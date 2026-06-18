Neymar se pierde el duelo ante Haití y apunta a reaparecer contra Escocia

El delantero brasileño continuará su recuperación en Nueva Jersey y no viajará a Filadelfia para el segundo partido de Brasil en la máxima cita del futbol.

Brasil deberá esperar un poco más para volver a ver a Neymar en acción. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó este jueves que el delantero no viajará con la selección a Filadelfia para disputar el encuentro ante Haití, correspondiente a la segunda jornada del Grupo C de la fiesta más grande del balompié. "Neymar no viajará con la delegación a Filadelfia. Permanecerá en Nueva Jersey para optimizar la fase final de su proceso de recuperación", informó la entidad brasileña en un comunicado.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

El futbolista del Santos continúa con la puesta a punto tras superar una lesión muscular de grado II en el gemelo derecho que lo ha mantenido alejado de las canchas durante el último mes. Pese a ello, su evolución ha sido positiva. El miércoles se entrenó por primera vez al mismo ritmo que sus compañeros en el Columbia Park de Morristown y este jueves volvió a trabajar con el grupo con aparente normalidad.

Durante la parte de la sesión abierta a los medios, Neymar conversó en privado con el seleccionador Carlo Ancelotti antes de integrarse a los ejercicios de calentamiento junto al resto de la plantilla.

Neymar se entrenó hace unos días, por primera vez, sobre el césped en Estados Unidos - @CBF_Futebol

Aunque formó parte del banquillo en el debut de Brasil frente a Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el atacante no estuvo en condiciones de ingresar al terreno de juego debido a que seguía inmerso en su proceso de rehabilitación.

Ahora, mientras la selección viaja a Filadelfia para enfrentar a Haití, el jugador permanecerá en el hotel de concentración y continuará trabajando en las instalaciones del Columbia Park para afinar su condición física.

La previsión del cuerpo técnico es que Neymar pueda estar disponible para el último compromiso de la fase de grupos, programado para el próximo miércoles frente a Escocia en Miami.

El delantero, de 34 años, se lesionó el pasado 17 de mayo durante un partido del Brasileirão, apenas un día antes de que Carlo Ancelotti anunciara la convocatoria de 26 jugadores. Aunque inicialmente el Santos informó que sufría únicamente un edema, los exámenes posteriores realizados por la CBF detectaron una lesión más seria, con un período estimado de recuperación de entre dos y tres semanas.

Neymar conversa con el técnico Carlo Ancelotti - EFE

A pesar de ello, Ancelotti decidió mantenerlo en la lista.

Neymar no disputa un partido con la selección absoluta desde el 17 de octubre de 2023, cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda durante un encuentro de las eliminatorias sudamericanas frente a Uruguay en Montevideo.

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