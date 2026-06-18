EN VIVO: Minuto a minuto del Canadá vs. Catar

Sigue todos los detalles estadísticos del duelo entre canadienses y cataríes.
Canadá y Catar se medirán este jueves en el segundo partido del grupo B. Hasta el momento está todo completamente igualado tras dos empates a uno en la primera jornada, lo que deja claro que lo que suceda en esta segunda fecha será clave para el devenir de lo que resta de Copa Mundial.
Jesse Marsch, seleccionador de Canadá: "Alfie Jones se perderá este partido. Es una lesión muscular, así que estamos evaluando cuánto tiempo le llevará recuperarse. Con Alphonso (Davies), hemos estado trabajando estrechamente con su fisioterapeuta y tiene muy buena pinta".
Julen Lopetegui, seleccionador de Catar: "Ya hemos logrado algo que nunca había sucedido antes y nos hemos ganado el derecho a disfrutar de este momento. Hay solo alrededor de 300 mil personas qataríes en nuestro país y quizás solo 10 mil jueguen al futbol, por lo que es difícil comparar nuestra situación".
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
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23/09Qatar 0 - 2 Canada
Friendlies | Finalizado
Últimos de Canada
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12/06Canada 1 - 1 Bosnia & Herzegovina
World Cup | Finalizado
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06/06Canada 1 - 1 Ireland
Friendlies | Finalizado
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02/06Canada 2 - 0 Uzbekistan
Friendlies | Finalizado
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01/04Canada 0 - 0 Tunisia
Friendlies | Finalizado
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28/03Canada 2 - 2 Iceland
Friendlies | Finalizado
Últimos de Qatar
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13/06Qatar 1 - 1 Switzerland
World Cup | Finalizado
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06/06Qatar 0 - 0 El Salvador
Friendlies | Finalizado
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28/05Ireland 1 - 0 Qatar
Friendlies | Finalizado
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07/12Qatar 0 - 3 Tunisia
Arab Cup | Finalizado
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04/12Syria 1 - 1 Qatar
Arab Cup | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Sin alineación disponible.
- Sin alineación disponible.