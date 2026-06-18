Presentadora pide disculpas tras la falsa noticia sobre el padre de Messi

Florencia Peña se disculpa con la familia Messi y toma drástica decisión.

La actriz y conductora argentina Florencia Peña se disculpó públicamente luego de haber difundido en una transmisión en vivo de Luzu TV una información falsa sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. Horas después de asegurar que continuaría en la plataforma de streaming, sorprendió al anunciar su salida definitiva.

La noticia errónea, emitida durante un programa en vivo, generó críticas en redes sociales y fue desmentida poco tiempo después. Ante la polémica, Peña explicó que recibió el dato a través de la comunicación interna del ciclo y creyó que había sido verificado previamente.

Estoy muy mortificada. Es la primera vez que me pasa algo así. Primero quiero pedir infinitas disculpas", expresó en una entrevista con el programa LAM.

La conductora detalló que la información le llegó por medio de la denominada "cucaracha", utilizada por la producción para comunicarse con quienes están al aire.

Me dijeron por la cucaracha esa noticia y me pidieron que la diga. Yo la repliqué porque venía de la producción", señaló.

Conductora asume su error

Peña también reveló que habló con Nicolás Occhiato, fundador de Luzu TV, quien comprendió lo sucedido y lamentó el impacto del error.

Nico entendió lo que pasó. Él sabe que es algo tremendo y está muy dolido", afirmó.

Sin embargo, horas más tarde utilizó sus redes sociales para anunciar un cambio de decisión y comunicar que dejará de formar parte de la señal.

Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor", escribió.

En el mismo mensaje sostuvo que la falsa información le fue proporcionada por la producción como un dato chequeado, aunque asumió su responsabilidad por haberla difundido.

Aún así me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué", concluyó.

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