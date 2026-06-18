Comía una vez al día y vivía con 200 pesos a la semana: hoy es mundialista

De la desnutrición y los rechazos al Mundial 2026, la historia de un seleccionado mexicano.

El defensor mexicano Johan Vásquez, hoy titular con la selección de México en el Mundial de 2026 y capitán del Genoa de Italia, tuvo que enfrentar años de carencias, rechazos y sacrificios antes de consolidarse en el fútbol profesional.

De acuerdo con un reportaje de ESPN, el zaguero originario de Navojoa, Sonora, vivió una de las etapas más difíciles de su vida junto a su hermano mayor, Rigoberto Vásquez, cuando ambos dejaron su hogar para perseguir el sueño de llegar a la Primera División.

Lejos de casa y sin querer preocupar a sus padres, los hermanos ocultaron las dificultades económicas que atravesaban mientras buscaban una oportunidad en las fuerzas básicas de clubes como Pachuca, Cruz Azul y Pumas, equipos que finalmente les cerraron las puertas.

Instalados en Ciudad Nezahualcóyotl, sobrevivían con apenas 200 pesos semanales (unos Q87) que les enviaba su padre. Dormían en una vivienda prestada, se trasladaban en camión y metro y, en ocasiones, solo podían hacer una comida al día.

Recuerdo que mi papá mandaba 200 pesos a la semana", relató Rigoberto Vásquez a ESPN. La alimentación de ambos se limitaba a productos básicos como huevo, tortillas y leche, e incluso hubo días en los que acudieron a entrenar sin desayunar.

Las dificultades también afectaron físicamente a Johan

Las dificultades también afectaron físicamente a Johan. Tras realizar pruebas con Cruz Azul, no fue aceptado debido a problemas de nutrición derivados de las carencias que enfrentaba en ese momento.

Sin embargo, lejos de abandonar su objetivo, el defensor regresó a Sonora y encontró una nueva oportunidad con Cimarrones, club en el que comenzó a destacar hasta convertirse en una de las mayores ventas en la historia del Ascenso MX.

Un partido de Copa MX fue suficiente para llamar la atención de Monterrey, que terminó fichándolo en una operación cercana a los dos millones de dólares. A partir de ahí inició un ascenso meteórico que lo llevó a conquistar una medalla olímpica en Tokio, dar el salto al fútbol italiano y convertirse en uno de los pilares de la selección mexicana en el Mundial de 2026.

Con información de ESPN MX.

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