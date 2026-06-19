Haití y la petición que ya supera las 100 mil firmas tras la derrota contra Escocia

Aficionados haitianos exigen a la FIFA revisar varias decisiones arbitrales del partido debut en el Mundial 2026.

La derrota de Haití frente a Escocia en su debut en el Mundial 2026 sigue generando repercusiones fuera de la cancha. Mientras la selección caribeña ya prepara su siguiente desafío ante Brasil, miles de aficionados han trasladado su inconformidad a internet con una campaña que ha logrado un alcance inesperado.

Una petición dirigida a la FIFA y a la Comisión de Árbitros superó las cien mil firmas en apenas unos días, impulsada por seguidores haitianos que consideran que varias decisiones arbitrales influyeron en el resultado del encuentro que terminó con victoria escocesa por 1-0.

El reclamo se centra principalmente en dos posibles penaltis que, según los promotores de la iniciativa, no fueron sancionados para Haití ni revisados adecuadamente por el VAR durante el partido disputado en Boston. También cuestionan otras acciones disciplinarias ocurridas durante el encuentro.

La petición fue impulsada por el escritor y humorista de Haití, James Fleurissaint, y solicita una revisión exhaustiva de la actuación arbitral, argumentando que algunas decisiones "influyeron profundamente en el desarrollo del partido y en el resultado final".

Lo que comenzó como una reacción de frustración tras el pitazo final se transformó rápidamente en un fenómeno viral. Distintos reportes señalan que la campaña ya rebasó ampliamente las seis cifras y continúa sumando adhesiones de aficionados dentro y fuera de Haití.

La controversia contrasta con la imagen competitiva que dejó la selección de Haití en su regreso a una Copa del Mundo después de 52 años. Aunque cayó por la mínima ante Escocia, el conjunto dirigido por Sébastien Migné compitió de igual a igual durante gran parte del encuentro y recibió elogios por su organización y entrega.

Ahora, mientras la FIFA no ha dado señales de que vaya a reabrir el caso, Haití deberá centrar su atención en el terreno de juego. Sin embargo, la movilización de sus aficionados ya se ha convertido en una de las historias más llamativas de los primeros días del Mundial 2026. De hecho, varios medios de comunicación internacionales han hecho eco en este curioso y peculiar caso.

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