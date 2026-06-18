La escalofriante lesión de Ismael Koné que opacó la goleada de Canadá sobre Catar

Una barrida, una roja y una lesión que estremeció a Canadá.

Canadá dio un paso importante hacia la siguiente ronda del máximo torneo de selecciones al imponerse con autoridad por 6-0 sobre Catar, pero la contundente victoria quedó marcada por la preocupante lesión sufrida por el mediocampista Ismael Koné.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

La acción ocurrió a los nueve minutos de la segunda mitad, cuando el canadiense intentaba disputar el balón con Assim Madibo. El futbolista catarí se lanzó al piso en una barrida que impactó de lleno sobre la pierna izquierda de Koné, provocándole una fractura de consideración que conmocionó a jugadores y aficionados presentes en el estadio.

La gravedad de la entrada llevó al árbitro a mostrar la tarjeta roja directa a Madibo, dejando a Catar con apenas nueve futbolistas sobre el terreno de juego, ya que Homam Al-Amin había sido expulsado al cierre de la primera parte.

Koné permaneció varios minutos tendido sobre el césped mientras recibía asistencia médica. Posteriormente fue retirado en camilla entre aplausos de los aficionados, quienes reconocieron el esfuerzo del jugador canadiense en un momento de evidente dolor.

Muestras de apoyo

Sus compañeros no ocultaron la preocupación y, tras el cuarto tanto del encuentro, Nathan-Dylan Saliba dedicó su anotación al lesionado. El mediocampista tomó una camiseta con el número 8 de Koné y la mostró durante la celebración como señal de apoyo.

Más allá del duro golpe anímico que significó perder a uno de sus jugadores más importantes, Canadá mantuvo el dominio del compromiso y terminó firmando una goleada que lo deja como líder del Grupo B con cuatro puntos.

El conjunto anfitrión, que había empatado 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina en su debut, quedó muy cerca de asegurar su presencia en los dieciseisavos de final, favorecido además por la amplia diferencia de goles conseguida ante Catar.

Por ahora, la principal incógnita pasa por conocer el alcance exacto de la lesión de Ismael Koné y si podrá volver a participar en la máxima cita del futbol internacional.

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