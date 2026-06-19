Emma Coronel reaparece y su look desata furor tras victoria de México en el Mundial 2026

 Emma Coronel desata furor con su look tras triunfo de México 2026
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00 Scotland Scotland Morocco Morocco 01
90:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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USA Australia Turkey Paraguay
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
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Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
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Argentina Austria Jordan Algeria
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Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
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England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Netherlands Portugal Belgium Brazil
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
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18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
90+
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Emma Coronel reaparece y su look desata furor tras victoria de México en el Mundial 2026

por Sandy Sandoval
Emma Coronel, Redes sociales
Emma Coronel / FOTO: Redes sociales

La esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán sorprendió a sus seguidores al celebrar la victoria de México con un llamativo atuendo. Las imágenes no tardaron en viralizarse y provocaron todo tipo de reacciones en redes sociales.

La victoria de México frente a Corea del Sur no solo desató celebraciones entre los aficionados del futbol, también provocó reacciones de diversas figuras públicas que mostraron su respaldo al conjunto dirigido por Javier Aguirre. Una de ellas fue Emma Coronel Aispuro, quien reapareció en sus redes sociales para compartir cómo vivió el triunfo del combinado mexicano. 

La modelo e influencer mostró su apoyo al Tricolor con una fotografía donde aparece vistiendo la camiseta oficial de la selección nacional, acompañada de un look casual que generó numerosos comentarios entre sus seguidores.

El atuendo que causó sensación

A través de sus historias de Instagram, Emma Coronel compartió una imagen donde aparece utilizando una playera negra de la Selección Mexicana combinada con jeans ajustados.

La influencer optó por un estilo relajado, aunque con un toque moderno que llamó la atención de sus seguidores. Muchos usuarios destacaron la manera en que adaptó la camiseta deportiva a su estilo personal, mientras que otros elogiaron su apariencia física.

Foto embed
Emma Coronel - Redes sociales

Horas más tarde también compartió imágenes desde un restaurante donde siguió el encuentro entre México y Corea del Sur, dejando claro que estuvo pendiente del desempeño del equipo nacional durante uno de los partidos más importantes de la fase de grupos.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Mientras algunos seguidores celebraron verla apoyar al combinado mexicano, otros abrieron nuevamente el debate sobre la popularidad que mantiene la figura pública años después de los problemas judiciales que enfrentó junto a su esposo.

¿Quién es Emma Coronel?

Emma Coronel Aispuro nació en California, Estados Unidos, y posee nacionalidad mexicana y estadounidense. Alcanzó notoriedad internacional tras contraer matrimonio con Joaquín "El Chapo" Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa.

Antes de convertirse en una figura mediática participó en concursos de belleza locales, destacando en certámenes realizados en el norte de México.

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Emma Coronel - Redes sociales

En los últimos años ha buscado construir una imagen propia en redes sociales y en el mundo del entretenimiento. Actualmente comparte contenido relacionado con moda, viajes, estilo de vida y eventos sociales, acumulando millones de seguidores en distintas plataformas.

Su regreso a la vida pública

Tras recuperar su libertad en Estados Unidos, Emma Coronel ha incrementado gradualmente su presencia pública. Ha participado en eventos sociales, colaboraciones comerciales y actividades vinculadas al mundo de la moda.

Cada una de sus publicaciones suele generar una gran cantidad de comentarios, convirtiéndola en una de las figuras más observadas dentro del entretenimiento latinoamericano.

Su reciente aparición durante las celebraciones por el triunfo de México volvió a demostrar el interés que despierta entre el público y cómo cualquier imagen compartida en sus redes puede convertirse rápidamente en tema de conversación.

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