Viajó para cumplir el sueño de ver a Escocia en el Mundial y murió días después

Aficionado muere repentinamente tras cumplir su sueño de ver a Escocia en el Mundial 2026.

La pasión por el futbol llevó a Donny Strathie a recorrer miles de kilómetros para cumplir un anhelo que había esperado durante casi tres décadas. A sus 76 años, el aficionado escocés viajó a Estados Unidos con la ilusión de volver a ver a su selección disputar una Copa del Mundo, algo que no ocurría desde 1998.

El sueño finalmente se hizo realidad en Boston, donde Strathie presenció desde las gradas la victoria por 1-0 de Escocia sobre Haití, un triunfo que desató la celebración de miles de integrantes de la denominada Tartan Army, la fiel afición del combinado escocés.

Sin embargo, la alegría se transformó en tristeza pocos días después. Donny falleció repentinamente por causas naturales mientras se encontraba en el hotel donde se hospedaba durante su estancia en Estados Unidos.

Técnico de Escocia se pronuncia tras muerte de aficionado

La noticia conmovió profundamente a Escocia y provocó numerosas muestras de solidaridad hacia sus familiares y amigos. El seleccionador nacional, Steve Clarke, expresó públicamente sus condolencias y destacó el compromiso de aficionados como Strathie, quienes acompañan al equipo sin importar las distancias ni el tiempo de espera.

El homenaje más conmovedor llegó durante el siguiente partido de Escocia en el Mundial. Cuando el reloj marcó el minuto 76, en alusión a la edad que tenía Donny al momento de su fallecimiento, miles de aficionados se pusieron de pie para brindarle una emotiva ovación.

Entre aplausos, cánticos y el sonido de las tradicionales gaitas escocesas, la Tartan Army recordó a uno de sus integrantes más fieles. Durante varios segundos, el estadio se convirtió en un tributo a un hombre que dedicó gran parte de su vida a seguir a su selección.

La historia de Donny Strathie trascendió el resultado de un partido y dejó una imagen difícil de olvidar. Su viaje terminó de manera inesperada, pero el cariño de toda una afición hizo que su presencia siguiera acompañando a Escocia en el escenario más importante del futbol mundial.

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