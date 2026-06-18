Comía una vez al día y vivía con 200 pesos a la semana: hoy es mundialista

 La historia del defensor mexicano Johan Vásquez
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03 Canada Canada Qatar Qatar 00
55:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
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Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Netherlands Portugal Belgium Brazil
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
53
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Comía una vez al día y vivía con 200 pesos a la semana: hoy es mundialista

por Oliver Paniagua
El seleccionado mexicano que sobrevivió con 200 pesos a la semana antes de jugar un Mundial., Redes sociales.
El seleccionado mexicano que sobrevivió con 200 pesos a la semana antes de jugar un Mundial. / FOTO: Redes sociales.

De la desnutrición y los rechazos al Mundial 2026, la historia de un seleccionado mexicano.

El defensor mexicano Johan Vásquez, hoy titular con la selección de México en el Mundial de 2026 y capitán del Genoa de Italia, tuvo que enfrentar años de carencias, rechazos y sacrificios antes de consolidarse en el fútbol profesional.

De acuerdo con un reportaje de ESPN, el zaguero originario de Navojoa, Sonora, vivió una de las etapas más difíciles de su vida junto a su hermano mayor, Rigoberto Vásquez, cuando ambos dejaron su hogar para perseguir el sueño de llegar a la Primera División.

Lejos de casa y sin querer preocupar a sus padres, los hermanos ocultaron las dificultades económicas que atravesaban mientras buscaban una oportunidad en las fuerzas básicas de clubes como Pachuca, Cruz Azul y Pumas, equipos que finalmente les cerraron las puertas.

Instalados en Ciudad Nezahualcóyotl, sobrevivían con apenas 200 pesos semanales (unos Q87) que les enviaba su padre. Dormían en una vivienda prestada, se trasladaban en camión y metro y, en ocasiones, solo podían hacer una comida al día.

Recuerdo que mi papá mandaba 200 pesos a la semana", relató Rigoberto Vásquez a ESPN. La alimentación de ambos se limitaba a productos básicos como huevo, tortillas y leche, e incluso hubo días en los que acudieron a entrenar sin desayunar.

Las dificultades también afectaron físicamente a Johan

Las dificultades también afectaron físicamente a Johan. Tras realizar pruebas con Cruz Azul, no fue aceptado debido a problemas de nutrición derivados de las carencias que enfrentaba en ese momento.

Sin embargo, lejos de abandonar su objetivo, el defensor regresó a Sonora y encontró una nueva oportunidad con Cimarrones, club en el que comenzó a destacar hasta convertirse en una de las mayores ventas en la historia del Ascenso MX.

Un partido de Copa MX fue suficiente para llamar la atención de Monterrey, que terminó fichándolo en una operación cercana a los dos millones de dólares. A partir de ahí inició un ascenso meteórico que lo llevó a conquistar una medalla olímpica en Tokio, dar el salto al fútbol italiano y convertirse en uno de los pilares de la selección mexicana en el Mundial de 2026.

Con información de ESPN MX.

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