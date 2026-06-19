Cristiano Ronaldo envía mensaje tras polémica en la selección de Portugal

Qué dijo Cristiano Ronaldo tras la polémica con la selección de Portugal.

Cristiano Ronaldo se pronunció en redes sociales con un mensaje interpretado como un llamado a la calma dentro de la selección de Portugal, en un momento de tensión tras el debut del Mundial 2026.

El capitán portugués publicó una fotografía del plantel durante un entrenamiento acompañada de una frase breve pero contundente: "Siempre Unidos!", publicación que rápidamente generó reacciones entre aficionados.

El mensaje llega en un contexto complicado para el combinado luso, que debutó con un empate 1-1 frente a la República Democrática del Congo, resultado que ha dejado dudas y abrió paso a una polémica extradeportiva en las últimas horas.

Declaraciones de João Neves

La controversia surgió a partir de declaraciones de João Neves, quien tras el partido afirmó que, pese a la trayectoria de Ronaldo, el delantero es actualmente "un jugador más" dentro del equipo, con el objetivo de aportar al colectivo.

Estas palabras fueron interpretadas por parte de la afición y seguidores de CR7 como una falta de respeto hacia el histórico atacante, lo que desató una ola de críticas en redes sociales contra el propio Neves y otros integrantes del plantel, entre ellos Bruno Fernandes.

La situación escaló en el entorno personal de los futbolistas, donde incluso familiares habrían recibido mensajes ofensivos en redes sociales, lo que incrementó la tensión alrededor del equipo.

En ese contexto, el mensaje de Ronaldo es visto como un intento de bajar la presión y reforzar la unión del grupo de cara a los próximos compromisos del torneo. Su publicación fue ampliamente compartida por los aficionados, que la interpretaron como una señal de liderazgo y un llamado a dejar atrás la controversia.

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