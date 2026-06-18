Liderato y un paso gigante a próxima ronda, temas de México y Corea del Sur en Guadalajara

 México vs Corea del Sur: Liderato y Avance en Guadalajara
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Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Bosnia & Herzegovina Canada Qatar
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Netherlands Portugal Belgium Brazil
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
62
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Liderato y un paso gigante a próxima ronda, temas de México y Corea del Sur en Guadalajara

por Amilcar Avila
México y Corea del Sur juegan por el liderato del Grupo A del Mundial 2026,
México y Corea del Sur juegan por el liderato del Grupo A del Mundial 2026 / FOTO:

México y Corea del Sur pondrán en juego su invicto en Guadalajara, en un duelo que puede definir el liderato del Grupo A y acercar al vencedor a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Las selecciones de México y Corea del Sur, victoriosas en el comienzo de su andadura en el Mundial, se citarán este jueves (19 horas, de Guatemala), ocho días después de la jornada inaugural, para dirimir en la ciudad de Guadalajara el liderato del Grupo A y abonar otra cuota a la clasificación a la ronda de dieciseisavos de final.

Al destacado nivel futbolístico mostrado el 11 de junio en la victoria de México por 2-0 sobre Sudáfrica, el equipo dirigido por Javier Aguirre añade dos antecedentes positivos sobre el rival, también en mundiales.

El Tri venció por 3-1 a los asiáticos en Francia 1998 y por 2-1 en Rusia 2018.

Un ganador en Guadalajara extenderá a seis puntos su renta en el Grupo A, en el que República Checa cayó en el debut por 2-1 ante los Guerreros de Taeguk. También sin puntos, Sudáfrica cierra la clasificación.

El reto para México será mejorar la generación de juego ofensivo y la contundencia, luego de que en su primer partido tuvieron dos hombres de más durante varios minutos y no pudieron ampliar el 2-0 con el que terminaron.

Para ello, Erik Lira y Álvaro Fidalgo tendrán que ser más dinámicos y creativos en el centro del campo para encontrar en el frente a Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Ante la baja de César Montes en la zaga, expulsado en el debut, Edson Álvarez se perfila como el sustituto, aunque Aguirre también cuenta con Israel Reyes entre las opciones para la defensa central.

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Celebración de México ante Sudáfrica - Agencia EFE

Una de las principales preocupaciones para México será la velocidad del conjunto del seleccionador Hong Myungbo.

Corea del Sur es un equipo dinámico, de gran fondo físico y resiliencia psicológica, lo cual demostró en su primer juego ante la República Checa en el que tuvo los arrestos para remontar y salir con el triunfo por 2-1.

Los Guerreros de Taegeuk cuentan con una línea defensiva, liderada por Kim Minjae, del Bayern de Múnich, que gracias a su buen pie impulsa a salir con balón controlado y ayuda al equipo a tener una amplia posesión.

En el centro del campo Hwang Inbeom, del Feyenoord neerlandés, es el encargado de la distribución del juego ofensivo que tiene como objetivo en el ataque a Son Heungmin, la principal estrella del equipo. Con información de EFE

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Resultado entre Corea del Sur y República Checa - EFE
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