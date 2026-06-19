Ismaël Koné fue operado con éxito tras escalofriante lesión y se despide del Mundial 2026

Ismaël Koné supera la cirugía, pero su sueño mundialista llega a un abrupto final.

La Selección de Canadá recibió una de las peores noticias posibles en plena Copa del Mundo 2026. El mediocampista Ismaël Koné fue operado con éxito luego de sufrir una grave fractura en la pierna izquierda durante el partido ante Catar, lesión que lo dejará fuera del resto del torneo y de gran parte de la próxima temporada.

El incidente ocurrió al minuto 51 del compromiso disputado en el BC Place, cuando el futbolista de 24 años disputó un balón en la mitad de la cancha y recibió una fuerte entrada del qatarí Assim Madibo. Koné cayó de inmediato al césped con evidentes muestras de dolor, mientras jugadores de ambos equipos solicitaban con urgencia la asistencia médica.

El cuerpo médico ingresó rápidamente al terreno de juego y, tras inmovilizar la pierna afectada, trasladó al canadiense en camilla en medio de un estadio en silencio. La escena generó conmoción entre los aficionados y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Inicialmente, el árbitro mostró tarjeta amarilla a Madibo, pero tras revisar la acción en el VAR decidió expulsar al jugador qatarí, quien abandonó el campo notablemente afectado por las consecuencias de la jugada.

Periodo de recuperación

Horas después del encuentro, la Asociación Canadiense de Futbol confirmó que Koné fue sometido a una cirugía reconstructiva en la pierna izquierda, procedimiento que se desarrolló satisfactoriamente. Sin embargo, los reportes médicos apuntan a un periodo de recuperación de entre seis y ocho meses, descartando cualquier posibilidad de volver a jugar en el Mundial y poniendo en riesgo incluso el inicio de la próxima campaña con el Sassuolo de Italia.

El seleccionador canadiense, Jesse Marsch, reconoció que el momento fue impactante para todos los presentes.

Pasó justo enfrente de nuestra banca. Todos pudimos escucharlo. Lo supe de inmediato", declaró el entrenador tras el encuentro.

A pesar del dolor, Koné tuvo un gesto que fue aplaudido por la afición. Mientras era retirado del campo, levantó el brazo para agradecer el apoyo del público, que respondió con una emotiva ovación para despedir a una de las figuras del combinado canadiense.

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