Fiesta por triunfo de México termina en tragedia: conductor atropella a aficionados en Chihuahua

 Conductor Atropella Aficionados Celebrando Triunfo México
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Morocco Scotland Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Netherlands Portugal Belgium Brazil
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
35
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Fiesta por triunfo de México termina en tragedia: conductor atropella a aficionados en Chihuahua

por Sandy Sandoval
Atropellados en México , Redes sociales
Atropellados en México / FOTO: Redes sociales

Lo que comenzó como una noche de alegría por la clasificación de México terminó en momentos de pánico. El conductor de una camioneta embistió a varios aficionados que celebraban el triunfo del Tri sobre Corea del Sur en Chihuahua.

La euforia por la victoria de México sobre Corea del Sur en el Mundial 2026 se transformó en momentos de tensión y preocupación en la ciudad de Chihuahua, luego de que una camioneta embistiera a varios aficionados que celebraban el triunfo del Tricolor en la Glorieta División del Norte, uno de los puntos tradicionales de reunión para los festejos deportivos.

El incidente ocurrió durante la noche del jueves 18 de junio, mientras cientos de personas salían a las calles para celebrar el importante resultado obtenido por la Selección Mexicana, que aseguró su clasificación a la siguiente ronda del torneo.

Videos difundidos en redes sociales muestran los instantes de caos cuando un conductor aceleró repentinamente en medio de un grupo de aficionados, provocando que varias personas fueran alcanzadas por el vehículo.

Una celebración multitudinaria

La victoria de México por 1-0 sobre Corea del Sur, gracias a una anotación de Luis Romo, provocó celebraciones masivas en diferentes estados del país.

En Chihuahua, decenas de aficionados se concentraron en la conocida Glorieta de Pancho Villa para festejar el resultado. Con banderas, cánticos, matracas y caravanas de vehículos, los seguidores del Tricolor celebraban el segundo triunfo consecutivo del equipo nacional en el torneo.

Sin embargo, la fiesta cambió drásticamente cuando una camioneta oscura quedó rodeada por algunos aficionados en medio de los festejos.

Según las imágenes que circulan en plataformas digitales, varias personas se encontraban alrededor del vehículo cuando, de forma repentina, el conductor aceleró y avanzó hacia el grupo.

Los videos muestran cómo varias personas intentan apartarse mientras la camioneta avanza a gran velocidad. Testigos señalaron que el conductor huyó inmediatamente del lugar tras el incidente, generando momentos de confusión entre quienes se encontraban celebrando.

Las grabaciones se viralizaron rápidamente y provocaron indignación entre usuarios de redes sociales, quienes exigieron sanciones para el responsable.

Autoridades locales confirmaron posteriormente que el conductor fue localizado y detenido minutos después.

Aunque en redes sociales algunos usuarios justificaron la reacción del conductor al señalar que varios aficionados movían el vehículo momentos antes, las autoridades no han determinado qué ocurrió previamente ni el contexto completo del incidente.

Foto embed
Atropellados en México - Redes sociales

Detención del responsable

De acuerdo con reportes oficiales, el conductor fue interceptado por elementos de seguridad en el cruce de las avenidas Ortiz Mena y Hermann Glandorf, donde terminó impactando contra un poste.

Las autoridades señalaron que el hombre conducía bajo los efectos del alcohol y que presentaba un primer grado de ebriedad al momento de su detención.

Además de los daños ocasionados, enfrentará cargos por lesiones, conducción en estado de ebriedad, fuga y atropello.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre el número exacto de personas lesionadas ni la gravedad de sus heridas, aunque reportes preliminares indican que varios aficionados requirieron atención médica.

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