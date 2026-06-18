EN VIVO. Minuto a minuto del Suiza vs. Bosnia

Sigue todas las incidencias del duelo entre Suiza y Bosnia por el Grupo B del Mundial 2026.

Con la tabla completamente igualada, Suiza y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este jueves en el SoFi Stadium de Inglewood, California, en un duelo correspondiente a la segunda jornada del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ambas selecciones llegan con la obligación de sumar una victoria que les permita tomar ventaja en una zona donde, tras la primera fecha, ningún equipo logró despegarse del resto.

El equilibrio ha sido la principal característica del Grupo B hasta el momento. Canadá y Bosnia igualaron 1-1 en el partido inaugural del sector, mientras que Suiza y Catar repitieron exactamente el mismo marcador, dejando a las cuatro selecciones con un punto, un gol anotado y un gol recibido. En ese contexto, el choque entre helvéticos y balcánicos adquiere una relevancia especial, ya que un triunfo podría significar dar un paso importante hacia los octavos de final, mientras que una derrota complicaría seriamente las aspiraciones de clasificación.

Minuto a minuto del Suiza vs. Bosnia

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Switzerland Sistema: No disponible Estado: No iniciado - Bosnia & Herzegovina Sistema: No disponible Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 2 Árbitro Joao Pedro Pinheiro, Portugal Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Switzerland 13/06 Qatar 1 - 1 Switzerland

World Cup | Finalizado

06/06 Switzerland 1 - 1 Australia

Friendlies | Finalizado

31/05 Switzerland 4 - 1 Jordan

Friendlies | Finalizado

31/03 Norway 0 - 0 Switzerland

Friendlies | Finalizado

27/03 Switzerland 3 - 4 Germany

Friendlies | Finalizado Últimos de Bosnia & Herzegovina 12/06 Canada 1 - 1 Bosnia & Herzegovina

World Cup | Finalizado

06/06 Panama 1 - 1 Bosnia & Herzegovina

Friendlies | Finalizado

29/05 Bosnia & Herzegovina 0 - 0 North Macedonia

Friendlies | Finalizado

18/11 Austria 1 - 1 Bosnia & Herzegovina

UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado

15/11 Bosnia & Herzegovina 3 - 1 Romania

UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado Estadísticas generales Switzerland Bosnia & Herzegovina 0 Sin datos 0 Alineaciones Switzerland Switzerland Sin alineación disponible. Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina Sin alineación disponible.

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