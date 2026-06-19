EN VIVO. Minuto a minuto del Estados Unidos vs. Australia

 Resultado Estados Unidos-Australia - Grupo D Mundial 2026
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
02 USA USA Australia Australia 00
62:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Netherlands Portugal Belgium Brazil
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
61
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

EN VIVO. Minuto a minuto del Estados Unidos vs. Australia

por Christoper Chang
Estados Unidos vs. Australia - Grupo D Mundial 2026 - Emisoras Unidas
Estados Unidos vs. Australia - Grupo D Mundial 2026 / FOTO: Emisoras Unidas

Sigue aquí todas las incidencias en directo del Estados Unidos vs Australia, minuto a minuto.

Estados Unidos y Australia se enfrentan en uno de los duelos más atractivos de la segunda jornada del Grupo D del Mundial 2026, en un partido que se disputará en la ciudad de Seattle. Ambos combinados llegan con paso un debut perfecto tras una primera fecha convincente, lo que convierte este choque en una auténtica batalla por el liderato del grupo y por un posible pase anticipado a los dieciseisavos de final.

El conjunto estadounidense arrancó el torneo con una contundente victoria 4-1 sobre Paraguay, mostrando una ofensiva poderosa y gran ritmo de juego, mientras que Australia sorprendió al imponerse 2-0 ante Turquía con orden táctico y eficacia. Con ambos equipos en gran forma, el ganador de este encuentro quedará muy cerca de asegurar su clasificación, elevando la tensión de un duelo que puede marcar el rumbo del Grupo D.

Minuto a minuto del Estados Unidos vs. Australia

Worldcup | World Cup - World ChampionshipWorldcup | World Cup - World Championship
USA
Sistema: 3-5-2
Minuto: 61'
2 - 0
19/06/2026 - 13:00
Actualizar marcador
Australia
Sistema: 5-4-1
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 2
Árbitro
Felix Zwayer, Germany

Incidencias del partido

11'
goal
Gol de C. Burgess (o.g.). USA deja el marcador 1 - 0
16'
card
J. Bos ve tarjeta amarilla
32'
card
A. Circati ve tarjeta amarilla
43'
goal
Gol de A. Freeman. USA deja el marcador 2 - 0
46'
cambio
Cambio en Australia: C. Burgess por J. Geria
46'
cambio
Cambio en Australia: N. Velupillay por C. Metcalfe
46'
cambio
Cambio en Australia: M. Toure por N. Irankunda
56'
card
A. Robinson ve tarjeta amarilla
61'
cambio
Cambio en Australia: M. Leckie por C. Volpato

Goles

  • 11'
    Gol
    C. Burgess (o.g.) (1 - 0)
  • 43'
    Gol
    A. Freeman (2 - 0)

Tarjetas

  • 16'
    Tarjeta
    J. Bos - tarjeta amarilla
  • 32'
    Tarjeta
    A. Circati - tarjeta amarilla
  • 56'
    Tarjeta
    A. Robinson - tarjeta amarilla

Entre sí

  • 15/10
    USA
    USA 2 - 1 Australia
    Friendlies | Finalizado

Últimos de USA

  • 13/06
    USA
    USA 4 - 1 Paraguay
    World Cup | Finalizado
  • 06/06
    USA
    USA 1 - 2 Germany
    Friendlies | Finalizado
  • 31/05
    USA
    USA 3 - 2 Senegal
    Friendlies | Finalizado
  • 01/04
    USA
    USA 0 - 2 Portugal
    Friendlies | Finalizado
  • 28/03
    USA
    USA 2 - 5 Belgium
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Australia

  • 14/06
    Australia
    Australia 2 - 0 Turkey
    World Cup | Finalizado
  • 06/06
    Switzerland
    Switzerland 1 - 1 Australia
    Friendlies | Finalizado
  • 31/05
    Mexico
    Mexico 1 - 0 Australia
    Friendlies | Finalizado
  • 31/03
    Australia
    Australia 5 - 1 Curacao
    Fifa Series - Group Stage | Finalizado
  • 27/03
    Australia
    Australia 1 - 0 Cameroon
    Fifa Series - Group Stage | Finalizado

Estadísticas generales

USA
Australia
6
Tiros de esquina
2
14
Saques de banda
11
10
Tiros libres
9
3
Saques de meta
4
0
Penal
0
0
Cambio
3
86
Ataques
42
51
Ataques peligrosos
17
2
Remates al arco
1
8
Remates desviados
1
10
Remates totales
2
2
Remates a puerta
1
2
Remates fuera
1
6
Remates bloqueados
0
8
Remates dentro del área
2
2
Remates fuera del área
0
9
Faltas
10
70%
Posesión
30%
1
Tarjetas amarillas
2
1
Atajadas
1
400
Pases totales
167
357
Pases precisos
111

Alineaciones

USA
  • Matthew Freese
  • Alexander Freeman
  • Chris Richards
  • Tim Ream
  • Sergiño Dest
  • Weston McKennie
  • Tyler Adams
  • Malik Tillman
  • Antonee Robinson
  • Folarin Balogun
  • Ricardo Pepi
Australia
  • Patrick Beach
  • Jacob Italiano
  • Alessandro Circati
  • Harry Souttar
  • Cameron Burgess
  • Jordan Bos
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