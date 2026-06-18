Tori Penso será la segunda mujer en arbitrar un partido de un Mundial masculino

Tori Penso hará historia al convertirse en la segunda mujer en arbitrar un partido del Mundial de selecciones masculinas en el duelo entre República Checa y Sudáfrica.

La estadounidense Tori Penso arbitrará este jueves el partido del grupo A del Mundial 2026 entre República Checa y Sudáfrica, en Atlanta, convirtiéndose en la segunda mujer en dirigir un encuentro de la máxima competición de selecciones masculinas.

Penso seguirá los pasos de la francesa Stéphanie Frappart, quien fue la primera mujer en actuar como árbitra principal en un partido de la Copa del Mundo masculina, durante el Alemania-Costa Rica en Catar 2022.

En el encuentro de Atlanta, la colegiada estadounidense estará acompañada en las bandas por sus compatriotas Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt.

Tori Penso ya tiene experiencia en partidos de máxima relevancia, tras dirigir la final del Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023 en Sídney, donde España se proclamó campeona tras vencer 1-0 a Inglaterra.

En declaraciones a la FIFA, Tori Penso recordó que comenzó a dirigir partidos de fútbol desde los 14 años, tanto en categorías masculinas como femeninas, como una forma de obtener ingresos mientras estudiaba.

Formada en publicidad, Penso abandonó una agencia de marketing para dedicarse por completo al arbitraje, convirtiendo lo que empezó como un trabajo temporal en su carrera profesional.

La estadounidense es considerada una pionera del arbitraje femenino en su país. En septiembre de 2020 se convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido de la MLS en más de dos décadas, según la FIFA.

La estadounidense, Tori Penso, debutó como árbitra a los 14 años, pero después se dedicó al marketing. - EFE

Además, en 2021 ingresó al cuerpo de árbitros internacionales de la FIFA, siendo también la primera mujer en liderar un equipo arbitral completamente femenino en una competición masculina de la Concacaf, durante un partido de clasificación mundialista.

En 2022 Tori Penso dirigió cinco encuentros del Mundial femenino Sub-20 en Costa Rica, incluida una de las semifinales, consolidando una trayectoria marcada por hitos históricos en el arbitraje.

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