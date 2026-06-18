EN VIVO: Minuto a minuto del México vs. Corea del Sur

Sigue todas las incidencias del partido entre mexicanos y surcoreanos que se juega en el estadio Guadalajara.

El camino de México hacia la fase de eliminación directa puede recibir un gran impulso con una victoria ante su afición en Guadalajara frente a República de Corea, un rival que se ha vuelto muy familiar para el "Tricolor" en los últimos años. El conjunto de Javier Aguirre sumó tres puntos en la primera fecha al doblegar a Sudáfrica por 2-0 y de ganar al equipo astático tendría el billete a la siguiente ronda sellado y con muchas opciones de ser primera de grupo.

Por su parte, la República de Corea busca el mismo objetivo. Tras superar a Chequia en el primer encuentro, todo lo que sea sumar les acercará a los dieciseisavos de final. Si vencen, tendrán la clasificación hecha.

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Mexico Sistema: No disponible Estado: - South Korea Sistema: No disponible Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 2 Árbitro G. Tejera Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí 10/09 Mexico 2 - 2 Korea Rep

Friendlies | Finalizado Últimos de Mexico 11/06 Mexico 2 - 0 South Africa

World Cup | Finalizado

05/06 Mexico 5 - 1 Serbia

Friendlies | Finalizado

31/05 Mexico 1 - 0 Australia

Friendlies | Finalizado

23/05 Mexico 2 - 0 Ghana

Friendlies | Finalizado

01/04 Mexico 1 - 1 Belgium

Friendlies | Finalizado Últimos de South Korea 12/06 South Korea 2 - 1 Czech Republic

World Cup | Finalizado

04/06 South Korea 1 - 0 El Salvador

Friendlies | Finalizado

31/05 South Korea 5 - 0 Trinidad & Tobago

Friendlies | Finalizado

31/03 Austria 1 - 0 South Korea

Friendlies | Finalizado

28/03 South Korea 0 - 4 Ivory Coast

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Mexico South Korea 0 Sin datos 0 Alineaciones Mexico Mexico Sin alineación disponible. South Korea South Korea Sin alineación disponible.

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