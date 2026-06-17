Un símbolo religioso marcó la previa del debut de Colombia en el Mundial 2026

El futbol despierta pasión, emociones y también profundas muestras de fe.

Una de las escenas más llamativas de la jornada mundialista se produjo en la conferencia de prensa previa al debut de Colombia en la Copa del Mundo 2026, cuando el seleccionador Néstor Lorenzo recibió una imagen de la Virgen de Guadalupe de manos de un integrante de la prensa.

El periodista explicó que el obsequio provenía de aficionados colombianos que visitaron la Basílica de Guadalupe, al norte de la Ciudad de México, y quisieron hacer llegar el símbolo religioso al entrenador argentino antes del compromiso frente a Uzbekistán en el Estadio Azteca.

El gesto sorprendió a los presentes y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde muchos aficionados destacaron la estrecha relación entre el futbol y la fe en América Latina. La Virgen de Guadalupe es considerada una de las figuras religiosas más veneradas de la región y se ha convertido en una parada obligada para miles de visitantes que llegan a la capital mexicana con motivo del Mundial.

Postales más emotivas de la competición

Lorenzo agradeció el detalle y posteriormente reiteró que Colombia debe salir al terreno de juego con la intención de mostrar el estilo que ha caracterizado al equipo durante su proceso al frente de la selección. El técnico considera que el combinado cafetero cuenta con argumentos para competir y hacer valer su identidad futbolística en el torneo.

Mientras Colombia disputa su primer partido del Mundial 2026, las imágenes del entrenador sosteniendo la representación de la Virgen del Tepeyac ya forman parte de las postales más emotivas de la competición. El episodio refleja cómo los aficionados buscan acompañar a sus selecciones no solo con banderas, cánticos y camisetas, sino también con símbolos de esperanza y protección.

En un escenario tan emblemático como el Estadio Azteca, donde figuras como Pelé y Diego Maradona levantaron la Copa del Mundo, la fe también encontró un espacio en la previa del estreno colombiano.

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