EN VIVO: Minuto a minuto del Canadá vs. Catar

Sigue todos los detalles estadísticos del duelo entre canadienses y cataríes.

Canadá y Catar se medirán este jueves en el segundo partido del grupo B. Hasta el momento está todo completamente igualado tras dos empates a uno en la primera jornada, lo que deja claro que lo que suceda en esta segunda fecha será clave para el devenir de lo que resta de Copa Mundial.

Jesse Marsch, seleccionador de Canadá: "Alfie Jones se perderá este partido. Es una lesión muscular, así que estamos evaluando cuánto tiempo le llevará recuperarse. Con Alphonso (Davies), hemos estado trabajando estrechamente con su fisioterapeuta y tiene muy buena pinta".

Julen Lopetegui, seleccionador de Catar: "Ya hemos logrado algo que nunca había sucedido antes y nos hemos ganado el derecho a disfrutar de este momento. Hay solo alrededor de 300 mil personas qataríes en nuestro país y quizás solo 10 mil jueguen al futbol, por lo que es difícil comparar nuestra situación".

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Canada Sistema: No disponible Estado: - Qatar Sistema: No disponible Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 2 Árbitro Cristian Garay, Chile Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí 23/09 Qatar 0 - 2 Canada

Friendlies | Finalizado Últimos de Canada 12/06 Canada 1 - 1 Bosnia & Herzegovina

World Cup | Finalizado

06/06 Canada 1 - 1 Ireland

Friendlies | Finalizado

02/06 Canada 2 - 0 Uzbekistan

Friendlies | Finalizado

01/04 Canada 0 - 0 Tunisia

Friendlies | Finalizado

28/03 Canada 2 - 2 Iceland

Friendlies | Finalizado Últimos de Qatar 13/06 Qatar 1 - 1 Switzerland

World Cup | Finalizado

06/06 Qatar 0 - 0 El Salvador

Friendlies | Finalizado

28/05 Ireland 1 - 0 Qatar

Friendlies | Finalizado

07/12 Qatar 0 - 3 Tunisia

Arab Cup | Finalizado

04/12 Syria 1 - 1 Qatar

Arab Cup | Finalizado Estadísticas generales Canada Qatar 0 Sin datos 0 Alineaciones Canada Canada Sin alineación disponible. Qatar Qatar Sin alineación disponible.

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