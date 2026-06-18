“No hubo VAR para Messi”: técnico de Sudáfrica cuestiona criterios arbitrales en el Mundial 2026

 “No hubo VAR para Messi”: técnico de Sudáfrica cuestiona
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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
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Czech Republic CRZ
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Haiti HAI
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Haiti HAI
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USA USA
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Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
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Ecuador ECU
Finalizado
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25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
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25/06 14:00 HS
Germany GER
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14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
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Finalizado
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Netherlands NET
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Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
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Spain SPA
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Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
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Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
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26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
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France FRA
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Iraq IRA
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22/06 18:00 HS
Senegal SEN
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France FRA
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Iraq IRA
Argentina ARG
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Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
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Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
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Austria AUS
Jordan JOR
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Algeria ALG
27/06 20:00 HS
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27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
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D.R. Congo DCR
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Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
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Portugal POR
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England ENG
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23/06 17:00 HS
Croatia CRO
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Ghana GHA
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27/06 15:00 HS
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“No hubo VAR para Messi”: técnico de Sudáfrica cuestiona criterios arbitrales en el Mundial 2026

por Oliver Paniagua
Broos reclama diferencias arbitrales y pone de ejemplo una acción de Messi., Redes sociales.
Broos reclama diferencias arbitrales y pone de ejemplo una acción de Messi. / FOTO: Redes sociales.

La jugada de Messi que desató la protesta de Sudáfrica.

El seleccionador de Sudáfrica, Hugo Broos, expresó su inconformidad con los criterios arbitrales aplicados durante la Copa del Mundo 2026 y utilizó como ejemplo una acción protagonizada por Lionel Messi en el debut de Argentina frente a Argelia.

La molestia del estratega sudafricano surge tras la expulsión y posterior suspensión de tres partidos impuesta a Themba Zwane, sancionado durante el encuentro ante México. Sin embargo, Broos centró parte de sus críticas en una jugada ocurrida un día después en el partido de Argentina, en la que, según afirmó, Messi cometió una infracción similar sin recibir castigo alguno.

Ayer vi lo que pasó con Messi y estoy en desacuerdo. Ni siquiera hubo VAR con Messi", declaró el entrenador durante una conferencia de prensa.

Broos aclaró que no considera que el capitán argentino debiera haber sido expulsado, pero sí cuestionó la diferencia de criterios entre ambas acciones.

Yo no digo que Messi merecía la roja porque tiene que estar en el campo, pero hay una diferencia", manifestó el técnico belga, dejando entrever que existe un trato desigual en determinadas decisiones arbitrales.

"Estoy un poco frustrado", reconoció Broos

La acción mencionada ocurrió durante el compromiso entre Argentina y Argelia disputado en el Estadio Kansas City, cuando Messi pisó por detrás a un jugador argelino. La jugada no fue revisada por el sistema de asistencia arbitral por video y el campeón del mundo continuó en el terreno de juego sin recibir tarjeta.

Las declaraciones de Broos se producen en un contexto de creciente debate sobre la consistencia en la aplicación del VAR y las sanciones disciplinarias en el Mundial 2026. Para el entrenador sudafricano, la comparación entre ambas jugadas evidencia discrepancias que generan incertidumbre entre los equipos participantes.

Estoy un poco frustrado", reconoció Broos, quien considera excesiva la sanción aplicada a su futbolista y espera que la apelación presentada por su federación permita reducir el castigo.

Mientras tanto, las palabras del técnico han colocado nuevamente a Messi en el centro de la discusión arbitral, alimentando el debate sobre la uniformidad de los criterios utilizados por los oficiales y el VAR en la máxima cita del futbol mundial.

Etiquetas
SudáfricaMessiVARArbitrajeMundial 2026DestacadasHugo Broos

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