Revelan más detalles sobre la salud del papá de Lionel Messi

El emotivo llanto de Lionel Messi tras la victoria de Argentina en el Mundial 2026 cobró un nuevo significado luego de que se conocieran detalles sobre la salud de su padre, Jorge Messi.

La goleada de Argentina sobre Argelia en el Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente dio la vuelta al mundo: Lionel Messi llorando tras marcar uno de sus goles y confesando posteriormente que había atravesado días especialmente difíciles a nivel personal.

Aunque el astro argentino no profundizó en las razones de su emoción, durante las horas posteriores comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre la situación que atraviesa su familia y que tendría relación con la salud de su padre, Jorge Messi.

La información ha generado preocupación entre aficionados y medios deportivos de distintos países, especialmente porque Jorge ha sido una figura clave en la vida del capitán argentino desde sus primeros pasos en el futbol.

Las lágrimas de Messi que conmovieron al mundo

El encuentro ante Argelia fue especial para Lionel Messi. Además de liderar la victoria argentina con una destacada actuación, el delantero protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada cuando se mostró visiblemente afectado durante la celebración de uno de sus goles.

Posteriormente, en declaraciones a la prensa, el capitán reconoció que venía atravesando una situación complicada fuera de las canchas. "Pasé unos días difíciles, complicados", expresó el futbolista.

También agradeció el respaldo recibido por parte de sus compañeros y de toda la delegación argentina durante ese proceso.

Las palabras del rosarino despertaron de inmediato la curiosidad de millones de seguidores que intentaban comprender qué ocurría detrás de esa inesperada muestra de emoción.

Surgen detalles sobre la salud de Jorge Messi

Horas después de las declaraciones del futbolista, medios de comunicación argentinos informaron que Jorge Messi enfrenta un serio problema de salud desde hace varios meses.

Según indicó, la situación se habría agravado recientemente y explicaría parte de la preocupación que atraviesa el entorno familiar del jugador.

"El padre no está bien de salud ya hace tiempo. Tiene un problema bastante grave de salud", afirmaron los tabloides argentinos.

Las declaraciones rápidamente se viralizaron y alimentaron las especulaciones sobre el estado actual del padre del campeón del mundo. Sin embargo, hasta el momento no existe un comunicado oficial de la familia detallando un diagnóstico específico.

Internación y hermetismo familiar

Diversos medios argentinos también han informado que Jorge Messi se encuentra bajo atención médica en Rosario, ciudad natal de la familia.

Las versiones periodísticas señalan que el empresario y representante habría realizado consultas con especialistas tanto en Argentina como en Estados Unidos durante los últimos meses para evaluar distintas opciones de tratamiento.

Algunos reportes también mencionan posibles complicaciones de carácter cardiovascular y neurológico, aunque dicha información no ha sido confirmada oficialmente por los familiares.

La familia Messi ha mantenido absoluto hermetismo respecto al tema y ha evitado realizar declaraciones públicas sobre cuestiones médicas.

Por ello, gran parte de los detalles conocidos hasta ahora provienen de fuentes periodísticas cercanas al entorno familiar.

Jorge Messi y Lionel Messi - Redes sociales

El hombre que acompañó toda la carrera de Messi

Jorge Messi no solo es el padre del capitán argentino. Durante décadas ha sido una de las personas más influyentes en la vida profesional del futbolista.

Fue quien acompañó a Lionel cuando dejó Rosario siendo apenas un niño para iniciar su aventura en Barcelona, una decisión que cambiaría para siempre la historia del futbol.

También participó activamente en negociaciones deportivas, contratos y decisiones que marcaron el desarrollo de una de las carreras más exitosas de todos los tiempos.

Por esa razón, cualquier noticia relacionada con su salud genera una enorme preocupación tanto dentro como fuera del círculo familiar.

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