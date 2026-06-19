EN VIVO. Minuto a minuto del Estados Unidos vs. Australia

Sigue aquí todas las incidencias en directo del Estados Unidos vs Australia, minuto a minuto.
Estados Unidos y Australia se enfrentan en uno de los duelos más atractivos de la segunda jornada del Grupo D del Mundial 2026, en un partido que se disputará en la ciudad de Seattle. Ambos combinados llegan con paso un debut perfecto tras una primera fecha convincente, lo que convierte este choque en una auténtica batalla por el liderato del grupo y por un posible pase anticipado a los dieciseisavos de final.
El conjunto estadounidense arrancó el torneo con una contundente victoria 4-1 sobre Paraguay, mostrando una ofensiva poderosa y gran ritmo de juego, mientras que Australia sorprendió al imponerse 2-0 ante Turquía con orden táctico y eficacia. Con ambos equipos en gran forma, el ganador de este encuentro quedará muy cerca de asegurar su clasificación, elevando la tensión de un duelo que puede marcar el rumbo del Grupo D.
Minuto a minuto del Estados Unidos vs. Australia
Incidencias del partido
Goles
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11'C. Burgess (o.g.) (1 - 0)
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43'A. Freeman (2 - 0)
Tarjetas
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16'J. Bos - tarjeta amarilla
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32'A. Circati - tarjeta amarilla
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56'A. Robinson - tarjeta amarilla
Entre sí
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15/10USA 2 - 1 Australia
Friendlies | Finalizado
Últimos de USA
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13/06USA 4 - 1 Paraguay
World Cup | Finalizado
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06/06USA 1 - 2 Germany
Friendlies | Finalizado
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31/05USA 3 - 2 Senegal
Friendlies | Finalizado
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01/04USA 0 - 2 Portugal
Friendlies | Finalizado
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28/03USA 2 - 5 Belgium
Friendlies | Finalizado
Últimos de Australia
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14/06Australia 2 - 0 Turkey
World Cup | Finalizado
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06/06Switzerland 1 - 1 Australia
Friendlies | Finalizado
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31/05Mexico 1 - 0 Australia
Friendlies | Finalizado
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31/03Australia 5 - 1 Curacao
Fifa Series - Group Stage | Finalizado
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27/03Australia 1 - 0 Cameroon
Fifa Series - Group Stage | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Matthew Freese
- Alexander Freeman
- Chris Richards
- Tim Ream
- Sergiño Dest
- Weston McKennie
- Tyler Adams
- Malik Tillman
- Antonee Robinson
- Folarin Balogun
- Ricardo Pepi
- Patrick Beach
- Jacob Italiano
- Alessandro Circati
- Harry Souttar
- Cameron Burgess
- Jordan Bos
- Mathew Leckie
- Aiden O'Neill
- Paul Okon-Engstler
- Nishan Velupillay
- Mohamed Touré