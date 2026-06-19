El gesto del jugador de Catar tras brutal lesión que sufrió Ismaël Koné en Mundial 2026

Tras la grave lesión que sufrió el canadiense Ismaël Koné, el jugador de Catar responsable de la acción protagonizó un gesto que está dando la vuelta al mundo y mostrando el lado más humano del futbol.

El Mundial 2026 vivió uno de sus momentos más dramáticos durante el encuentro entre Canadá y Catar disputado en Vancouver. Lo que comenzó como una contundente victoria canadiense terminó marcado por una escena que estremeció a jugadores, aficionados y cuerpos técnicos cuando Ismaël Koné sufrió una grave fractura en la pierna izquierda tras una entrada del mediocampista catarí Assim Madibo.

La lesión fue tan impactante que incluso la transmisión internacional evitó repetir las imágenes. El silencio se apoderó del estadio mientras médicos ingresaban de inmediato para atender al futbolista canadiense, quien tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla y ser trasladado de urgencia a un hospital.

Una jugada que cambió el partido

La acción ocurrió al minuto 50, cuando Canadá ya dominaba ampliamente el marcador.

Madibo llegó tarde a una disputa del balón y terminó impactando la pierna de Koné. La gravedad de la lesión fue evidente de inmediato, por lo que el árbitro no dudó en mostrar la tarjeta roja directa al futbolista catarí.

Jugadores de ambos equipos reaccionaron con evidente preocupación. Varios se llevaron las manos a la cabeza al observar la posición antinatural en la que quedó la pierna del canadiense.

El seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, reveló posteriormente que el sonido de la fractura pudo escucharse incluso desde el banquillo.

"Desde nuestra zona se escuchó claramente. Fue un momento muy difícil para todos", explicó el técnico tras el encuentro.

¿Quién es Ismaël Koné?

Ismaël Koné es considerado una de las grandes figuras de la nueva generación del futbol canadiense.

Nacido en Costa de Marfil y criado en Canadá, el mediocampista se ha convertido en una pieza fundamental para su selección gracias a su capacidad física, visión de juego y despliegue en el centro del campo.

Su crecimiento internacional comenzó a llamar la atención durante la Copa Mundial de 2022 y posteriormente dio el salto al futbol europeo, consolidándose como uno de los jugadores más importantes del proyecto canadiense rumbo a los próximos años.

Por ello, la noticia de que su participación en el torneo terminó abruptamente generó enorme tristeza entre los aficionados.

El gesto que conmovió al mundo

Sin embargo, más allá de la gravedad de la lesión, una acción posterior de Assim Madibo ha sido ampliamente reconocida.

Según confirmó Jesse Marsch, el futbolista catarí acudió personalmente al vestuario canadiense para disculparse con Koné y mostrarle su apoyo tras lo ocurrido.

Jugador Canadá - Redes sociales

Lejos de intentar justificar la jugada, Madibo expresó su preocupación por el estado del mediocampista y lamentó profundamente las consecuencias de la acción.

El gesto fue valorado por varios integrantes de la selección canadiense, quienes reconocieron que se trató de una situación accidental dentro de un partido de alta intensidad.

Aunque la frustración por la lesión sigue presente, la actitud del jugador catarí ayudó a rebajar la tensión generada por el incidente.

Canadá dedica la victoria a su compañero

La reacción emocional de los futbolistas canadienses fue inmediata. Tras el ingreso de Nathan Saliba en sustitución de Koné, el mediocampista marcó uno de los goles de la goleada canadiense y dedicó la anotación a su compañero lesionado.

Durante la celebración levantó la camiseta de Koné y realizó con sus manos el número ocho, dorsal utilizado por el mediocampista.

Al finalizar el encuentro, varios jugadores visitaron el hospital para acompañarlo, entre ellos Moïse Bombito, quien compartió imágenes del momento en sus redes sociales.

"Somos una familia y estaremos con él en cada paso de su recuperación", señalaron integrantes del plantel.

Una baja sensible para Canadá

Jesse Marsch confirmó que Koné deberá someterse a una cirugía en los próximos días y que quedó descartado para el resto del campeonato.

La noticia representa un duro golpe para Canadá, que llegaba al torneo con grandes expectativas y veía en el mediocampista a uno de sus líderes dentro del campo.

El entrenador comparó la situación con la lesión sufrida por Tajon Buchanan durante la Copa América y reconoció que el vestuario quedó profundamente afectado.

"No existe reemplazo para un jugador como Ismaël. Es una parte fundamental del corazón de este equipo", afirmó.

Aunque la imagen de la lesión será recordada como una de las más impactantes del torneo, el gesto posterior de Assim Madibo también ha generado una ola de comentarios positivos.

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