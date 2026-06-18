“No hubo VAR para Messi”: técnico de Sudáfrica cuestiona criterios arbitrales en el Mundial 2026

La jugada de Messi que desató la protesta de Sudáfrica.

El seleccionador de Sudáfrica, Hugo Broos, expresó su inconformidad con los criterios arbitrales aplicados durante la Copa del Mundo 2026 y utilizó como ejemplo una acción protagonizada por Lionel Messi en el debut de Argentina frente a Argelia.

La molestia del estratega sudafricano surge tras la expulsión y posterior suspensión de tres partidos impuesta a Themba Zwane, sancionado durante el encuentro ante México. Sin embargo, Broos centró parte de sus críticas en una jugada ocurrida un día después en el partido de Argentina, en la que, según afirmó, Messi cometió una infracción similar sin recibir castigo alguno.

Ayer vi lo que pasó con Messi y estoy en desacuerdo. Ni siquiera hubo VAR con Messi", declaró el entrenador durante una conferencia de prensa.

Broos aclaró que no considera que el capitán argentino debiera haber sido expulsado, pero sí cuestionó la diferencia de criterios entre ambas acciones.

Yo no digo que Messi merecía la roja porque tiene que estar en el campo, pero hay una diferencia", manifestó el técnico belga, dejando entrever que existe un trato desigual en determinadas decisiones arbitrales.

"Estoy un poco frustrado", reconoció Broos

La acción mencionada ocurrió durante el compromiso entre Argentina y Argelia disputado en el Estadio Kansas City, cuando Messi pisó por detrás a un jugador argelino. La jugada no fue revisada por el sistema de asistencia arbitral por video y el campeón del mundo continuó en el terreno de juego sin recibir tarjeta.

Las declaraciones de Broos se producen en un contexto de creciente debate sobre la consistencia en la aplicación del VAR y las sanciones disciplinarias en el Mundial 2026. Para el entrenador sudafricano, la comparación entre ambas jugadas evidencia discrepancias que generan incertidumbre entre los equipos participantes.

Estoy un poco frustrado", reconoció Broos, quien considera excesiva la sanción aplicada a su futbolista y espera que la apelación presentada por su federación permita reducir el castigo.

Mientras tanto, las palabras del técnico han colocado nuevamente a Messi en el centro de la discusión arbitral, alimentando el debate sobre la uniformidad de los criterios utilizados por los oficiales y el VAR en la máxima cita del futbol mundial.

Etiquetas