Mundial 2026: supuesto viajero del tiempo revela el marcador de México vs. Corea del Sur

 Viajero del tiempo y el marcador México vs Corea del Sur
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Medio Tiempo
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Mundial 2026: supuesto viajero del tiempo revela el marcador de México vs. Corea del Sur

por Sandy Sandoval
Selección de México, Redes sociales
Selección de México / FOTO: Redes sociales

Un usuario de TikTok que asegura venir del año 2045 se volvió viral tras revelar el supuesto marcador del partido y hasta nombró al futbolista que anotaría para el Tri.

La emoción por el partido entre México y Corea del Sur continúa creciendo entre los aficionados, pero en las últimas horas una curiosa predicción se ha robado parte de la conversación en redes sociales. Un usuario de TikTok que asegura ser un viajero del tiempo proveniente del año 2045 compartió lo que, según él, será el resultado final del encuentro correspondiente al Mundial 2026.

La publicación rápidamente se volvió viral y generó miles de comentarios entre seguidores del futbol, quienes debatieron si se trata de una simple estrategia para llamar la atención o de una peculiar apuesta digital que aprovecha la expectativa previa al compromiso.

El marcador que predijo el supuesto viajero del tiempo

El responsable de la predicción es un perfil identificado como "Soy del 2045 Futurista", una cuenta que desde hace varios meses publica supuestas revelaciones sobre acontecimientos deportivos, tecnológicos y políticos que, según afirma, ya conoce porque proviene del futuro.

En una de sus publicaciones más recientes, el creador de contenido aseguró que el partido entre México y Corea del Sur terminará empatado 1-1, resultado que otorgaría un punto a cada selección en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

La imagen compartida muestra un mensaje donde se lee que el encuentro disputado el 18 de junio concluyó con igualdad en el marcador, una predicción que rápidamente fue compartida por miles de usuarios.

También reveló quién anotaría para México

La teoría no terminó ahí. Algunos seguidores aprovecharon para preguntarle más detalles sobre el partido y el supuesto viajero respondió que el gol mexicano sería obra de Santiago Giménez.

La respuesta generó aún más interacción, especialmente entre aficionados del Tri que esperan ver al atacante convertirse en figura del torneo.

Foto embed
Viajero del tiempo en México - Redes sociales

Aunque no existe ninguna evidencia que respalde estas afirmaciones, la publicación continúa acumulando visualizaciones y comentarios en TikTok.

Los viajeros del tiempo se vuelven tendencia en redes

Las cuentas que aseguran provenir del futuro no son algo nuevo en internet. Desde hace años han aparecido perfiles que afirman conocer acontecimientos que todavía no ocurren, desde resultados deportivos hasta eventos políticos y desastres naturales.

La mayoría de estos contenidos son considerados entretenimiento y suelen ganar notoriedad cuando alguna de sus predicciones coincide parcialmente con hechos reales.

Expertos en comunicación digital señalan que este tipo de publicaciones aprovechan la curiosidad humana y la expectativa generada por eventos de gran relevancia para captar la atención del público.

¿Qué dicen las estadísticas del partido?

Más allá de las predicciones virales, los analistas deportivos consideran que se trata de uno de los encuentros más equilibrados de la fase de grupos.

México llega tras un debut positivo y con la presión de jugar ante su afición, mientras que Corea del Sur cuenta con un plantel experimentado y acostumbrado a competir en grandes escenarios internacionales.

Las casas de apuestas han mostrado cuotas relativamente parejas, aunque con una ligera ventaja para el conjunto mexicano debido al factor local y al respaldo de miles de aficionados en las tribunas.

Etiquetas
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