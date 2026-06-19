Despiden a presentadora que difundió información falsa del papá de Leo Messi

Un medio digital argentino retiró de su programación a la responsable de difundir la falsa noticia sobre el padre de Lionel Messi.

La actriz y presentadora argentina Florencia Peña fue desvinculada de la plataforma audiovisual Luzu TV luego de anunciar al aire una noticia falsa sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, padre del futbolista Lionel Messi. El incidente ocurrió durante la transmisión del programa El show del verano, cuando Peña informó a la audiencia: "No quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi. Fue de golpe. En el medio del Mundial". Minutos después, tras ser advertida por su equipo de producción, la conductora aclaró que la información no había sido confirmada, aunque para entonces el rumor ya se había propagado rápidamente en redes sociales.

La situación generó una fuerte reacción por parte de la familia Messi, que emitió un comunicado expresando su rechazo a lo sucedido. En el documento manifestaron su "profundo malestar" por "la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar". Asimismo, aclararon que Jorge Messi, de 68 años, atraviesa un problema de salud y se encuentra bajo supervisión médica, recuperándose favorablemente, sin ofrecer mayores detalles sobre su condición.

La familia Messi atraviesa un momento delicado

La controversia también provocó una respuesta inmediata de las autoridades de Luzu TV. Su director, Nicolás Occhiato, expresó públicamente su "indignación" y "desacuerdo" con lo ocurrido, señalando que "corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible". Posteriormente, la empresa anunció mediante un comunicado oficial la desvinculación de los responsables involucrados y confirmó que Florencia Peña daría "un paso al costado", argumentando que la difusión de información sensible sin la debida verificación previa resulta incompatible con los estándares del medio.

Tras conocerse su salida, Peña publicó un mensaje en sus redes sociales en el que ofreció disculpas a la familia del capitán argentino. La conductora afirmó sentirse "muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor" y explicó que la información le fue proporcionada en vivo por la producción del programa como un dato previamente verificado. No obstante, reconoció su responsabilidad en el episodio y expresó: "Aun así, me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué".

De acuerdo con un estudio de la firma Reputación Digital, el 77 % de las menciones relacionadas con el episodio reflejó sentimientos negativos, principalmente de ira. Incluso el presidente argentino, Javier Milei, se sumó a las críticas y calificó las declaraciones de Peña como "aberrantes e inescrupulosas", avivando aún más una polémica que ha puesto en el centro de la discusión la ética y el rigor en los medios de comunicación.

Jorge Messi permanece bajo supervisión médica. - Redes sociales.

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