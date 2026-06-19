Emma Coronel reaparece y su look desata furor tras victoria de México en el Mundial 2026

La esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán sorprendió a sus seguidores al celebrar la victoria de México con un llamativo atuendo. Las imágenes no tardaron en viralizarse y provocaron todo tipo de reacciones en redes sociales.

La victoria de México frente a Corea del Sur no solo desató celebraciones entre los aficionados del futbol, también provocó reacciones de diversas figuras públicas que mostraron su respaldo al conjunto dirigido por Javier Aguirre. Una de ellas fue Emma Coronel Aispuro, quien reapareció en sus redes sociales para compartir cómo vivió el triunfo del combinado mexicano.

La modelo e influencer mostró su apoyo al Tricolor con una fotografía donde aparece vistiendo la camiseta oficial de la selección nacional, acompañada de un look casual que generó numerosos comentarios entre sus seguidores.

El atuendo que causó sensación

A través de sus historias de Instagram, Emma Coronel compartió una imagen donde aparece utilizando una playera negra de la Selección Mexicana combinada con jeans ajustados.

La influencer optó por un estilo relajado, aunque con un toque moderno que llamó la atención de sus seguidores. Muchos usuarios destacaron la manera en que adaptó la camiseta deportiva a su estilo personal, mientras que otros elogiaron su apariencia física.

Emma Coronel - Redes sociales

Horas más tarde también compartió imágenes desde un restaurante donde siguió el encuentro entre México y Corea del Sur, dejando claro que estuvo pendiente del desempeño del equipo nacional durante uno de los partidos más importantes de la fase de grupos.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Mientras algunos seguidores celebraron verla apoyar al combinado mexicano, otros abrieron nuevamente el debate sobre la popularidad que mantiene la figura pública años después de los problemas judiciales que enfrentó junto a su esposo.

¿Quién es Emma Coronel?

Emma Coronel Aispuro nació en California, Estados Unidos, y posee nacionalidad mexicana y estadounidense. Alcanzó notoriedad internacional tras contraer matrimonio con Joaquín "El Chapo" Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa.

Antes de convertirse en una figura mediática participó en concursos de belleza locales, destacando en certámenes realizados en el norte de México.

Emma Coronel - Redes sociales

En los últimos años ha buscado construir una imagen propia en redes sociales y en el mundo del entretenimiento. Actualmente comparte contenido relacionado con moda, viajes, estilo de vida y eventos sociales, acumulando millones de seguidores en distintas plataformas.

Su regreso a la vida pública

Tras recuperar su libertad en Estados Unidos, Emma Coronel ha incrementado gradualmente su presencia pública. Ha participado en eventos sociales, colaboraciones comerciales y actividades vinculadas al mundo de la moda.

Cada una de sus publicaciones suele generar una gran cantidad de comentarios, convirtiéndola en una de las figuras más observadas dentro del entretenimiento latinoamericano.

Su reciente aparición durante las celebraciones por el triunfo de México volvió a demostrar el interés que despierta entre el público y cómo cualquier imagen compartida en sus redes puede convertirse rápidamente en tema de conversación.

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