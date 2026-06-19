Fátima Bosch genera debate tras comentario sobre Cristiano Ronaldo y Messi

 Fátima Bosch se decanta por Cristiano Ronaldo
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00 Scotland Scotland Morocco Morocco 01
90:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
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New Zealand Iran Belgium Egypt
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Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Netherlands Portugal Belgium Brazil
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
90+
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Fátima Bosch genera debate tras comentario sobre Cristiano Ronaldo y Messi

por Oliver Paniagua
Fátima Bosch genera debate viral tras comentario sobre Messi y Cristiano Ronaldo., Redes sociales.
Fátima Bosch genera debate viral tras comentario sobre Messi y Cristiano Ronaldo. / FOTO: Redes sociales.

La tajante postura de Fátima Bosch sobre Cristiano Ronaldo y Messi que se volvió viral.

Fátima Bosch desató una ola de reacciones durante su más reciente visita a Oaxaca, el corazón cultural de México, luego de que en medio de su participación pública desviara brevemente su discurso para abordar uno de los debates más recurrentes del futbol internacional: la comparación entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Foto embed
Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

Durante su intervención ante el público, la Miss Universo lanzó una pregunta directa que encendió el momento: "¿Quién es mejor, Cristiano o Messi? Pero justifiquen su respuesta como examen", exclamó, generando sorpresa entre los asistentes.

En medio de las respuestas del público, Bosch respondió a uno de los presentes con una frase que fue interpretada como una valoración personal del eterno debate futbolístico: "Tienes tus pensamientos claros y decisivos", le dijo inicialmente.

Sin embargo, posteriormente añadió una declaración que rápidamente se volvió viral:

Claro que nadie es mejor que nadie, bueno solo Cristiano es mejor que Messi, pero en todo lo demás, claro", concluyó entre risas y reacciones del público.

El breve clip del momento comenzó a circular en redes sociales pocas horas después de su difusión, generando nuevamente la discusión entre seguidores del delantero portugués y del capitán argentino, reavivando uno de los debates más intensos del deporte moderno.

Sobre su visita a Oaxaca 

Más allá de la polémica, durante su visita Fátima Bosch también aprovechó para resaltar el valor cultural de Oaxaca, destacando su importancia dentro de México.

Oaxaca es el corazón cultural de México", afirmó, subrayando la riqueza histórica, las tradiciones, la gastronomía, las artesanías y la calidez de su gente. Sus palabras reforzaron la imagen del estado como uno de los destinos más emblemáticos del país, reconocido por su diversidad cultural y el impacto que deja en cada visitante.

Etiquetas
Cristiano RonaldoLionel MessiOaxacaCultura mexicanaDestacadasFátima Boschdebate futbolístico

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