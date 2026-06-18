“No pude ver a mi equipo”: la queja de Tuchel a la FIFA

La insólita petición de Tuchel tras debutar con Inglaterra en el Mundial.

La goleada de Inglaterra por 4-2 sobre Croacia en su debut en la Copa del Mundo 2026 dejó buenas sensaciones en el conjunto británico, pero no todo fue satisfacción para su entrenador, Thomas Tuchel, quien aprovechó la conferencia de prensa posterior al partido para pedir a la FIFA cambios en el protocolo previo a los encuentros.

El técnico alemán reveló que no pudo disfrutar plenamente de uno de los momentos que más esperaba desde que asumió el cargo al frente de los Tres Leones: escuchar los himnos nacionales mientras observa a sus jugadores sobre el terreno de juego.

Según explicó, la ubicación de los fotógrafos a un costado del campo le impidió ver a sus futbolistas durante la ceremonia protocolaria.

Tengo que decirles algo. Le pido a la FIFA que cambie la posición de los fotógrafos durante el himno nacional. No pude ver a mi equipo durante el himno. Estaba esperando este momento. Era un momento muy, muy especial y yo estaba frente a una pared de 50 fotógrafos, a medio metro de distancia, y no pude ver a un solo jugador. Eso arruinó un poco mi experiencia", declaró Tuchel.

Pese a la incomodidad, Inglaterra arrancó con paso firme

El estratega reconoció que se trataba de un instante significativo para él y lamentó que la presencia masiva de fotógrafos le impidiera compartir visualmente ese momento con sus dirigidos en su estreno mundialista.

Pese a la incomodidad, Inglaterra arrancó con paso firme su participación en el torneo. El equipo europeo se impuso 4-2 a Croacia gracias a los goles de Jude Bellingham, Marcus Rashford y un doblete de Harry Kane.

Ahora, la selección inglesa se prepara para afrontar su segundo compromiso en el Grupo L, cuando enfrente a Ghana el próximo 23 de junio en el Estadio de Boston. Posteriormente cerrará la fase de grupos ante Panamá.

Mientras tanto, la petición de Tuchel abre el debate sobre si la FIFA debería modificar la ubicación de los fotógrafos para permitir que entrenadores y futbolistas disfruten sin obstáculos de uno de los momentos más simbólicos de una Copa del Mundo.

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