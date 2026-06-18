 Balacera en Times Square: Caos y alarma para turistas
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15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
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21/06 13:00 HS
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New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
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France FRA
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Iraq IRA
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Senegal SEN
Norway NOR
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France FRA
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Iraq IRA
Argentina ARG
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Argentina ARG
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¡Caos en Nueva York! Balacera en Times Square alarma a turistas y aficionados del Mundial 2026

por Sandy Sandoval
Times Square disparos , Redes sociales
Times Square disparos / FOTO: Redes sociales

Un tiroteo en Times Square provocó escenas de pánico entre aficionados que visitan la ciudad durante el Mundial 2026.

Nueva York vivió una jornada de tensión este jueves luego de que se registrara un tiroteo en Times Square, uno de los puntos turísticos más concurridos del mundo y uno de los principales centros de reunión de aficionados que siguen el Mundial 2026.

El incidente ocurrió durante la tarde en medio de una gran afluencia de visitantes, apenas horas después del multitudinario desfile realizado para celebrar el campeonato de los New York Knicks en la NBA. La situación generó momentos de pánico entre cientos de personas que se encontraban en el lugar.

¿Qué ocurrió en Times Square?

De acuerdo con reportes preliminares de la Policía de Nueva York, varias personas se vieron involucradas en una pelea que terminó con disparos cerca de la intersección de la calle 44 y la Séptima Avenida, una de las zonas más transitadas de Manhattan.

Videos difundidos en redes sociales muestran a personas corriendo para ponerse a salvo mientras se escuchan múltiples detonaciones. Testigos afirmaron haber escuchado al menos cinco disparos en medio de la confusión.

Las imágenes rápidamente se viralizaron y generaron preocupación entre residentes y visitantes.

Rápida respuesta policial

La presencia de un amplio operativo de seguridad permitió que los agentes actuaran en cuestión de segundos.

Según la Policía de Nueva York, al menos un sospechoso fue detenido poco después del incidente y se recuperó un arma de fuego en la escena. Las autoridades continúan investigando si participaron más personas y cuál fue el motivo exacto de la confrontación.

Los reportes sobre víctimas han variado durante las primeras horas. Mientras algunas fuentes señalaron que una persona fue trasladada a un hospital, otras indicaron que no hubo heridos por impacto de bala. La investigación continúa para esclarecer completamente lo ocurrido.

Una ciudad llena de aficionados

El incidente ocurre en un momento de intensa actividad turística para Nueva York. Miles de aficionados de distintos países se encuentran actualmente en la ciudad debido a los partidos programados en el New York/New Jersey Stadium, recinto que albergará varios encuentros del Mundial 2026, incluida la gran final del torneo el próximo 19 de julio.

Aunque Times Square no es una sede deportiva, se ha convertido en uno de los principales puntos de reunión para seguidores del futbol que visitan la ciudad.

El desfile de los Knicks y una jornada multitudinaria

Horas antes del incidente, las calles de Manhattan habían sido escenario de una enorme celebración por el campeonato de los New York Knicks, que conquistaron su primer título de la NBA en más de cinco décadas.

Las autoridades desplegaron alrededor de 10 mil agentes para garantizar la seguridad durante el desfile, que reunió a millones de personas en distintos sectores de la ciudad.

La combinación entre el turismo deportivo, las celebraciones de la NBA y la actividad habitual de Nueva York provocó que miles de personas se encontraran en las inmediaciones de Times Square cuando ocurrió el tiroteo.

Seguridad reforzada rumbo a la final

El incidente vuelve a poner bajo la lupa los protocolos de seguridad implementados para el Mundial 2026.

Nueva York es considerada una de las sedes más importantes del torneo y será el escenario del partido que definirá al próximo campeón del mundo. Por ello, las autoridades locales y federales mantienen operativos permanentes en zonas turísticas, estaciones de transporte y recintos deportivos.

Hasta el momento, no existe ninguna evidencia que vincule el tiroteo con el Mundial 2026 o con algún acto de terrorismo. Las investigaciones apuntan inicialmente a una disputa entre particulares que escaló hasta convertirse en un episodio violento.

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