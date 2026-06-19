El gesto del jugador de Catar tras brutal lesión que sufrió Ismaël Koné en Mundial 2026

 Jugador de Catar reacciona ante lesión de Ismaël Koné
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00 Scotland Scotland Morocco Morocco 01
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Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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USA Australia Turkey Paraguay
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England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
90+
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
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27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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El gesto del jugador de Catar tras brutal lesión que sufrió Ismaël Koné en Mundial 2026

por Sandy Sandoval
Ismaël Koné jugador Canadá, Redes sociales
Ismaël Koné jugador Canadá / FOTO: Redes sociales

Tras la grave lesión que sufrió el canadiense Ismaël Koné, el jugador de Catar responsable de la acción protagonizó un gesto que está dando la vuelta al mundo y mostrando el lado más humano del futbol.

El Mundial 2026 vivió uno de sus momentos más dramáticos durante el encuentro entre Canadá y Catar disputado en Vancouver. Lo que comenzó como una contundente victoria canadiense terminó marcado por una escena que estremeció a jugadores, aficionados y cuerpos técnicos cuando Ismaël Koné sufrió una grave fractura en la pierna izquierda tras una entrada del mediocampista catarí Assim Madibo.

La lesión fue tan impactante que incluso la transmisión internacional evitó repetir las imágenes. El silencio se apoderó del estadio mientras médicos ingresaban de inmediato para atender al futbolista canadiense, quien tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla y ser trasladado de urgencia a un hospital.

Una jugada que cambió el partido

La acción ocurrió al minuto 50, cuando Canadá ya dominaba ampliamente el marcador.

Madibo llegó tarde a una disputa del balón y terminó impactando la pierna de Koné. La gravedad de la lesión fue evidente de inmediato, por lo que el árbitro no dudó en mostrar la tarjeta roja directa al futbolista catarí.

Jugadores de ambos equipos reaccionaron con evidente preocupación. Varios se llevaron las manos a la cabeza al observar la posición antinatural en la que quedó la pierna del canadiense.

El seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, reveló posteriormente que el sonido de la fractura pudo escucharse incluso desde el banquillo.

"Desde nuestra zona se escuchó claramente. Fue un momento muy difícil para todos", explicó el técnico tras el encuentro.

¿Quién es Ismaël Koné?

Ismaël Koné es considerado una de las grandes figuras de la nueva generación del futbol canadiense.

Nacido en Costa de Marfil y criado en Canadá, el mediocampista se ha convertido en una pieza fundamental para su selección gracias a su capacidad física, visión de juego y despliegue en el centro del campo.

Su crecimiento internacional comenzó a llamar la atención durante la Copa Mundial de 2022 y posteriormente dio el salto al futbol europeo, consolidándose como uno de los jugadores más importantes del proyecto canadiense rumbo a los próximos años.

Por ello, la noticia de que su participación en el torneo terminó abruptamente generó enorme tristeza entre los aficionados.

El gesto que conmovió al mundo

Sin embargo, más allá de la gravedad de la lesión, una acción posterior de Assim Madibo ha sido ampliamente reconocida.

Según confirmó Jesse Marsch, el futbolista catarí acudió personalmente al vestuario canadiense para disculparse con Koné y mostrarle su apoyo tras lo ocurrido.

Foto embed
Jugador Canadá - Redes sociales

Lejos de intentar justificar la jugada, Madibo expresó su preocupación por el estado del mediocampista y lamentó profundamente las consecuencias de la acción.

El gesto fue valorado por varios integrantes de la selección canadiense, quienes reconocieron que se trató de una situación accidental dentro de un partido de alta intensidad.

Aunque la frustración por la lesión sigue presente, la actitud del jugador catarí ayudó a rebajar la tensión generada por el incidente.

Canadá dedica la victoria a su compañero

La reacción emocional de los futbolistas canadienses fue inmediata. Tras el ingreso de Nathan Saliba en sustitución de Koné, el mediocampista marcó uno de los goles de la goleada canadiense y dedicó la anotación a su compañero lesionado.

Durante la celebración levantó la camiseta de Koné y realizó con sus manos el número ocho, dorsal utilizado por el mediocampista.

Al finalizar el encuentro, varios jugadores visitaron el hospital para acompañarlo, entre ellos Moïse Bombito, quien compartió imágenes del momento en sus redes sociales.

"Somos una familia y estaremos con él en cada paso de su recuperación", señalaron integrantes del plantel.

Una baja sensible para Canadá

Jesse Marsch confirmó que Koné deberá someterse a una cirugía en los próximos días y que quedó descartado para el resto del campeonato.

La noticia representa un duro golpe para Canadá, que llegaba al torneo con grandes expectativas y veía en el mediocampista a uno de sus líderes dentro del campo.

El entrenador comparó la situación con la lesión sufrida por Tajon Buchanan durante la Copa América y reconoció que el vestuario quedó profundamente afectado.

"No existe reemplazo para un jugador como Ismaël. Es una parte fundamental del corazón de este equipo", afirmó.

Aunque la imagen de la lesión será recordada como una de las más impactantes del torneo, el gesto posterior de Assim Madibo también ha generado una ola de comentarios positivos.

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