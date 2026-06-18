Tori Penso será la segunda mujer en arbitrar un partido de un Mundial masculino

 Tori Penso: Segunda mujer en arbitrar un Mundial masculino
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Paraguay PAR
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Germany GER
14/06 11:00 HS
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Ecuador ECU
Finalizado
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20/06 14:00 HS
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Curacao CUR
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25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
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25/06 14:00 HS
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14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
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Finalizado
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20/06 11:00 HS
Sweden SWE
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25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
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26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
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Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
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16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
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16/06 16:00 HS
Norway NOR
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Senegal SEN
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26/06 13:00 HS
France FRA
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26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
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Austria AUS
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Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
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Algeria ALG
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Austria AUS
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27/06 20:00 HS
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D.R. Congo DCR
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Uzbekistan UZB
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27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
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Tori Penso será la segunda mujer en arbitrar un partido de un Mundial masculino

por Amilcar Avila
En 2019, convertida en madre de tres niñas, Tori Penso, decidió hacer de su afición una profesión., FIFA
En 2019, convertida en madre de tres niñas, Tori Penso, decidió hacer de su afición una profesión. / FOTO: FIFA

Tori Penso hará historia al convertirse en la segunda mujer en arbitrar un partido del Mundial de selecciones masculinas en el duelo entre República Checa y Sudáfrica.

La estadounidense Tori Penso arbitrará este jueves el partido del grupo A del Mundial 2026 entre República Checa y Sudáfrica, en Atlanta, convirtiéndose en la segunda mujer en dirigir un encuentro de la máxima competición de selecciones masculinas.

Penso seguirá los pasos de la francesa Stéphanie Frappart, quien fue la primera mujer en actuar como árbitra principal en un partido de la Copa del Mundo masculina, durante el Alemania-Costa Rica en Catar 2022.

En el encuentro de Atlanta, la colegiada estadounidense estará acompañada en las bandas por sus compatriotas Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt.

Tori Penso ya tiene experiencia en partidos de máxima relevancia, tras dirigir la final del Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023 en Sídney, donde España se proclamó campeona tras vencer 1-0 a Inglaterra.

En declaraciones a la FIFA, Tori Penso recordó que comenzó a dirigir partidos de fútbol desde los 14 años, tanto en categorías masculinas como femeninas, como una forma de obtener ingresos mientras estudiaba.

Formada en publicidad, Penso abandonó una agencia de marketing para dedicarse por completo al arbitraje, convirtiendo lo que empezó como un trabajo temporal en su carrera profesional.

La estadounidense es considerada una pionera del arbitraje femenino en su país. En septiembre de 2020 se convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido de la MLS en más de dos décadas, según la FIFA.

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La estadounidense, Tori Penso, debutó como árbitra a los 14 años, pero después se dedicó al marketing. - EFE

Además, en 2021 ingresó al cuerpo de árbitros internacionales de la FIFA, siendo también la primera mujer en liderar un equipo arbitral completamente femenino en una competición masculina de la Concacaf, durante un partido de clasificación mundialista.

En 2022 Tori Penso dirigió cinco encuentros del Mundial femenino Sub-20 en Costa Rica, incluida una de las semifinales, consolidando una trayectoria marcada por hitos históricos en el arbitraje.

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