EN VIVO: Minuto a minuto del Ghana vs. Panamá por el Mundial 2026

Conoce las estadísticas de este interesante partido que paraliza a Centroamérica.
Ghana afrontó en las últimas horas antes de su debut mundialista contra Panamá con ilusión, a pesar de la controvertida ausencia de una de sus figuras, Thomas Partey, y convencida de que deberá cuidar los detalles, como explicó el jugador Iñaki Williams.
El encuentro, correspondiente al grupo L del Mundial 2026, se jugará este miércoles en el Toronto Stadium y aparece como una cita importante para las dos selecciones antes de medirse posteriormente a Inglaterra y Croacia, los dos grandes favoritos del grupo.
Poco antes del último entrenamiento en Toronto de las "Estrellas Negras", como se apoda al equipo ghanés, el debut en el Mundial 2026 se vive como una mezcla de responsabilidad y sueño cumplido.
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
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16'C. Yirenkyi - tarjeta amarilla
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Ghana
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02/06Wales 1 - 1 Ghana
Friendlies | Finalizado
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23/05Mexico 2 - 0 Ghana
Friendlies | Finalizado
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30/03Germany 2 - 1 Ghana
Friendlies | Finalizado
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27/03Austria 5 - 1 Ghana
Friendlies | Finalizado
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18/11South Korea 1 - 0 Ghana
Friendlies | Finalizado
Últimos de Panama
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06/06Panama 1 - 1 Bosnia & Herzegovina
Friendlies | Finalizado
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04/06Panama 4 - 2 Dominican Republic
Friendlies | Finalizado
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31/05Brazil 6 - 2 Panama
Friendlies | Finalizado
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31/03South Africa 1 - 2 Panama
Friendlies | Finalizado
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27/03South Africa 1 - 1 Panama
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Lawrence Ati Zigi
- Marvin Senaya
- Jonas Adjei Adjetey
- Jerome Opoku
- Gideon Mensah
- Ernest Nuamah
- Caleb Yirenkyi
- Elisha Owusu
- Antoine Semenyo
- Kamaldeen Sulemana
- Jordan Ayew
- Orlando Mosquera
- Jiovany Ramos
- José Córdoba
- Andrés Andrade
- Amir Murillo
- Carlos Harvey
- Yoel Bárcenas
- César Blackman
- Cristian Martínez
- Cecilio Waterman
- José Luis Rodríguez