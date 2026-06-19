Fátima Bosch genera debate tras comentario sobre Cristiano Ronaldo y Messi

La tajante postura de Fátima Bosch sobre Cristiano Ronaldo y Messi que se volvió viral.

Fátima Bosch desató una ola de reacciones durante su más reciente visita a Oaxaca, el corazón cultural de México, luego de que en medio de su participación pública desviara brevemente su discurso para abordar uno de los debates más recurrentes del futbol internacional: la comparación entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

Durante su intervención ante el público, la Miss Universo lanzó una pregunta directa que encendió el momento: "¿Quién es mejor, Cristiano o Messi? Pero justifiquen su respuesta como examen", exclamó, generando sorpresa entre los asistentes.

En medio de las respuestas del público, Bosch respondió a uno de los presentes con una frase que fue interpretada como una valoración personal del eterno debate futbolístico: "Tienes tus pensamientos claros y decisivos", le dijo inicialmente.

Sin embargo, posteriormente añadió una declaración que rápidamente se volvió viral:

Claro que nadie es mejor que nadie, bueno solo Cristiano es mejor que Messi, pero en todo lo demás, claro", concluyó entre risas y reacciones del público.

El breve clip del momento comenzó a circular en redes sociales pocas horas después de su difusión, generando nuevamente la discusión entre seguidores del delantero portugués y del capitán argentino, reavivando uno de los debates más intensos del deporte moderno.

Sobre su visita a Oaxaca

Más allá de la polémica, durante su visita Fátima Bosch también aprovechó para resaltar el valor cultural de Oaxaca, destacando su importancia dentro de México.

Oaxaca es el corazón cultural de México", afirmó, subrayando la riqueza histórica, las tradiciones, la gastronomía, las artesanías y la calidez de su gente. Sus palabras reforzaron la imagen del estado como uno de los destinos más emblemáticos del país, reconocido por su diversidad cultural y el impacto que deja en cada visitante.

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