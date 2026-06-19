Fiesta por triunfo de México termina en tragedia: conductor atropella a aficionados en Chihuahua

Lo que comenzó como una noche de alegría por la clasificación de México terminó en momentos de pánico. El conductor de una camioneta embistió a varios aficionados que celebraban el triunfo del Tri sobre Corea del Sur en Chihuahua.

La euforia por la victoria de México sobre Corea del Sur en el Mundial 2026 se transformó en momentos de tensión y preocupación en la ciudad de Chihuahua, luego de que una camioneta embistiera a varios aficionados que celebraban el triunfo del Tricolor en la Glorieta División del Norte, uno de los puntos tradicionales de reunión para los festejos deportivos.

El incidente ocurrió durante la noche del jueves 18 de junio, mientras cientos de personas salían a las calles para celebrar el importante resultado obtenido por la Selección Mexicana, que aseguró su clasificación a la siguiente ronda del torneo.

Videos difundidos en redes sociales muestran los instantes de caos cuando un conductor aceleró repentinamente en medio de un grupo de aficionados, provocando que varias personas fueran alcanzadas por el vehículo.

Una celebración multitudinaria

La victoria de México por 1-0 sobre Corea del Sur, gracias a una anotación de Luis Romo, provocó celebraciones masivas en diferentes estados del país.

En Chihuahua, decenas de aficionados se concentraron en la conocida Glorieta de Pancho Villa para festejar el resultado. Con banderas, cánticos, matracas y caravanas de vehículos, los seguidores del Tricolor celebraban el segundo triunfo consecutivo del equipo nacional en el torneo.

Sin embargo, la fiesta cambió drásticamente cuando una camioneta oscura quedó rodeada por algunos aficionados en medio de los festejos.

Según las imágenes que circulan en plataformas digitales, varias personas se encontraban alrededor del vehículo cuando, de forma repentina, el conductor aceleró y avanzó hacia el grupo.

Los videos muestran cómo varias personas intentan apartarse mientras la camioneta avanza a gran velocidad. Testigos señalaron que el conductor huyó inmediatamente del lugar tras el incidente, generando momentos de confusión entre quienes se encontraban celebrando.

Las grabaciones se viralizaron rápidamente y provocaron indignación entre usuarios de redes sociales, quienes exigieron sanciones para el responsable.

Autoridades locales confirmaron posteriormente que el conductor fue localizado y detenido minutos después.

Aunque en redes sociales algunos usuarios justificaron la reacción del conductor al señalar que varios aficionados movían el vehículo momentos antes, las autoridades no han determinado qué ocurrió previamente ni el contexto completo del incidente.

Atropellados en México - Redes sociales

Detención del responsable

De acuerdo con reportes oficiales, el conductor fue interceptado por elementos de seguridad en el cruce de las avenidas Ortiz Mena y Hermann Glandorf, donde terminó impactando contra un poste.

Las autoridades señalaron que el hombre conducía bajo los efectos del alcohol y que presentaba un primer grado de ebriedad al momento de su detención.

Además de los daños ocasionados, enfrentará cargos por lesiones, conducción en estado de ebriedad, fuga y atropello.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre el número exacto de personas lesionadas ni la gravedad de sus heridas, aunque reportes preliminares indican que varios aficionados requirieron atención médica.

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