    Friendlies | Finalizado
  • 31/05
    Brazil
    Brazil 6 - 2 Panama
    Friendlies | Finalizado
  • 31/03
    South Africa
    South Africa 1 - 2 Panama
    Friendlies | Finalizado
  • 27/03
    South Africa
    South Africa 1 - 1 Panama
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

Ghana
Panama
0
Tiros de esquina
0
9
Saques de banda
14
6
Tiros libres
6
5
Saques de meta
3
0
Penal
0
0
Cambio
0
45
Ataques
58
11
Ataques peligrosos
25
0
Remates al arco
1
0
Remates desviados
2
1
Remates totales
3
0
Remates a puerta
1
1
Remates fuera
1
0
Remates bloqueados
1
0
Remates dentro del área
3
0
Remates fuera del área
0
3
Faltas
5
2
Fuera de juego
1
35%
Posesión
65%
1
Tarjetas amarillas
0
1
Atajadas
0
163
Pases totales
299
132
Pases precisos
262

Alineaciones

Ghana
  • Lawrence Ati Zigi
  • Marvin Senaya
  • Jonas Adjei Adjetey
  • Jerome Opoku
  • Gideon Mensah
  • Ernest Nuamah
  • Caleb Yirenkyi
  • Elisha Owusu
  • Antoine Semenyo
  • Kamaldeen Sulemana
  • Jordan Ayew
Panama
  • Orlando Mosquera
  • Jiovany Ramos
  • José Córdoba
  • Andrés Andrade
  • Amir Murillo
  • Carlos Harvey
  • Yoel Bárcenas
  • César Blackman
  • Cristian Martínez
  • Cecilio Waterman
  • José Luis Rodríguez
Etiquetas
PanamáGhanaMundial 2026Thomas ParteyIñaki WilliamsDestacadasEstrellas Negras

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