 EN VIVO: Minuto a minuto del Canadá vs. Catar
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00 Switzerland Switzerland Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina 00
64:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Bosnia & Herzegovina Canada Qatar
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Netherlands Portugal Belgium Brazil
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
62
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

EN VIVO: Minuto a minuto del Canadá vs. Catar

por Oscar Coronado
EN VIVO: Minuto a minuto del Canadá vs. Catar
EN VIVO: Minuto a minuto del Canadá vs. Catar / FOTO: EU Digital

Sigue todos los detalles estadísticos del duelo entre canadienses y cataríes.

Canadá y Catar se medirán este jueves en el segundo partido del grupo B. Hasta el momento está todo completamente igualado tras dos empates a uno en la primera jornada, lo que deja claro que lo que suceda en esta segunda fecha será clave para el devenir de lo que resta de Copa Mundial.

Jesse Marsch, seleccionador de Canadá: "Alfie Jones se perderá este partido. Es una lesión muscular, así que estamos evaluando cuánto tiempo le llevará recuperarse. Con Alphonso (Davies), hemos estado trabajando estrechamente con su fisioterapeuta y tiene muy buena pinta".

Julen Lopetegui, seleccionador de Catar: "Ya hemos logrado algo que nunca había sucedido antes y nos hemos ganado el derecho a disfrutar de este momento. Hay solo alrededor de 300 mil personas qataríes en nuestro país y quizás solo 10 mil jueguen al futbol, por lo que es difícil comparar nuestra situación".

Worldcup | World Cup - World ChampionshipWorldcup | World Cup - World Championship
Canada
Sistema: No disponible
Estado:
-
18/06/2026 - 16:00
Qatar
Sistema: No disponible
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 2
Árbitro
Cristian Garay, Chile

Incidencias del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • 23/09
    Qatar
    Qatar 0 - 2 Canada
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Canada

  • 12/06
    Canada
    Canada 1 - 1 Bosnia & Herzegovina
    World Cup | Finalizado
  • 06/06
    Canada
    Canada 1 - 1 Ireland
    Friendlies | Finalizado
  • 02/06
    Canada
    Canada 2 - 0 Uzbekistan
    Friendlies | Finalizado
  • 01/04
    Canada
    Canada 0 - 0 Tunisia
    Friendlies | Finalizado
  • 28/03
    Canada
    Canada 2 - 2 Iceland
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Qatar

  • 13/06
    Qatar
    Qatar 1 - 1 Switzerland
    World Cup | Finalizado
  • 06/06
    Qatar
    Qatar 0 - 0 El Salvador
    Friendlies | Finalizado
  • 28/05
    Ireland
    Ireland 1 - 0 Qatar
    Friendlies | Finalizado
  • 07/12
    Qatar
    Qatar 0 - 3 Tunisia
    Arab Cup | Finalizado
  • 04/12
    Syria
    Syria 1 - 1 Qatar
    Arab Cup | Finalizado

Estadísticas generales

Canada
Qatar
0
Sin datos
0

Alineaciones

Canada
  • Sin alineación disponible.
Qatar
  • Sin alineación disponible.
Etiquetas
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