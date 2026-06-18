¿Por qué Memo Ochoa no porta el Legacy Patch?

La razón por la que a Memo Ochoa no le otorgaron el Legacy Patch.

Guillermo "Memo" Ochoa llegó al Mundial 2026 con un registro que muy pocos futbolistas pueden presumir: formar parte de seis Copas del Mundo. Sin embargo, el arquero mexicano no cuenta con el distintivo Legacy que la FIFA ha otorgado a figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, situación que ha provocado debate entre aficionados.

El guardameta del Tri aparece en los registros históricos con participaciones en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y la actual edición del Mundial 2026. No obstante, existe una diferencia importante respecto a otros jugadores que han recibido el reconocimiento.

Ochoa fue convocado a las Copas del Mundo de 2006 y 2010, pero no disputó minutos en ninguno de esos torneos. Su debut en una justa mundialista llegó hasta Brasil 2014, donde se convirtió en una de las figuras de México gracias a sus memorables atajadas frente al anfitrión.

Posteriormente defendió el arco mexicano en Rusia 2018 y Qatar 2022, consolidándose como uno de los referentes de la selección nacional y uno de los futbolistas más emblemáticos de la historia reciente del Tri.

Ochoa suma seis Mundiales, pero no recibió el reconocimiento Legacy

De acuerdo con diversas versiones, el distintivo Legacy estaría reservado para jugadores que no solo fueron convocados, sino que participaron en partidos de al menos cinco ediciones de la Copa del Mundo. Bajo ese criterio, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo sí cumplirían con los requisitos establecidos por la FIFA.

Hasta ahora, el organismo rector del futbol no ha explicado públicamente cuáles son las condiciones exactas para otorgar el reconocimiento, por lo que el caso de Ochoa permanece en una especie de zona gris.

Pese a ello, el portero mexicano ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del futbol de su país. Para muchos aficionados, haber integrado seis procesos mundialistas es un mérito suficiente para ser reconocido junto a otras leyendas del Campeonato Mundial.

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