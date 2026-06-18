EN VIVO. Minuto a minuto del Suiza vs. Bosnia

Sigue todas las incidencias del duelo entre Suiza y Bosnia por el Grupo B del Mundial 2026.
Con la tabla completamente igualada, Suiza y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este jueves en el SoFi Stadium de Inglewood, California, en un duelo correspondiente a la segunda jornada del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ambas selecciones llegan con la obligación de sumar una victoria que les permita tomar ventaja en una zona donde, tras la primera fecha, ningún equipo logró despegarse del resto.
El equilibrio ha sido la principal característica del Grupo B hasta el momento. Canadá y Bosnia igualaron 1-1 en el partido inaugural del sector, mientras que Suiza y Catar repitieron exactamente el mismo marcador, dejando a las cuatro selecciones con un punto, un gol anotado y un gol recibido. En ese contexto, el choque entre helvéticos y balcánicos adquiere una relevancia especial, ya que un triunfo podría significar dar un paso importante hacia los octavos de final, mientras que una derrota complicaría seriamente las aspiraciones de clasificación.
Minuto a minuto del Suiza vs. Bosnia
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Switzerland
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13/06Qatar 1 - 1 Switzerland
World Cup | Finalizado
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06/06Switzerland 1 - 1 Australia
Friendlies | Finalizado
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31/05Switzerland 4 - 1 Jordan
Friendlies | Finalizado
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31/03Norway 0 - 0 Switzerland
Friendlies | Finalizado
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27/03Switzerland 3 - 4 Germany
Friendlies | Finalizado
Últimos de Bosnia & Herzegovina
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12/06Canada 1 - 1 Bosnia & Herzegovina
World Cup | Finalizado
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06/06Panama 1 - 1 Bosnia & Herzegovina
Friendlies | Finalizado
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29/05Bosnia & Herzegovina 0 - 0 North Macedonia
Friendlies | Finalizado
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18/11Austria 1 - 1 Bosnia & Herzegovina
UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado
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15/11Bosnia & Herzegovina 3 - 1 Romania
UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Sin alineación disponible.
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