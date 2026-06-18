Suiza-Bosnia, el partido que la historia “le robó” a Italia

 Suiza vs Bosnia: el partido que 'robó' a Italia
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
01 Czech Republic Czech Republic South Africa South Africa 00
46:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Netherlands Portugal Belgium Brazil
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Medio Tiempo
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Suiza-Bosnia, el partido que la historia “le robó” a Italia

por Amilcar Avila
El futbolista suizo Ricardo Rodríguez durante el partido debut contra Catar en el Mundial 2026., EFE
El futbolista suizo Ricardo Rodríguez durante el partido debut contra Catar en el Mundial 2026. / FOTO: EFE

Suiza y Bosnia-Herzegovina se enfrentan este jueves en un partido crucial para destrabar el parejo Grupo B del Mundial 2026, pero más allá de la urgencia, el choque sacará a relucir una curiosa ironía: por peso histórico y jerarquía, este es el duelo que debió haber jugado Italia si se hubiese clasificado.

El cruce entre Suiza y Bosnia el Estadio de Los Ángeles buscará romper con la paridad y obtener la primera victoria en esta competición, donde ambas se encuentran con un punto encajado en el tablero, al igual que sus rivales Catar y la anfitriona Canadá.

Los suizos arrastran un agónico estreno mundialista contra la selección del español Julen Lopetegui, en donde tropezaron con un gol en el minuto 94 que arrancó de cuajo cualquier atisbo de victoria.

Bosnia, por su parte, comenzó por todo lo alto, debutando en el primer duelo que se celebró en suelo canadiense contra la selección anfitriona y quitándose el maleficio de iniciar las citas deportivas de la Copa del Mundo con derrota.

Ambos equipos europeos se verán las caras en un duelo con aroma italiano, al considerarse la gran cita de la Costa Oeste de no llegar a ser por la ausencia de L'Azzurra.

La selección de Italia encadena una racha histórica sin asistir a las citas mundiales, tras una eliminatoria europea donde Bosnia-Herzegovina logró clasificarse, acabando con los sueños de la Nazionale, pese a presentarse como la favorita indiscutible.

Foto embed
Selección de Italia en repesca mundialista, donde no logró el boleto mundialista - @Azzurri_En

El retintín sobre qué habría pasado si Italia hubiese clasificado y cómo habría sido su revancha ante Suiza perseguirá a suizos y bosnios sobre el césped, un partido en el que las apuestas se inclinan levemente en favor de los helvéticos por su mayor rodaje internacional.

Aun así, el ADN del Calcio italiano estará esparcido por el campo con la presencia del capitán y estrella bosnia Edin Dzeko, cuya huella en la Roma y el Inter de Milán permanece imborrable, o el defensa Sead Kolasinac, pilar de la Atalanta, comandado por el italiano Maurizio Sarri.

Por el lado suizo, la mitad de la cancha está completamente dominada por el ritmo del futbol italiano, con mediocampistas como Remo Freuler, del Bologna; o Michel Aebischer, del Pisa S.C..

A ellos se suma el veterano Ricardo Rodríguez, defensa del Betis en España, pero formado en los terrenos del Torino y el Milan.

A pesar de la pequeña distancia geográfica que separa a ambas naciones en el mapa del Viejo Continente, esta es la segunda vez en la historia que se enfrentan. La primera fue en un amistoso de 2016 cuando los balcánicos vencieron por 2-0 en la ciudad de Zurich. Con información de EFE

Etiquetas
SuizaItaliaMundial 2026grupo BBosnia y HerzegovinaDestacadas

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver