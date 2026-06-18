 ¿Por qué Memo Ochoa no porta el Legacy Patch?
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19 junio / 13:00
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USA Australia Turkey Paraguay
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
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Mexico MEX
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South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
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12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
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13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
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Switzerland SWI
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Bosnia & Herzegovina BHO
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Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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¿Por qué Memo Ochoa no porta el Legacy Patch?

por Oliver Paniagua
Ochoa suma seis Mundiales, pero no recibió el reconocimiento Legacy., Redes sociales.
Ochoa suma seis Mundiales, pero no recibió el reconocimiento Legacy. / FOTO: Redes sociales.

La razón por la que a Memo Ochoa no le otorgaron el Legacy Patch.

Guillermo "Memo" Ochoa llegó al Mundial 2026 con un registro que muy pocos futbolistas pueden presumir: formar parte de seis Copas del Mundo. Sin embargo, el arquero mexicano no cuenta con el distintivo Legacy que la FIFA ha otorgado a figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, situación que ha provocado debate entre aficionados.

El guardameta del Tri aparece en los registros históricos con participaciones en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y la actual edición del Mundial 2026. No obstante, existe una diferencia importante respecto a otros jugadores que han recibido el reconocimiento.

Ochoa fue convocado a las Copas del Mundo de 2006 y 2010, pero no disputó minutos en ninguno de esos torneos. Su debut en una justa mundialista llegó hasta Brasil 2014, donde se convirtió en una de las figuras de México gracias a sus memorables atajadas frente al anfitrión.

Posteriormente defendió el arco mexicano en Rusia 2018 y Qatar 2022, consolidándose como uno de los referentes de la selección nacional y uno de los futbolistas más emblemáticos de la historia reciente del Tri.

Ochoa suma seis Mundiales, pero no recibió el reconocimiento Legacy

De acuerdo con diversas versiones, el distintivo Legacy estaría reservado para jugadores que no solo fueron convocados, sino que participaron en partidos de al menos cinco ediciones de la Copa del Mundo. Bajo ese criterio, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo sí cumplirían con los requisitos establecidos por la FIFA.

Hasta ahora, el organismo rector del futbol no ha explicado públicamente cuáles son las condiciones exactas para otorgar el reconocimiento, por lo que el caso de Ochoa permanece en una especie de zona gris.

Pese a ello, el portero mexicano ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del futbol de su país. Para muchos aficionados, haber integrado seis procesos mundialistas es un mérito suficiente para ser reconocido junto a otras leyendas del Campeonato Mundial.

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FIFAFutbol MexicanoMundial 2026Memo OchoaLegacy Patchrécord mundialistas

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