La escalofriante lesión de Ismael Koné que opacó la goleada de Canadá sobre Catar

 Escalofriante lesión de Ismael Koné en el Canadá vs. Catar
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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
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24/06 19:00 HS
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
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12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
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13/06 13:00 HS
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Switzerland SWI
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Finalizado
Switzerland SWI
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Brazil BRA
13/06 16:00 HS
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Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
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Scotland SCO
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19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
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Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
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19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
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27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

La escalofriante lesión de Ismael Koné que opacó la goleada de Canadá sobre Catar

por Oliver Paniagua
Madibo fue expulsado tras la dura falta que lesionó a Ismael Koné., EFE.
Madibo fue expulsado tras la dura falta que lesionó a Ismael Koné. / FOTO: EFE.

Una barrida, una roja y una lesión que estremeció a Canadá.

Canadá dio un paso importante hacia la siguiente ronda del máximo torneo de selecciones al imponerse con autoridad por 6-0 sobre Catar, pero la contundente victoria quedó marcada por la preocupante lesión sufrida por el mediocampista Ismael Koné.

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Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

La acción ocurrió a los nueve minutos de la segunda mitad, cuando el canadiense intentaba disputar el balón con Assim Madibo. El futbolista catarí se lanzó al piso en una barrida que impactó de lleno sobre la pierna izquierda de Koné, provocándole una fractura de consideración que conmocionó a jugadores y aficionados presentes en el estadio.

La gravedad de la entrada llevó al árbitro a mostrar la tarjeta roja directa a Madibo, dejando a Catar con apenas nueve futbolistas sobre el terreno de juego, ya que Homam Al-Amin había sido expulsado al cierre de la primera parte.

Koné permaneció varios minutos tendido sobre el césped mientras recibía asistencia médica. Posteriormente fue retirado en camilla entre aplausos de los aficionados, quienes reconocieron el esfuerzo del jugador canadiense en un momento de evidente dolor.

Muestras de apoyo

Sus compañeros no ocultaron la preocupación y, tras el cuarto tanto del encuentro, Nathan-Dylan Saliba dedicó su anotación al lesionado. El mediocampista tomó una camiseta con el número 8 de Koné y la mostró durante la celebración como señal de apoyo.

Más allá del duro golpe anímico que significó perder a uno de sus jugadores más importantes, Canadá mantuvo el dominio del compromiso y terminó firmando una goleada que lo deja como líder del Grupo B con cuatro puntos.

El conjunto anfitrión, que había empatado 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina en su debut, quedó muy cerca de asegurar su presencia en los dieciseisavos de final, favorecido además por la amplia diferencia de goles conseguida ante Catar.

Por ahora, la principal incógnita pasa por conocer el alcance exacto de la lesión de Ismael Koné y si podrá volver a participar en la máxima cita del futbol internacional.

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FútbolCopa del MundoTarjeta rojaIsmael Konélesión Canadágoleada Catar

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