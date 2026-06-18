EN VIVO: Minuto a minuto del México vs. Corea del Sur

Sigue todas las incidencias del partido entre mexicanos y surcoreanos que se juega en el estadio Guadalajara.
El camino de México hacia la fase de eliminación directa puede recibir un gran impulso con una victoria ante su afición en Guadalajara frente a República de Corea, un rival que se ha vuelto muy familiar para el "Tricolor" en los últimos años. El conjunto de Javier Aguirre sumó tres puntos en la primera fecha al doblegar a Sudáfrica por 2-0 y de ganar al equipo astático tendría el billete a la siguiente ronda sellado y con muchas opciones de ser primera de grupo.
Por su parte, la República de Corea busca el mismo objetivo. Tras superar a Chequia en el primer encuentro, todo lo que sea sumar les acercará a los dieciseisavos de final. Si vencen, tendrán la clasificación hecha.
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
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10/09Mexico 2 - 2 Korea Rep
Friendlies | Finalizado
Últimos de Mexico
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11/06Mexico 2 - 0 South Africa
World Cup | Finalizado
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05/06Mexico 5 - 1 Serbia
Friendlies | Finalizado
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31/05Mexico 1 - 0 Australia
Friendlies | Finalizado
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23/05Mexico 2 - 0 Ghana
Friendlies | Finalizado
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01/04Mexico 1 - 1 Belgium
Friendlies | Finalizado
Últimos de South Korea
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12/06South Korea 2 - 1 Czech Republic
World Cup | Finalizado
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04/06South Korea 1 - 0 El Salvador
Friendlies | Finalizado
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31/05South Korea 5 - 0 Trinidad & Tobago
Friendlies | Finalizado
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31/03Austria 1 - 0 South Korea
Friendlies | Finalizado
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28/03South Korea 0 - 4 Ivory Coast
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Sin alineación disponible.
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