Corea del Sur denuncia presencia de un dron antes del duelo contra México

A pocas horas de uno de los partidos más esperados del Mundial 2026, la selección de Corea del Sur denunció la presencia de un dron durante uno de sus entrenamientos tácticos.

La tensión sigue creciendo en la antesala del esperado enfrentamiento entre México y Corea del Sur en el Mundial 2026. Sin embargo, en las últimas horas la atención no solo se centró en el aspecto deportivo, sino también en un inesperado incidente ocurrido durante una práctica del conjunto asiático.

El seleccionador surcoreano, Hong Myung-bo, reveló que un dron sobrevoló una de las sesiones de entrenamiento de su equipo justo cuando trabajaban aspectos tácticos para el compromiso frente al combinado mexicano.

Aunque el entrenador aseguró que la situación no alteró la preparación del grupo, reconoció que el episodio fue desafortunado.

"Nos enteramos de que había un dron mientras entrenábamos. Fue justo antes de desarrollar parte de nuestra táctica. No nos afectó, pero considero que fue algo lamentable", declaró durante la conferencia de prensa previa al encuentro.

El incidente genera debate

La presencia de drones en entrenamientos deportivos ha sido motivo de debate en los últimos años debido a la posibilidad de obtener imágenes estratégicas de los equipos.

Aunque no existe evidencia de que el aparato estuviera relacionado con algún intento de espionaje deportivo, el hecho llamó la atención de medios internacionales que cubren la competición.

La selección surcoreana decidió no profundizar en el tema y centrarse en la preparación del encuentro.

Por ahora tampoco se ha informado sobre posibles investigaciones o sanciones relacionadas con el incidente.

Corea no teme jugar como visitante

Más allá del episodio del dron, Hong Myung-bo fue consultado sobre el ambiente que encontrará su selección en Guadalajara.

México jugará prácticamente como local y contará con el respaldo de decenas de miles de aficionados en las gradas del Estadio Guadalajara. Sin embargo, el entrenador asiático aseguró que sus jugadores están acostumbrados a este tipo de escenarios.

"Sabemos que será un partido donde el público apoyará al equipo local. Mis jugadores tienen experiencia en ambientes similares y sabemos cómo controlar el ritmo del partido", afirmó.

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El estratega recordó además que Corea del Sur suele disputar encuentros de alta exigencia tanto en Asia como en torneos internacionales, por lo que no considera que el entorno sea un factor decisivo.

Respeto por México, pero sin preocupación

Durante la conferencia, Hong también habló sobre las fortalezas del conjunto dirigido por Javier Aguirre.

El técnico destacó la calidad individual de varios futbolistas mexicanos, especialmente en la zona de mediocampo, donde considera que el equipo tiene uno de sus principales puntos fuertes.

"La capacidad de los jugadores mexicanos es muy buena. Sus mediocampistas y generadores de juego tienen mucha calidad", explicó.

A pesar de ello, dejó claro que no siente preocupación por el desafío. "Mis jugadores se han preparado muy bien. Respetamos a México, pero no estamos preocupados", agregó.

El recuerdo de Corea 2002

Hong Myung-bo es una de las figuras más importantes en la historia del futbol surcoreano.

Como jugador fue capitán de la selección que alcanzó las semifinales de la Copa del Mundo de 2002, el mejor resultado conseguido por un país asiático en la historia del torneo.

Ahora, como entrenador, sueña con superar aquella histórica actuación. "Espero que este grupo pueda incluso ir más lejos que aquella generación", comentó.

¿Cuándo juegan México y Corea del Sur?

El encuentro entre México y Corea del Sur corresponde a la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026.

El partido se disputará este jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara, en Zapopan. Para Guatemala, el compromiso está programado para las 7:00 de la noche.

Ambas selecciones llegan con tres puntos después de ganar sus respectivos partidos de debut, por lo que una victoria podría acercarlas de manera importante a la siguiente ronda.

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