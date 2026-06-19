EN VIVO. Minuto a minuto del Estados Unidos vs. Australia

Sigue aquí todas las incidencias en directo del Estados Unidos vs Australia, minuto a minuto.

Estados Unidos y Australia se enfrentan en uno de los duelos más atractivos de la segunda jornada del Grupo D del Mundial 2026, en un partido que se disputará en la ciudad de Seattle. Ambos combinados llegan con paso un debut perfecto tras una primera fecha convincente, lo que convierte este choque en una auténtica batalla por el liderato del grupo y por un posible pase anticipado a los dieciseisavos de final.

El conjunto estadounidense arrancó el torneo con una contundente victoria 4-1 sobre Paraguay, mostrando una ofensiva poderosa y gran ritmo de juego, mientras que Australia sorprendió al imponerse 2-0 ante Turquía con orden táctico y eficacia. Con ambos equipos en gran forma, el ganador de este encuentro quedará muy cerca de asegurar su clasificación, elevando la tensión de un duelo que puede marcar el rumbo del Grupo D.

Minuto a minuto del Estados Unidos vs. Australia

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship USA Sistema: 3-5-2 Minuto: 61' 2 - 0 Actualizar marcador Australia Sistema: 5-4-1 Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 2 Árbitro Felix Zwayer, Germany Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido 11' Gol de C. Burgess (o.g.). USA deja el marcador 1 - 0 16' J. Bos ve tarjeta amarilla 32' A. Circati ve tarjeta amarilla 43' Gol de A. Freeman. USA deja el marcador 2 - 0 46' Cambio en Australia: C. Burgess por J. Geria 46' Cambio en Australia: N. Velupillay por C. Metcalfe 46' Cambio en Australia: M. Toure por N. Irankunda 56' A. Robinson ve tarjeta amarilla 61' Cambio en Australia: M. Leckie por C. Volpato Goles 11' C. Burgess (o.g.) (1 - 0)

43' A. Freeman (2 - 0) Tarjetas 16' J. Bos - tarjeta amarilla

32' A. Circati - tarjeta amarilla

56' A. Robinson - tarjeta amarilla Entre sí 15/10 USA 2 - 1 Australia

Friendlies | Finalizado Últimos de USA 13/06 USA 4 - 1 Paraguay

World Cup | Finalizado

06/06 USA 1 - 2 Germany

Friendlies | Finalizado

31/05 USA 3 - 2 Senegal

Friendlies | Finalizado

01/04 USA 0 - 2 Portugal

Friendlies | Finalizado

28/03 USA 2 - 5 Belgium

Friendlies | Finalizado Últimos de Australia 14/06 Australia 2 - 0 Turkey

World Cup | Finalizado

06/06 Switzerland 1 - 1 Australia

Friendlies | Finalizado

31/05 Mexico 1 - 0 Australia

Friendlies | Finalizado

31/03 Australia 5 - 1 Curacao

Fifa Series - Group Stage | Finalizado

27/03 Australia 1 - 0 Cameroon

Fifa Series - Group Stage | Finalizado Estadísticas generales USA Australia 6 Tiros de esquina 2 14 Saques de banda 11 10 Tiros libres 9 3 Saques de meta 4 0 Penal 0 0 Cambio 3 86 Ataques 42 51 Ataques peligrosos 17 2 Remates al arco 1 8 Remates desviados 1 10 Remates totales 2 2 Remates a puerta 1 2 Remates fuera 1 6 Remates bloqueados 0 8 Remates dentro del área 2 2 Remates fuera del área 0 9 Faltas 10 70% Posesión 30% 1 Tarjetas amarillas 2 1 Atajadas 1 400 Pases totales 167 357 Pases precisos 111 Alineaciones USA USA Matthew Freese

Alexander Freeman

Chris Richards

Tim Ream

Sergiño Dest

Weston McKennie

Tyler Adams

Malik Tillman

Antonee Robinson

Folarin Balogun

Ricardo Pepi Australia Australia Patrick Beach

Jacob Italiano

Alessandro Circati

Harry Souttar

Cameron Burgess

Jordan Bos

Mathew Leckie

Aiden O'Neill

Paul Okon-Engstler

Nishan Velupillay

Mohamed Touré

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