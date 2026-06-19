Viajó para cumplir el sueño de ver a Escocia en el Mundial y murió días después

 Aficionado muere repentinamente tras cumplir debut Escocia
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03 Brazil Brazil Haiti Haiti 00
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Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Ranking of third-placed teams
Netherlands Portugal Belgium Brazil
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
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Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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Finalizado
Switzerland SWI
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Canada CAN
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
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19/06 18:30 HS
Haiti HAI
90+
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
3
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Viajó para cumplir el sueño de ver a Escocia en el Mundial y murió días después

por Oliver Paniagua
l hincha escocés que murió tras cumplir su sueño mundialista., Redes sociales.
l hincha escocés que murió tras cumplir su sueño mundialista. / FOTO: Redes sociales.

Aficionado muere repentinamente tras cumplir su sueño de ver a Escocia en el Mundial 2026.

La pasión por el futbol llevó a Donny Strathie a recorrer miles de kilómetros para cumplir un anhelo que había esperado durante casi tres décadas. A sus 76 años, el aficionado escocés viajó a Estados Unidos con la ilusión de volver a ver a su selección disputar una Copa del Mundo, algo que no ocurría desde 1998.

El sueño finalmente se hizo realidad en Boston, donde Strathie presenció desde las gradas la victoria por 1-0 de Escocia sobre Haití, un triunfo que desató la celebración de miles de integrantes de la denominada Tartan Army, la fiel afición del combinado escocés.

Sin embargo, la alegría se transformó en tristeza pocos días después. Donny falleció repentinamente por causas naturales mientras se encontraba en el hotel donde se hospedaba durante su estancia en Estados Unidos.

Técnico de Escocia se pronuncia tras muerte de aficionado 

La noticia conmovió profundamente a Escocia y provocó numerosas muestras de solidaridad hacia sus familiares y amigos. El seleccionador nacional, Steve Clarke, expresó públicamente sus condolencias y destacó el compromiso de aficionados como Strathie, quienes acompañan al equipo sin importar las distancias ni el tiempo de espera.

El homenaje más conmovedor llegó durante el siguiente partido de Escocia en el Mundial. Cuando el reloj marcó el minuto 76, en alusión a la edad que tenía Donny al momento de su fallecimiento, miles de aficionados se pusieron de pie para brindarle una emotiva ovación.

Entre aplausos, cánticos y el sonido de las tradicionales gaitas escocesas, la Tartan Army recordó a uno de sus integrantes más fieles. Durante varios segundos, el estadio se convirtió en un tributo a un hombre que dedicó gran parte de su vida a seguir a su selección.

La historia de Donny Strathie trascendió el resultado de un partido y dejó una imagen difícil de olvidar. Su viaje terminó de manera inesperada, pero el cariño de toda una afición hizo que su presencia siguiera acompañando a Escocia en el escenario más importante del futbol mundial.

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