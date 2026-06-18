Mundial 2026: supuesto viajero del tiempo revela el marcador de México vs. Corea del Sur

Un usuario de TikTok que asegura venir del año 2045 se volvió viral tras revelar el supuesto marcador del partido y hasta nombró al futbolista que anotaría para el Tri.

La emoción por el partido entre México y Corea del Sur continúa creciendo entre los aficionados, pero en las últimas horas una curiosa predicción se ha robado parte de la conversación en redes sociales. Un usuario de TikTok que asegura ser un viajero del tiempo proveniente del año 2045 compartió lo que, según él, será el resultado final del encuentro correspondiente al Mundial 2026.

La publicación rápidamente se volvió viral y generó miles de comentarios entre seguidores del futbol, quienes debatieron si se trata de una simple estrategia para llamar la atención o de una peculiar apuesta digital que aprovecha la expectativa previa al compromiso.

El marcador que predijo el supuesto viajero del tiempo

El responsable de la predicción es un perfil identificado como "Soy del 2045 Futurista", una cuenta que desde hace varios meses publica supuestas revelaciones sobre acontecimientos deportivos, tecnológicos y políticos que, según afirma, ya conoce porque proviene del futuro.

En una de sus publicaciones más recientes, el creador de contenido aseguró que el partido entre México y Corea del Sur terminará empatado 1-1, resultado que otorgaría un punto a cada selección en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

La imagen compartida muestra un mensaje donde se lee que el encuentro disputado el 18 de junio concluyó con igualdad en el marcador, una predicción que rápidamente fue compartida por miles de usuarios.

También reveló quién anotaría para México

La teoría no terminó ahí. Algunos seguidores aprovecharon para preguntarle más detalles sobre el partido y el supuesto viajero respondió que el gol mexicano sería obra de Santiago Giménez.

La respuesta generó aún más interacción, especialmente entre aficionados del Tri que esperan ver al atacante convertirse en figura del torneo.

Viajero del tiempo en México - Redes sociales

Aunque no existe ninguna evidencia que respalde estas afirmaciones, la publicación continúa acumulando visualizaciones y comentarios en TikTok.

Los viajeros del tiempo se vuelven tendencia en redes

Las cuentas que aseguran provenir del futuro no son algo nuevo en internet. Desde hace años han aparecido perfiles que afirman conocer acontecimientos que todavía no ocurren, desde resultados deportivos hasta eventos políticos y desastres naturales.

La mayoría de estos contenidos son considerados entretenimiento y suelen ganar notoriedad cuando alguna de sus predicciones coincide parcialmente con hechos reales.

Expertos en comunicación digital señalan que este tipo de publicaciones aprovechan la curiosidad humana y la expectativa generada por eventos de gran relevancia para captar la atención del público.

¿Qué dicen las estadísticas del partido?

Más allá de las predicciones virales, los analistas deportivos consideran que se trata de uno de los encuentros más equilibrados de la fase de grupos.

México llega tras un debut positivo y con la presión de jugar ante su afición, mientras que Corea del Sur cuenta con un plantel experimentado y acostumbrado a competir en grandes escenarios internacionales.

Las casas de apuestas han mostrado cuotas relativamente parejas, aunque con una ligera ventaja para el conjunto mexicano debido al factor local y al respaldo de miles de aficionados en las tribunas.

Etiquetas