Mundial 2026: ¿Quién es Youcef Atal, el futbolista argelino condenado por incitación al odio?

 Youcef Atal: Futbolista Argelino y Controversia
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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
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Czech Republic CRZ
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Mexico MEX
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Finalizado
Scotland SCO
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Morocco MOR
Brazil BRA
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Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
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Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
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20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
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Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
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D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
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England ENG
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Croatia CRO
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Mundial 2026: ¿Quién es Youcef Atal, el futbolista argelino condenado por incitación al odio?

por Sandy Sandoval
Youcef Atal, Redes sociales
Youcef Atal / FOTO: Redes sociales

Mientras Argelia disputa el Mundial 2026, uno de sus nombres más conocidos vuelve a estar en el centro de la conversación. Se trata de Youcef Atal, el futbolista que fue condenado en Francia tras compartir un polémico video.

La selección de Argelia participa en el Mundial 2026 con el objetivo de convertirse en una de las sorpresas del torneo. Sin embargo, uno de los nombres que vuelve a generar titulares es el de Youcef Atal, futbolista que durante años fue considerado una de las grandes figuras del combinado africano y cuya carrera quedó marcada por una polémica condena judicial en Francia.

El lateral derecho, conocido por su velocidad y capacidad ofensiva, fue protagonista de uno de los casos más comentados del futbol europeo en 2023, cuando una publicación realizada en redes sociales derivó en una investigación judicial, una suspensión deportiva y posteriormente una condena por parte de la justicia francesa.

La publicación que desató la controversia

La polémica comenzó tras el ataque perpetrado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, un hecho que provocó una escalada del conflicto en Medio Oriente y generó reacciones en todo el mundo.

En medio de ese contexto, Atal compartió en su cuenta de Instagram un video de un predicador palestino que incluía expresiones consideradas antisemitas y mensajes interpretados por las autoridades francesas como una incitación al odio religioso.

La publicación provocó una inmediata ola de críticas. Organizaciones civiles, políticos y usuarios de redes sociales exigieron explicaciones al futbolista y a su entonces club, el OGC Niza de Francia.

Horas después, el jugador eliminó el contenido y publicó un mensaje de disculpas.

"Nunca apoyaré un mensaje de odio. Mi intención era expresar solidaridad con las víctimas y no promover violencia", escribió entonces. Sin embargo, el caso ya había adquirido gran dimensión.

La investigación y la condena

La Fiscalía de Niza abrió una investigación por presunta incitación al odio por motivos religiosos. Paralelamente, el OGC Niza decidió suspender temporalmente al jugador mientras avanzaba el proceso judicial.

La Liga Francesa de Futbol también actuó y le impuso una sanción deportiva de siete partidos.

Finalmente, en enero de 2024, un tribunal francés declaró culpable a Atal y lo condenó a ocho meses de prisión en suspenso y al pago de una multa de 45 mil euros.

Durante el juicio, el futbolista insistió en que no había visualizado completamente el video antes de compartirlo y negó cualquier intención discriminatoria. "No soy antisemita. No odio a nadie", declaró ante el tribunal.

Pese a sus explicaciones, la justicia consideró que la difusión del contenido constituía una forma de incitación al odio religioso.

Una carrera que cambió para siempre

La controversia tuvo consecuencias inmediatas para el defensor argelino. Su etapa en el futbol francés llegó prácticamente a su fin. El último partido en el que fue convocado por el Niza coincidió precisamente con el inicio del conflicto en octubre de 2023.

Meses después se trasladó a Turquía para jugar con el Adana Demirspor y posteriormente firmó con el Al Sadd de Catar, alejándose de las principales ligas europeas donde había alcanzado reconocimiento internacional.

Aunque continuó siendo considerado por la selección de Argelia, su protagonismo disminuyó notablemente tras el episodio.

¿Quién es Youcef Atal?

Nacido el 17 de mayo de 1996 en Boghni, Argelia, Youcef Atal inició su carrera profesional en el Paradou AC antes de dar el salto al futbol europeo.

Tras destacar en Bélgica con el KV Kortrijk, fue fichado por el Niza en 2018, donde rápidamente se convirtió en uno de los laterales más destacados de la Ligue 1 gracias a su capacidad para incorporarse al ataque y generar peligro constante.

También fue una pieza importante de la selección argelina que conquistó la Copa Africana de Naciones en 2019, uno de los mayores logros recientes del futbol de ese país.

Una lesión lo dejó fuera del Mundial

Cuando parecía que podía tener una nueva oportunidad para relanzar su carrera, Atal sufrió otro duro golpe.

A comienzos de 2026 sufrió una grave rotura del tendón de Aquiles de su pie derecho, lesión que requirió una larga recuperación y que terminó dejándolo fuera de la convocatoria de Argelia para el Mundial 2026.

La ausencia del lateral fue considerada una baja sensible para los "Zorros del Desierto", especialmente por la experiencia internacional que había acumulado durante los últimos años.

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