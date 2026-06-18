 “No pude ver a mi equipo”: la queja de Tuchel a la FIFA
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
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South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
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18/06 16:00 HS
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53
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Canada CAN
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Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
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27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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“No pude ver a mi equipo”: la queja de Tuchel a la FIFA

por Oliver Paniagua
tuchel-bayern-munich-1.jpg,
tuchel-bayern-munich-1.jpg / FOTO:

La insólita petición de Tuchel tras debutar con Inglaterra en el Mundial.

La goleada de Inglaterra por 4-2 sobre Croacia en su debut en la Copa del Mundo 2026 dejó buenas sensaciones en el conjunto británico, pero no todo fue satisfacción para su entrenador, Thomas Tuchel, quien aprovechó la conferencia de prensa posterior al partido para pedir a la FIFA cambios en el protocolo previo a los encuentros.

El técnico alemán reveló que no pudo disfrutar plenamente de uno de los momentos que más esperaba desde que asumió el cargo al frente de los Tres Leones: escuchar los himnos nacionales mientras observa a sus jugadores sobre el terreno de juego.

Según explicó, la ubicación de los fotógrafos a un costado del campo le impidió ver a sus futbolistas durante la ceremonia protocolaria.

Tengo que decirles algo. Le pido a la FIFA que cambie la posición de los fotógrafos durante el himno nacional. No pude ver a mi equipo durante el himno. Estaba esperando este momento. Era un momento muy, muy especial y yo estaba frente a una pared de 50 fotógrafos, a medio metro de distancia, y no pude ver a un solo jugador. Eso arruinó un poco mi experiencia", declaró Tuchel.

Pese a la incomodidad, Inglaterra arrancó con paso firme

El estratega reconoció que se trataba de un instante significativo para él y lamentó que la presencia masiva de fotógrafos le impidiera compartir visualmente ese momento con sus dirigidos en su estreno mundialista.

Pese a la incomodidad, Inglaterra arrancó con paso firme su participación en el torneo. El equipo europeo se impuso 4-2 a Croacia gracias a los goles de Jude Bellingham, Marcus Rashford y un doblete de Harry Kane.

Ahora, la selección inglesa se prepara para afrontar su segundo compromiso en el Grupo L, cuando enfrente a Ghana el próximo 23 de junio en el Estadio de Boston. Posteriormente cerrará la fase de grupos ante Panamá.

Mientras tanto, la petición de Tuchel abre el debate sobre si la FIFA debería modificar la ubicación de los fotógrafos para permitir que entrenadores y futbolistas disfruten sin obstáculos de uno de los momentos más simbólicos de una Copa del Mundo.

Etiquetas
FIFAInglaterraprotocoloHimno NacionalCopa del Mundo 2026Tuchel

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