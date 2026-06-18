Neymar se pierde el duelo ante Haití y apunta a reaparecer contra Escocia

 Neymar se pierde duelo contra Haití, espera volver ante Escocia
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Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Netherlands Portugal Belgium Brazil
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Medio Tiempo
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Neymar se pierde el duelo ante Haití y apunta a reaparecer contra Escocia

por Amilcar Avila
Neymar se pierde el partido contra Haití, EFE
Neymar se pierde el partido contra Haití / FOTO: EFE

El delantero brasileño continuará su recuperación en Nueva Jersey y no viajará a Filadelfia para el segundo partido de Brasil en la máxima cita del futbol.

Brasil deberá esperar un poco más para volver a ver a Neymar en acción. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó este jueves que el delantero no viajará con la selección a Filadelfia para disputar el encuentro ante Haití, correspondiente a la segunda jornada del Grupo C de la fiesta más grande del balompié. "Neymar no viajará con la delegación a Filadelfia. Permanecerá en Nueva Jersey para optimizar la fase final de su proceso de recuperación", informó la entidad brasileña en un comunicado.

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Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

El futbolista del Santos continúa con la puesta a punto tras superar una lesión muscular de grado II en el gemelo derecho que lo ha mantenido alejado de las canchas durante el último mes. Pese a ello, su evolución ha sido positiva. El miércoles se entrenó por primera vez al mismo ritmo que sus compañeros en el Columbia Park de Morristown y este jueves volvió a trabajar con el grupo con aparente normalidad.

Durante la parte de la sesión abierta a los medios, Neymar conversó en privado con el seleccionador Carlo Ancelotti antes de integrarse a los ejercicios de calentamiento junto al resto de la plantilla.

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Neymar se entrenó hace unos días, por primera vez, sobre el césped en Estados Unidos - @CBF_Futebol

Aunque formó parte del banquillo en el debut de Brasil frente a Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el atacante no estuvo en condiciones de ingresar al terreno de juego debido a que seguía inmerso en su proceso de rehabilitación.

Ahora, mientras la selección viaja a Filadelfia para enfrentar a Haití, el jugador permanecerá en el hotel de concentración y continuará trabajando en las instalaciones del Columbia Park para afinar su condición física.

La previsión del cuerpo técnico es que Neymar pueda estar disponible para el último compromiso de la fase de grupos, programado para el próximo miércoles frente a Escocia en Miami.

El delantero, de 34 años, se lesionó el pasado 17 de mayo durante un partido del Brasileirão, apenas un día antes de que Carlo Ancelotti anunciara la convocatoria de 26 jugadores. Aunque inicialmente el Santos informó que sufría únicamente un edema, los exámenes posteriores realizados por la CBF detectaron una lesión más seria, con un período estimado de recuperación de entre dos y tres semanas.

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Neymar conversa con el técnico Carlo Ancelotti - EFE

A pesar de ello, Ancelotti decidió mantenerlo en la lista.

Neymar no disputa un partido con la selección absoluta desde el 17 de octubre de 2023, cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda durante un encuentro de las eliminatorias sudamericanas frente a Uruguay en Montevideo.

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