Haití y la petición que ya supera las 100 mil firmas tras la derrota contra Escocia

 Haití: Petición con más de 100 mil firmas tras derrota
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02 USA USA Australia Australia 00
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Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
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Ranking of third-placed teams
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POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
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Mexico MEX
18/06 19:00 HS
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Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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Bosnia & Herzegovina BHO
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Canada CAN
18/06 16:00 HS
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Finalizado
Switzerland SWI
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Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
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19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
61
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Haití y la petición que ya supera las 100 mil firmas tras la derrota contra Escocia

por Amilcar Avila
Acción de juego entre Haití y Escocia en Mundial 2026
Acción de juego entre Haití y Escocia en Mundial 2026 / FOTO: EFE

Aficionados haitianos exigen a la FIFA revisar varias decisiones arbitrales del partido debut en el Mundial 2026.

La derrota de Haití frente a Escocia en su debut en el Mundial 2026 sigue generando repercusiones fuera de la cancha. Mientras la selección caribeña ya prepara su siguiente desafío ante Brasil, miles de aficionados han trasladado su inconformidad a internet con una campaña que ha logrado un alcance inesperado.

Una petición dirigida a la FIFA y a la Comisión de Árbitros superó las cien mil firmas en apenas unos días, impulsada por seguidores haitianos que consideran que varias decisiones arbitrales influyeron en el resultado del encuentro que terminó con victoria escocesa por 1-0.

El reclamo se centra principalmente en dos posibles penaltis que, según los promotores de la iniciativa, no fueron sancionados para Haití ni revisados adecuadamente por el VAR durante el partido disputado en Boston. También cuestionan otras acciones disciplinarias ocurridas durante el encuentro.

La petición fue impulsada por el escritor y humorista de Haití, James Fleurissaint, y solicita una revisión exhaustiva de la actuación arbitral, argumentando que algunas decisiones "influyeron profundamente en el desarrollo del partido y en el resultado final".

Lo que comenzó como una reacción de frustración tras el pitazo final se transformó rápidamente en un fenómeno viral. Distintos reportes señalan que la campaña ya rebasó ampliamente las seis cifras y continúa sumando adhesiones de aficionados dentro y fuera de Haití.

La controversia contrasta con la imagen competitiva que dejó la selección de Haití en su regreso a una Copa del Mundo después de 52 años. Aunque cayó por la mínima ante Escocia, el conjunto dirigido por Sébastien Migné compitió de igual a igual durante gran parte del encuentro y recibió elogios por su organización y entrega.

Ahora, mientras la FIFA no ha dado señales de que vaya a reabrir el caso, Haití deberá centrar su atención en el terreno de juego. Sin embargo, la movilización de sus aficionados ya se ha convertido en una de las historias más llamativas de los primeros días del Mundial 2026. De hecho, varios medios de comunicación internacionales han hecho eco en este curioso y peculiar caso.

Etiquetas
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